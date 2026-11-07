สรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต แฉเส้นเงิน 3 บัญชี ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ทะลุ 500 ล้าน
CIB แถลงสรุปคดี บุ๋ม-ก๊อต แฉเส้นเงิน 3 บัญชี ยอดบริจาคเข้ามูลนิธิฯ พุ่ง 815 ล้านบาท ใช้ผิดวัตถุประสงค์กว่า 500 ล้านบาท โยงซื้อพูลวิลล่าและแบรนด์เนม จ่อขยายผลเช็กบิลเครือข่ายต่อ
ตำรวจสอบสวนกลาง หรือ CIB ตั้งโต๊ะแถลงข่าวสรุปคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ภายหลังจากการเข้าจับกุม บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป เผยผลตรวจเส้นทางการเงินจาก 3 บัญชีหลักมียอดเงินบริจาคพุ่งสูงถึง 815 ล้านบาท แต่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กว่า 500 ล้านบาท พร้อมเตรียมขยายผลลุยเช็กบิลเครือข่ายวงที่ 2 และวงที่ 3 ต่อไป
ในการแถลงข่าววันนี้ พลตำรวจตรีและคณะพนักงานสอบสวน เปิดเผยพฤติการณ์ทางคดีว่า เริ่มจากการใช้บัญชีส่วนตัวรับบริจาค อ้างนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ก่อนจะจดทะเบียนตั้งมูลนิธิในปี 2565 และเปิดบัญชีมูลนิธิเพิ่ม รวมเป็น 3 บัญชีที่บุ๋มมีอำนาจสั่งจ่ายแต่เพียงผู้เดียว
จากการตรวจสอบเส้นเงินพบว่า มีเงินไหลเข้ากว่า 815 ล้านบาท นำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนจริงเพียง 200 กว่าล้านบาท นอกนั้นถูกโยกย้ายและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์กว่า 500 ล้านบาท
บัญชีแรกยอดเงิน 520.7 ล้านบาท มีการโอนกระจายให้บุคคลใกล้ชิด ทั้งตัวก๊อต สามี, พ่อของบุ๋ม, ช่างทำพูลวิลล่า 18 ล้านบาท, กรรมการมูลนิธิ 36 ล้านบาท รวมถึงนำไปซื้อประกันชีวิต ซื้อกองทุน ชำระบัตรเครดิต 19 ล้านบาท และจ่ายค่าบ้านพัก
นอกจากนี้จากการตรวจค้นเป้าหมาย 4 จุด ทั้งบ้านพักย่านนวมินทร์และบ้านที่หนองเสือ ยึดของกลางทั้งกระเป๋าแบรนด์เนม เครื่องประดับ และรถยนต์หรูจำนวนมาก
สำหรับคำให้การของผู้ต้องหา ทั้งบุ๋มและก๊อตยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยบุ๋มอ้างว่าสับสนเรื่องการเบิกจ่ายเนื่องจากรายการทำธุรกรรมมีจำนวนมาก ส่วนก๊อตอ้างว่า ทำตามคำสั่งของบุ๋ม
ขณะที่ตำรวจระบุว่า หลักฐานเส้นเงินมัดแน่นหนา ทั้งคู่ยังอยู่กินฉันท์สามีภรรยา การสร้างพูลวิลล่า 8 หลังโอนเงินผ่านช่างเอ๋เกินวงเงินและมีเงินวนกลับมาที่ตัวก๊อต 50 ล้านบาท รวมถึงกรณีสนามเทรลที่นครนายกและสนามอื่นๆ กำลังเร่งตรวจสอบทั้งหมด
ด้านกรมสรรพากรเตรียมเรียกสอบปมแจ้งยอดบริจาคไม่ตรงกับความจริง ซึ่งเข้าข่ายเป็นกลอุบายหลอกลวงประชาชน ทั้งนี้ ตำรวจเตรียมขยายผลตรวจสอบสาวไปถึงผู้เกี่ยวข้องในวงที่ 2 คือคณะกรรมการมูลนิธิและผู้รับเหมา รวมถึงวงที่ 3 ที่มีเส้นเงินโอนไปถึงต่อไป
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อ้างอิงจาก : ตำรวจสอบสวนกลาง, ไนน์เอ็นเตอร์เทน