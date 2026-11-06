ใหม่ พัชรี เดือดจัดกลางเวที! ลุงโทนี่ มาแอ๋บุกจูบแขน หวิดโดนเบี้ยวค่าจ้าง จนต้องหยุดร้องกลางคัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 20:17 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 20:17 น.
ใหม่ พัชรี เดือดจัดกลางเวที! ลุงโทนี่ มาแอ๋บุกจูบแขน หวิดโดนเบี้ยวค่าจ้าง จนต้องหยุดร้องกลางคัน

วงการหมอลำร้อนฉ่าระอุทะลุองศาเดือด หลังซูเปอร์ตั๋วม่วนขวัญใจมหาชนอย่าง ใหม่ พัชรี เจอแจ็กพอตแตกกลางงานคอนเสิร์ตที่ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ แบบที่เจ้าตัวบอกเลยว่า ตลอดชีวิตการทำงาน 20 กว่าปีไม่เคยเจออะไรขนาดนี้มาก่อน

เรื่องเริ่มจากวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ใหม่ พัชรี และทีมงานยกพลไปขึ้นเวทีหมอลำตามสัญญาจ้าง 400,000 บาทถ้วน สำหรับโชว์ 5 ชั่วโมงเต็ม แต่ทางเจ้าภาพคนดังอย่าง ลุงโทนี่ ขอต่อเวลาเพิ่มอีก 1 ชั่วโมง รวมเป็น 6 ชั่วโมงรวด (ยาวไปตั้งแต่ 20.00 ถึงตี 2)

ในเบื้องต้นมีการจ่ายมัดจำมาแล้ว 40,000 บาท จ่ายหน้างานอีก 200,000 บาท เหลือยอดค้างอยู่ 160,000 บาท ซึ่งทางลุงโทนี่บอกว่าจะรอเคลียร์ให้ตอนสามทุ่มหลังขายบัตรหน้างานได้

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แต่ความพีคขั้นสุดมันบังเกิดตรงกลางงาน เมื่อจู่ๆ ลุงโทนี่ที่อยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนักหน่วง ได้เดินขึ้นมาบนเวทีแล้วพยายามจะจับไม้จับมือดึงแขนใหม่ พัชรี แถมดีกรีความมึนพุ่งทะยานจนเกือบจะพยายามดึงแขนไปเลียและก้มต่ำลงไป งานนี้ทำเอาศิลปินสาวทั้งตกใจ ทั้งช็อก

แต่ด้วยสปิริตความเป็นมืออาชีพและไม่อยากให้แฟนเพลงข้างล่างเวทีเสียบรรยากาศ ใหม่เลยต้องกลืนก้าวอารมณ์ ข่มความกลัวแล้วร้องเพลงต่อให้จบเพลงแบบสตรองสุดๆ

ทางผู้จัดการวงอย่าง ตุ๊กติ๊กน้อย ออกมาย้ำชัดเจนเลยว่า เรื่องนี้ไม่มีการเตี๊ยม ไม่มีคอนเทนต์ และไม่เคยรู้จักมักจี่กับผู้จัดเป็นการส่วนตัวมาก่อนแม้แต่น้อย

ความอดทนของคนเรามันมีขีดจำกัด พอเข็มนาฬิกาดึงยาวไปจนถึงตี 1 เงินค่าจ้างส่วนที่เหลือ 160,000 บาทก็ยังไร้เงาคนมาเคลียร์ แถมสืบทราบมาว่าเจ้าภาพอย่างลุงโทนี่เมาหลับสลบไสลกลับบ้านไปเรียบร้อยโดยไม่ฝากฝังใครไว้เลย วงถึงกับกุมขมับ เพราะจบคอนเสิร์ตตอนตี 2 ปุ๊บ ทีมงานทุกคนต้องรีบแพ็กกระเป๋าเดินทางข้ามจังหวัดไปโชว์ต่อที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ทันที จะให้นอนรอตามทวงเงินตอนกลางวันแสกๆ ไม่ได้เด็ดขาด

