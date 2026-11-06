เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่น ฉวยโอกาสช่วงปะทะชายแดน เงินบริจาคองค์กรทำดี 670 ล้าน ถูกถอนเกลี้ยง
เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่นเพิ่ม หลังพบยอดเงินบริจาคองค์กรทำดี ช่วงพิพาทชายแดนไทย-เขมร ถูกถอนเกลี้ยง 670 ล้านบาท
จากกรณีที่ในรายการ โหนกระแส วันนี้ 7 พฤศจิกายน 2569 ได้มีการเปิดเผยยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีองค์กรทำดี ทั้ง 3 บัญชี ภายในระยะเวลา 2 ปี พบยอดโอนเข้า 900 กว่าล้าน ยอดถอนออก 800 กว่าล้าน เงินคงเหลือ 34 ล้านบาท นั้น
อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี 2 ปีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้านโฆษณา
ล่าสุดเพจดังอย่าง Drama-addict ได้ออกมาตั้งข้อสงสัย พร้อมแนะนำให้มีการเรียกตรวจสอบมูลนิธิฯ อื่น ๆ เพิ่มเติมที่มีการเปิดรับบริจาคในช่วงที่มีการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชา หลังจากได้เห็นยอดเงินโอนเข้าบัญชี องค์กรทำดี โดยน.ส.ปนัดดา 678,000,000 ถูกถอนเกลี้ยง เหลือเพียง 7 ล้านบาท เมื่อกระทบยอดกลับไปตรงหลักฐานดิจิทัลฟุตพรินต์ที่ บุ๋ม ปนัดดา เปิดให้ประชาชนโอนเงินเข้าบัญชีที่ลงท้ายด้วย 903 เพื่อช่วยเหลือช่วงพิพาทชายแดน
“จากคลิปที่เจ๊บุ๋มเชิญชวนให้คนไทยร่วมกันบริจาคเงินสร้างบังเกอร์ให้กับทหารช่วงที่ไทยปะทะเขมร บัญชีตัวที่เอามาโพสต์รับเงินคือตัวที่ลงท้ายด้วย 903 บัญชีองค์กรทำดี โดยนางสาวปนัดดา ซึ่งบัญชีนี้มีเงินฝากเข้าทั้งหมด 678,000,000 ถอนเกลี้ยง 670 กว่าล้าน เหลือแค่ 7,000,000 เท่านั้นเอง
ช่วงที่ไทยรบกับเขมรเนี่ย มีมูลนิธิเปิดรับบริจาคหลายราย ต้องตรวจสอบให้หมดว่าเป็นการฉวยโอกาสใช้จังหวะที่กำลังเกิดปัญหาความมั่นคง และคนไทยกำลังเกิดความรู้สึกหวงแหนอยากปกป้องชาติ มาหาแดกกับเงินบริจาคแบบเคสนี้หรือไม่”
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อ้างอิงจาก : FB Drama-addict