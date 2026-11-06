เปิดยศทหาร “บุ๋ม ปนัดดา” หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 16:30 น.
เปิดยศทหาร บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท

บุ๋ม ปนัดดา ยังสวมเครื่องแบบทหารไม่ได้ แหล่งข่าวกลาโหมชี้คดีเงินบริจาคเป็นเรื่องส่วนตัว ต้องพิจารณาตามระเบียบ

เปิดสถานะยศทหาร บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หลังถูกตำรวจจับกุมคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 กระทรวงกลาโหมชี้แจงว่า บุ๋มยังไม่ได้รับยศ ว่าที่พันโทหญิง ตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ แม้จะผ่านการคัดเลือกเป็นกำลังพลสำรองแล้ว แต่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบ โดยเฉพาะการฝึกตามหลักเกณฑ์ของกองทัพ ทำให้ยังไม่สามารถแต่งตั้งยศได้

ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม 2569 บุ๋มสมัครเข้าร่วมโครงการกำลังพลสำรองของกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปิดรับบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยสมัครในสายงานประชาสัมพันธ์ เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านสื่อมวลชนมายาวนาน ก่อนผ่านการคัดเลือกเข้าทำหน้าที่ในสายงานประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

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ต่อมาเมื่อเดือนพฤษภาคม บุ๋มเคยชี้แจงผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่า การเป็นกำลังพลสำรองไม่ได้หมายความว่าจะได้รับยศทหารทันที แต่ต้องผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคสนาม รวมถึงปฏิบัติตามระเบียบที่กองทัพกำหนด พร้อมยืนยันว่าไม่ได้รับเงินเดือนเหมือนทหารประจำการ

สำหรับยศว่าที่พันโทหญิง แหล่งข่าวกระทรวงกลาโหมอธิบายว่า อัตราตำแหน่งที่บุ๋มได้รับคัดเลือกสามารถรองรับยศนี้ได้ แต่ยังไม่ผ่านการฝึกและขั้นตอนการแต่งตั้งยศตามกฎหมาย จึงยังไม่มีสิทธิสวมเครื่องแบบทหาร หากไม่ผ่านการฝึกตามเกณฑ์ ก็ไม่สามารถได้รับการแต่งตั้งยศ

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ส่วนสถานะกำลังพลสำรอง มีลักษณะคล้ายผู้ที่ผ่านการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หรือผู้ที่ปลดจากกองประจำการแล้ว ซึ่งจะถูกเรียกรวมพลตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีคำสั่งเรียกพลก็มีสถานะเป็นพลเรือนตามปกติ

สำหรับคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี แหล่งข่าวกลาโหมมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวและครอบครัว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกำลังพลสำรอง และยังไม่พบพฤติการณ์นำสถานะทางทหารไปแอบอ้างจนสร้างความเสื่อมเสียให้กองทัพ อย่างไรก็ตาม หากมีคดีอาญาเกิดขึ้นก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติในการแต่งตั้งยศตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

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ความคืบหน้าคดีล่าสุด เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน ตำรวจ บก.ปอศ. นำหมายจับศาลอาญาเข้าควบคุมตัวบุ๋มที่บ้านพักย่านนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังตรวจสอบเส้นทางการเงินและข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี

ขณะที่ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี เดินทางเข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตามหมายจับในคดีร่วมกันฟอกเงิน โดยตำรวจยืนยันว่าผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และอยู่ระหว่างสอบสวนตามกระบวนการยุติธรรม

ยศทหารบุ๋ม
IG/boompanadda

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 16:30 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 16:30 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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