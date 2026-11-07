สาเหตุไฟไหม้ สภ.บางละมุง ผู้การชลบุรี ยันไร้กังวล สำนวนคดีมีข้อมูลสำรองครบถ้วน
สาเหตุไฟไหม้ สภ.บางละมุง ผู้การชลบุรี ยันไร้กังวล สำนวนคดีไม่เสียหาย มีระบบจัดเก็บสำรองข้อมูลครบถ้วน พร้อมเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ
ความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้ห้องทำงานพนักงานสอบสวน บริเวณชั้น 2 ของสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอุปกรณ์สำนักงานและสำนวนคดี โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุด พลตำรวจตรีชาตรี สุขศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุด้วยตนเอง พร้อมทั้งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน 2 จังหวัดชลบุรี เข้าเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและต้นตอของเพลิงไหม้ที่แท้จริง
จากการตรวจสอบหลังเพลิงสงบพบว่า มีห้องทำงานของพนักงานสอบสวนได้รับความเสียหายรวม 2 ห้อง โดยห้องแรกมีพนักงานสอบสวนปฏิบัติงานอยู่ 4 นาย และห้องที่สองมีพนักงานสอบสวน 3 นาย อุปกรณ์ทำงานถูกไฟไหม้ทำลายจนเสียหายหนัก ทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน 4 เครื่อง รวมถึงสำนวนคดีและเอกสารประกอบต่าง ๆ
นอกจากนี้ ความร้อนและสะเก็ดไฟยังทำให้บริเวณระเบียงทางเดินชั้น 2 และระบบสายไฟเสียหายเกือบทั้งชั้น อย่างไรก็ตาม สถานีตำรวจภูธรบางละมุงยังคงเปิดให้บริการประชาชนตามปกติ เนื่องจากจุดที่เสียหายอยู่บริเวณชั้นบน ส่วนพื้นที่ชั้นล่างยังคงปฏิบัติงานได้ตามเดิม
พลตำรวจตรีชาตรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้ ส่วนประเด็นเรื่องสำนวนคดีที่ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้นั้น ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใด เนื่องจากสำนวนบางส่วนยังสามารถพิสูจน์ทราบได้ อีกทั้งยังมีข้อมูลการจัดเก็บสำรองไว้ในระบบคอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์เรียบร้อยแล้ว ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสำนวนคดีจะไม่สูญหายและกระบวนการทำงานของตำรวจยังคงดำเนินต่อไปได้
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อ้างอิงจาก : honekrasae
ภาพจาก : FB สถานะการณ์ สำคัญในปัจจุบัน