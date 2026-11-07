ทนายเพชร เผย บุ๋ม ปนัดดา พร้อมสู้คดี เตรียมฝากขัง บุ๋ม-ก๊อต เช้านี้ ค้านประกันตัว
ทนายเพชร เผย บุ๋ม ปนัดดา ทำใจได้ พร้อมสู้คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ตร.เตรียมฝากขัง บุ๋ม-ก๊อต เช้านี้ ค้านประกันตัว หวั่นยุ่งพยานหลักฐาน
ความคืบหน้าภายหลังจากเมื่อวานนี้ (6 พ.ย. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ตามหมายจับในฐานความผิด 3 ข้อหา คือ ฉ้อโกงประชาชน, ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยสามี ก๊อต อธิป เดินทางมาที่สอบสวนกลางด้วยตัวเองตามหมายจับ ฐานความผิดสมคบกันฟอกเงินบริจาคมูลนิธิฯ ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ทนายเพชร ทนายความของ บุ๋ม ปนัดดา ได้เดินทางมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อเข้าเยี่ยมลูกความและประสานงานกับพนักงานสอบสวน หลังจากตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำบุ๋ม ปนัดดา อย่างเคร่งเครียด ก่อนจะนำตัวไปควบคุมไว้ที่ห้องควบคุมภายในอาคารศูนย์รับแจ้งความ และจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงเช้าวันนี้
ทนายเพชร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า “ยังไม่ได้เข้าพบลูกความจึงยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีอาการเครียดหรือได้พักผ่อนมากน้อยแค่ไหน ส่วนเรื่องการยื่นเรื่องขอประกันตัวนั้น จะต้องพูดคุยหารือกับทางลูกความให้เรียบร้อยเสียก่อนจึงจะนำตัวไปส่งศาล แต่ในขณะนี้บุ๋มสามารถทำใจยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้ว และมีความพร้อมที่จะต่อสู้คดีในทุกประเด็น”
ในส่วนของขั้นตอนทางกฎหมายนั้น ช่วงสายวันนี้ พนักงานสอบสวนเตรียมคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองราย คือ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป ไปฝากขังศาลอาญา ในเวลาประมาณ 10.00 น. โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยื่นเรื่องคัดค้านการประกันตัวอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน อีกทั้งคดีดังกล่าวมีอัตราโทษสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูปคดีได้หากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ขณะเดียวกัน พลตำรวจเอกสำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อกำชับการทำงานด้วยตนเอง เน้นย้ำให้พนักงานสอบสวนทำสำนวนคดีด้วยความรอบคอบรัดกุม ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นสำคัญ
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