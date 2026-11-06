ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี
ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม เบรคเรียนนิเทศฯ หวั่นตกงาน ชี้อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังจบคดี-ออกคุก
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ออกมาพูดถึงประเด็นข่าวดังที่เกิดขึ้นกับ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี สำหรับ ลีน่าจัง ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาไลฟ์สดแล้วพูดถึงลูกสาวคนโตของบุ๋ม “น้องอันดามัน” โดยแนะนำว่าให้น้องกลับไปอดทนเรียนหมอจะดีกว่าเรียนนิเทศศาสตร์
“หนูเรียนนิเทศฯ จบออกมามีแต่ตกงาน จบนิเทศฯ แล้วมาทำอะไร? อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ นางเอกอันดับ 1 ของประเทศยังมาเปิดตลาดนัดอั้มอั้ม เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการมือทองก็ยังต้องมาเปิดตลาด เอแฟร์ ทีวีต่าง ๆ ก็มีแต่ปลดคนออก
ฉะนั้นหนูกลับไปเรียนหมอ จะมาเป็นอินฟูลฯ ก็ไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้สวยเหมือนแม่ หนูได้หน้าแบบพ่อ หนูจะจบนิเทศฯ แล้วมาทำอะไร หางานที่ไหนทำ หนูกลับไปเรียนหมอ ถึงจะไม่ชอบเรียน ไม่มีความสุขก็ต้องอดทน เพราะว่าต่อจากนี้หนูจะกลายเป็นคนที่จะต้องมาเลี้ยงแม่แล้วหลังจากคดีบุ๋มจบสิ้นออกจากคุก หนูต้องมาเลี้ยงดูแม่หนู
ถ้าหนูเรียนแพทย์เสียเวลาไปอีก 8 ปี ตอนนั้นหนูจะอายุ 28 หนูไปเปิดคลินิกหนูจะรวยเป็นพันล้าน แต่ถ้าหนูเรียนนิเทศฯ หนูจะตกงาน ไม่มีงานทำ หนูยังกลับตัวทัน หนูสอบได้แล้วแต่หนูไม่ชอบ ไม่สนุกก็เลยมาเรียนนิเทศฯ หนูกลับไปเรียนหมอเถอะ”
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อ้างอิงจาก : มาดามเม้าท์