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ใหม่ พัชรี เลยต้องลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์ของตัวเองแบบสับ ตัดสินใจประกาศหยุดโชว์กลางเวทีแล้วคว้าไมค์ทวงเงินแสนหกทันที พร้อมลั่นวาจาว่าถ้าไม่เคลียร์คือจบการแสดงตรงนี้ ระหว่างที่ยืนรอให้คนมาจัดการเรื่องเงิน ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 5 นาทีดันมีเสียงปริศนาจากผู้ชายคนหนึ่งแถวหน้าเวทีตะโกนสวนขึ้นมาว่า “ใหม่พัชรีกระจอก แค่เงิน 160,000 กระจอก!”

ปรี๊ดแตกสิครออะไร ใหม่ พัชรี ฟาดกลับนิ่มๆ แต่เจ็บจี๊ดผ่านไมค์แบบไม่ไว้หน้าทันทีว่า ทำงานมา 20 กว่าปี ไม่เคยดูถูกแฟนคลับ ไม่เคยดูถูกเงิน และไม่เคยเจอใครไม่จ่ายเงินก่อนแสดงแบบนี้ ทีมงานข้างหลังเขาหาเช้ากินค่ำ เงินแสนหกอาจจะดูน้อยนิดสำหรับคนที่ตะโกนปากดี แต่มันมีค่ามหาศาลสำหรับชีวิตคนทำงานนะจ๊ะ และหลังจากเคลียร์กันจนครบถ้วนยอด 160,000 บาท ใหม่ก็กลับขึ้นเวทีสปิริตแรงกล้าโชว์ต่อจนจบงานแบบสวยๆ

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ฟากฝั่งคู่กรณีอย่าง ลุงโทนี่ ก็ไม่รอช้า รีบอัดคลิปเคลียร์ด่วนจี๋ยอมรับว่าเมาแล้วกลับบ้านจริง แต่ยืนยันเสียงแข็งว่าจ่ายเงินไปแล้ว 240,000 บาท และสั่งลูกน้องเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วย พร้อมปฏิเสธเสียงสูงว่าตนเองไม่ได้เป็นคนพูดประโยค “เงินแสนหกกะจอก” แน่นอน น่าจะเป็นเสียงหมาเห่าใบตองแห้งของคนเมาหน้าเวทีมากกว่า พร้อมทั้งยอดขายบัตรหน้างานเกือบ 3,000 คน ได้เงินสามแสนกว่าบาท ทำไมเขาจะไม่มีปัญญาจ่ายเงินแค่ 160,000 บาท

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ลุงโทมี่ดราม่าตัดพ้อซัดกลับเบาๆ ด้วยว่า ถ้าเป็นตัวเขาเอง ทีมงานหรือผู้จัดการควรจะเดินมาสะกิดถามหาเงินหลังเวทีแบบเงียบๆ ไม่ใช่มาประจานออกไมค์ประเจิดประเจ้อแบบนี้ พร้อมเตือนสติว่าในฐานะอินฟลูเอนเซอร์และศิลปินรุ่นใหญ่ ควรจะใจเย็นและควบคุมอารมณ์ให้ดีกว่านี้ ไม่ควรเอาคำพูดของคนเมาข้างทางมาใส่ใจให้เสียอารมณ์

ด้านผู้จัดการวง “ตุ๊กติ๊กน้อย” ออกมาปิดจ๊อบสรุปสั้นๆ ว่า ตอนนี้ทางวงได้รับเงินครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีการสร้างกระแส หิวแสง หรือเล่นคอนเทนต์ใดๆ ทั้งสิ้น พวกเราไปทำงานด้วยความเคารพ ก็หวังว่าจะได้รับเกียรติกลับคืนมาเช่นกัน ส่วนเรื่องการถูกคุกคามทางเวที ยอมรับว่าตอนนี้ทีมงานและตัวศิลปินยังขวัญผะวัตช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ แม้ทางผู้จัดจะพยายามโทรศัพท์เคลียร์ แต่ขอตั้งสติเคลียรสติอารมณ์ก่อน ยังไม่พร้อมรับสาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 20:17 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 20:17 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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