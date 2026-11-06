CIB เปิดภาพค้นมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ถุงยังชีพ น้ำดื่ม วางทิ้งเรี่ยราด โกรธแทนคนบริจาค
CIB เปิดภาพตรวจค้นมูลนิธิองค์กรทำดีของบุ๋ม ปนัดดา ที่ธัญบุรี พบถุงยังชีพ น้ำดื่ม โลงศพ และเรือ อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานคดีเงินบริจาค
แพ็กน้ำดื่มวางซ้อนกันอยู่ริมแนวหญ้า บางกองมีเถาวัลย์เลื้อยคลุม ขณะที่อีกมุมของลานมีเรือวางอยู่บนยางรถยนต์ นี่คือส่วนหนึ่งของภาพที่ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เผยแพร่หลังนำหมายค้นเข้าตรวจสอบพื้นที่ มูลนิธิองค์กรทำดี ของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ที่คลอง 8 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569
พื้นที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งใน 4 จุด ที่ตำรวจเข้าตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานในคดีเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิ โดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจทั้งอาคารเก็บสิ่งของและพื้นที่โดยรอบ ตำรวจระบุว่าพบ ถุงยังชีพ น้ำดื่ม โลงศพ และเรือ ส่วนภาพที่เผยแพร่ยังเห็นอาหารกระป๋องและผ้าอ้อมสำเร็จรูปวางอยู่บนชั้นเก็บของ รวมถึงห่อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ที่ติดสติกเกอร์ชื่อมูลนิธิและภาพของปนัดดา
ขณะเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบว่าประตูรั้วด้านหน้าล็อกอยู่ จึงตัดแม่กุญแจเพื่อเข้าพื้นที่ โดยมีทีมทนายความร่วมสังเกตการณ์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจกล่องและสิ่งของในอาคาร พร้อมบันทึกภาพและจัดทำรายการประกอบการสอบสวน
ด้านทีมทนายความของมูลนิธิให้ข้อมูลว่า เบื้องต้นของที่พบในอาคารส่วนหนึ่งเป็นข้าวสารและอาหารแห้งที่เตรียมไว้แจกจ่าย ขณะที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสิ่งของที่พบและรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม โดยโพสต์ของ CIB ยังไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งของแต่ละรายการอยู่ในพื้นที่มานานเท่าใด หรือรายการใดถูกตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน
การค้นที่ธัญบุรีเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการในวันเดียวกับที่ตำรวจจับกุมปนัดดาตามหมายจับที่บ้านพักย่านนวมินทร์ ก่อนนำตัวไปสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อีกสองจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจคือที่ตั้งมูลนิธิย่านหลักสี่ และบ้านพักของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ ใน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ขณะนี้คดียังอยู่ในชั้นสอบสวน
ภาพจาก: ตำรวจสอบสวนกลาง