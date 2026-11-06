ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล
ตำรวจค้านประกัน บุ๋ม ปนัดดา และสามี หวั่นยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน เร่งสอบเงินบริจาคโยงสนามเทรล ที่ดินราชพัสดุ จ.นครนายก
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 มีรายงานความคืบหน้าคดี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี หลังตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ตรวจพบความผิดปกติของเส้นทางการเงินมูลนิธิองค์กรทำดี จำนวน 3 บัญชี มีการโอนเงินไขว้กันไปมา ก่อนเข้าสู่บัญชีส่วนตัวของทั้งคู่ โดยหนึ่งในเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับการซื้อที่ดินสำหรับสร้างสนามวิ่งเทรล จังหวัดนครนายก ขณะที่พนักงานสอบสวนมีความเห็นคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
จากการตรวจสอบบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดี ตำรวจพบเส้นทางการเงิน 3 บัญชี ได้แก่
- บัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
- บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี
- บัญชีสมทบทุนสร้างมูลนิธิองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
มีลักษณะการโอนเงินสลับกันระหว่างบัญชี ก่อนโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุ๋มและส่งต่อไปยังบัญชีของก๊อต
หนึ่งในประเด็นที่ตำรวจให้ความสำคัญคือ การพบเส้นทางเงินจากบัญชีมูลนิธิที่เชื่อมโยงกับการซื้อที่ดินเพื่อสร้างสนามวิ่งเทรลในจังหวัดนครนายก แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเงินถูกนำไปใช้จำนวนเท่าใด ใครเป็นผู้รับเงิน และใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง
การตรวจสอบพื้นที่พบว่า ที่ดินเดิมมีสถานะเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งหน่วยงานทหารได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบเอกสารและสิทธิครอบครองให้ชัดเจนก่อนพิจารณาอายัดที่ดิน ส่วนอาคารและสิ่งปลูกสร้างภายในสนามเทรล หากพบหลักฐานว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด สามารถดำเนินการอายัดตามกฎหมายได้
ก่อนหน้านี้ ช่วงเช้าวันเดียวกัน ตำรวจเปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่เกี่ยวข้องรวม 4 จุด ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมควบคุมตัวบุ๋มตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ร่วมกันฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส่วนก๊อตซึ่งถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน เดินทางเข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบทรัพย์สินที่จดทะเบียนในชื่อของทั้งสองคน ทั้งบ้าน รถยนต์ และที่ดิน ซึ่งตำรวจมีข้อมูลอยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ยังตรวจยึดเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินและรถยนต์ เพื่อนำมาตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินและความเชื่อมโยงกับบัญชีมูลนิธิ ขณะที่ทรัพย์สินรายการอื่นยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติม
สำหรับการประกันตัว มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวทั้งบุ๋มและก๊อต เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง และเกรงว่าผู้ต้องหาอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐาน โดยตำรวจเตรียมนำตัวทั้งสองไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ส่วนการอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล
ด้านการดำเนินคดีกับก๊อต แม้ขณะนี้ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฟอกเงินเพียงข้อหาเดียว แต่ตำรวจยังตรวจสอบพฤติการณ์การนำเงินบริจาคไปแปลงเป็นทรัพย์สินและใช้จ่ายในกิจกรรมอื่น หากพบหลักฐานว่ามีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชน อาจพิจารณาแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชนเพิ่มเติม
ตำรวจยังเตรียมขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องอีก 3 กลุ่ม ได้แก่ กรรมการมูลนิธิองค์กรทำดี กลุ่มช่างรับเหมาก่อสร้าง และบุคคลที่รับโอนเงินจากบัญชีมูลนิธิในพื้นที่ต่าง ๆ โดยจะตรวจสอบว่าธุรกรรมแต่ละรายการมีวัตถุประสงค์อย่างไร และบุคคลใดอาจมีพฤติการณ์เข้าข่ายร่วมกันฉ้อโกงหรือยักยอกทรัพย์
เบื้องต้น พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยว่า ตำรวจพบข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกลุ่มที่สองอีกประมาณ 4 ถึง 5 คน ซึ่งมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับมูลนิธิและได้รับเงินรายละหลักล้านบาท โดยอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อพิจารณาออกหมายจับเพิ่มเติม
ทั้งนี้ บุ๋มและก๊อตให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ขณะที่ตำรวจยังไม่สรุปจำนวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เนื่องจากต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนดำเนินคดีกับบุคคลอื่น
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