เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป นาทีคุมตัวฝากขังศาล คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
วินาทีคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป ฝากขังศาลอาญา คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ยอมรับความผิดทุกอย่าง จากนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
ความคืบหน้าคดีมูลนิธิองค์กรทำดี โดยเมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ที่ผ่านมา (7 พ.ย. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการควบคุมตัว ก๊อต อธิป และ บุ๋ม ปนัดดา ออกจากกองบัญชาการสอบสวนกลาง เพื่อนำตัวไปส่งศาลฝากขัง ในคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว ก๊อต อธิป ออกมาขึ้นรถตู้ที่เตรียมเอาไว้ก่อนเป็นคนแรก ในวันนี้ก๊อตใส่เสื้อยืดสีดำข้างใน คลุมด้วยสูทดำ และกางเกงขายาวสีดำ แต่ไม่สวมแว่นดำและแมสปิดบังใบหน้าแล้ว โดยมีการยิ้มให้สื่อเล็กน้อย ก่อนเดินขึ้นรถตู้ไปโดยไม่ได้ตอบคำถามใด ๆ กับนักข่าว
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา ออกมาจากอาคาร โดยในวันนี้เธอสวมเสื้อแขนยาวสีน้ำตาลอ่อน และกางเกงขายาว สีหน้าเรียบเฉย แต่ดูอิดโรยเล็กน้อย คาดว่าช่วงตลอดคืนที่ผ่านมาอาจจะมีการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียด และคาดว่าดาราพิธีกรดังอาจจะไม่ได้พักผ่อนหรือพักผ่อนน้อย
ก่อนที่ บุ๋ม ปนัดดา จะให้ตอบคำถามนักข่าวเรื่องแอดมินเพจที่เป็นคนโพสต์รับบริจาคของมูลนิธิฯ ว่า มีแอดมิน 2 คน แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร
จากนั้น บุ๋ม ปนัดดา ได้หยุดยืนให้สัมภาษณ์สื่อสั้น ๆ ระบุว่า “บุ๋มขอยอมรับความผิดทุกอย่าง (พนมมือก้มหัวไหว้) ขอโทษทุก ๆ คนอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวัง บุ๋มก็ได้บอกความจริง ข้อเท็จจริงทุกอย่างกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดแล้ว จากนี้ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม” ก่อนจะรีบเดินขึ้นรถตู้ไป ซึ่งระหว่างทางที่เดินไปที่รถ เกิดเหตุชุลมุนเล็กน้อยที่เกือบทำให้บุ๋มล้ม แต่ก็ไม่ได้มีการบาดเจ็บใด ๆ เกิดขึ้น
ขณะที่ทาง ทนายเพชร ให้สัมภาษณ์สื่อเพียงเล็กน้อยเช่นกันหลังจากที่ลูกความ บุ๋ม ปนัดดา ขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางไปฝากขังศาล ระบุว่า “ต้องชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างรวดเร็ว และให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ตอนนี้เรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว อะไรที่ผิดก็ต้องว่าไปตามผิด จากนี้ทนายและบุ๋ม จะงดให้ข่าวกับสื่อ เพราะไม่ต้องการแทรกแซงการทำงานของกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นเรื่องของกระบวนการกฎหมาย”
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อ้างอิงจาก : FB โหนกระแส