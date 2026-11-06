ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์
เปิดผลหวยลาวย้อนหลัง 5 งวด ล่าสุดเลขท้าย 4 ตัวออก 4079 ก่อนลุ้นรางวัลรอบค่ำคืนนี้ 6 พ.ย. 69
ตรวจหวยลาววันนี้ 6 พฤศจิกายน 2569 ผลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา ประจำวันศุกร์ คอหวยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยคาดว่าจะทราบผลรางวัลช่วงเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป
สำหรับการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 สามารถตรวจสอบเลขรางวัลตั้งแต่เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว โดยผลรางวัลประจำวันนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569
- เลข 6 ตัว : รอประกาศผล
- เลข 5 ตัว : รอประกาศผล
- เลข 4 ตัว : รอประกาศผล
- เลข 3 ตัว : รอประกาศผล
- เลข 2 ตัว : รอประกาศผล
- เลข 1 ตัว : รอประกาศผล
สถานะล่าสุด เวลา 17.19 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่ถึงเวลาออกรางวัลรอบค่ำ
สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลรางวัลย้อนหลัง หวยลาวพัฒนา 5 งวดล่าสุดมีตัวเลขดังนี้
|วันที่ออกรางวัล
|เลข 4 ตัว
|เลข 3 ตัว
|เลข 2 ตัว
|5 พ.ย. 2569
|4079
|079
|79
|4 พ.ย. 2569
|8808
|808
|08
|3 พ.ย. 2569
|5713
|713
|13
|2 พ.ย. 2569
|8155
|155
|55
|30 ต.ค. 2569
|3206
|206
|06
จากผลย้อนหลังพบว่า งวดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เลขท้าย 4 ตัวออก 4079 ขณะที่งวดวันที่ 4 พฤศจิกายน ออก 8808 ส่วนงวดวันที่ 3 พฤศจิกายน ออก 5713 ทั้งนี้ ผลรางวัลย้อนหลังไม่สามารถใช้ยืนยันหรือทำนายผลการออกรางวัลครั้งถัดไปได้
ประชาชนที่ต้องการติดตามการออกรางวัลสามารถรับชมผ่านช่องทางถ่ายทอดสดของหวยพัฒนาและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว โดยควรตรวจสอบตัวเลขกับประกาศของหน่วยงานผู้ออกรางวัลอีกครั้งก่อนนำไปใช้เป็นหลักฐานรับเงินรางวัล
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