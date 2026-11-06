ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 19:01 น.
ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

เปิดผลหวยลาวย้อนหลัง 5 งวด ล่าสุดเลขท้าย 4 ตัวออก 4079 ก่อนลุ้นรางวัลรอบค่ำคืนนี้ 6 พ.ย. 69

ตรวจหวยลาววันนี้ 6 พฤศจิกายน 2569 ผลหวยลาวพัฒนา หรือสลากพัฒนา ประจำวันศุกร์ คอหวยสามารถติดตามการถ่ายทอดสดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้ตั้งแต่เวลาประมาณ 20.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยคาดว่าจะทราบผลรางวัลช่วงเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป

สำหรับการออกรางวัลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 สามารถตรวจสอบเลขรางวัลตั้งแต่เลข 6 ตัว เลข 5 ตัว เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว ไปจนถึงเลข 1 ตัว โดยผลรางวัลประจำวันนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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ผลหวยลาวพัฒนา งวดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

  • เลข 6 ตัว : รอประกาศผล
  • เลข 5 ตัว : รอประกาศผล
  • เลข 4 ตัว : รอประกาศผล
  • เลข 3 ตัว : รอประกาศผล
  • เลข 2 ตัว : รอประกาศผล
  • เลข 1 ตัว : รอประกาศผล

สถานะล่าสุด เวลา 17.19 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ยังไม่ถึงเวลาออกรางวัลรอบค่ำ

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลรางวัลย้อนหลัง หวยลาวพัฒนา 5 งวดล่าสุดมีตัวเลขดังนี้

วันที่ออกรางวัล เลข 4 ตัว เลข 3 ตัว เลข 2 ตัว
5 พ.ย. 2569 4079 079 79
4 พ.ย. 2569 8808 808 08
3 พ.ย. 2569 5713 713 13
2 พ.ย. 2569 8155 155 55
30 ต.ค. 2569 3206 206 06

จากผลย้อนหลังพบว่า งวดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เลขท้าย 4 ตัวออก 4079 ขณะที่งวดวันที่ 4 พฤศจิกายน ออก 8808 ส่วนงวดวันที่ 3 พฤศจิกายน ออก 5713 ทั้งนี้ ผลรางวัลย้อนหลังไม่สามารถใช้ยืนยันหรือทำนายผลการออกรางวัลครั้งถัดไปได้

ประชาชนที่ต้องการติดตามการออกรางวัลสามารถรับชมผ่านช่องทางถ่ายทอดสดของหวยพัฒนาและสถานีโทรทัศน์แห่งชาติลาว โดยควรตรวจสอบตัวเลขกับประกาศของหน่วยงานผู้ออกรางวัลอีกครั้งก่อนนำไปใช้เป็นหลักฐานรับเงินรางวัล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 19:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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