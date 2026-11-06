องุ่น เหรัญญิก ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เป็นเงินที่ทำงานในวงการ
องุ่น เหรัญญิก แจงดราม่ารวย 100 ล้าน ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เงินทำงานในวงการใส่ให้เต็มที่ จากนี้ยินดีให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่
วันนี้ (6 พ.ย. 69) รายการ โหนกระแส ยังคงนำเสนอประเด็นของ บุ๋ม ปนัดดา และเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี อยู่เช่นเคย โดยมี องุ่น อภิวุฒิ เหรัญญิก และคนสนิทของบุ๋ม มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ เพื่อชี้แจงทุกประเด็นดราม่าที่ถูกโยงตามข้อเท็จจริง
องุ่น เล่าว่ารู้จัก บุ๋ม เมื่อปี 58 จากการที่อีกฝ่ายขอความช่วยเหลือให้เข้าไปช่วยดูแลเคสไฟไหม้บ้านผู้สูงอายุที่ จ.นครสวรรค์ ซึ่ง องุ่น เป็นคนในพื้นที่ จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลและช่วยเหลือเคสดังกล่าว
จากนั้นประมาณ 6-7 เดือนต่อมา บุ๋ม ปนัดดา โทรมาบอกว่าจะทำชมรมองค์กรทำดี จึงเอ่ยปากชวนให้ องุ่น มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน มีศิลปินดาราและคนมีชื่อเสียงมาร่วมด้วย ในช่วงนั้น 1-2 เดือนจะมีการจัดกิจกรรม 1 ครั้ง
กระทั่งช่วงโควิด-19 บุ๋ม ก็ชักชวนให้ องุ่น มาช่วยแพ็กเจลแอลกอฮอล์และสิ่งของไปแจก องุ่น ตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ เพื่อมาช่วยเหลือ โดยมีการเช่าโรงแรม ซึ่งค่ากิน ค่าที่พักออกเองทั้งหมด บุ๋ม ไม่ได้ซัพพอร์ต และในตอนนั้นก็ได้เจอกับ โอ๋ และ แพตตี้ ด้วย
ก่อนมีมูลนิธิฯ ทราบว่ามีบัญชีองค์กรทำดี เพราะบุ๋มโพสต์ลงโซเชียลตอนไปช่วยเคสต่าง ๆ ตอนนั้น องุ่น ไม่ได้สนใจบัญชี เพราะบุ๋มบอกแค่ว่าจะตั้งเป็นมูลนิธิให้มันถูกระบบ และจะใส่ชื่อองุ่นเป็นผู้ร่วมก่อตั้งด้วย เพราะเริ่มกันมาตั้งแต่ต้น
ขณะนั้นมูลนิธิฯ มีกรรมการ 5 คน บุ๋ม เป็นประธาน, แพตตี้ เป็นรองประธาน, ทนายเปิ้ล และ เอ็กซ์ เป็นกรรมการ ส่วน องุ่น เป็นเหรัญญิก โดยยืนยันว่า ตอนนั้นไม่รู้เลยว่าเหรัญญิก คืออะไร ต้องทำหน้าที่อย่างไรบ้าง รู้แค่ว่าชื่อเราเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิ มันยิ่งใหญ่มาก จากเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่ง
องุ่น ทำงานกับ บุ๋ม แบบไม่มีเงินเดือน แต่ องุ่น มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน และความดัน ต้องไปเอายาตลอด บุ๋ม จึงให้สวัสดิการเป็นค่ารักษาพยาบาล เวลาลงพื้นที่ ค่าอาหาร ค่าน้ำมัน บุ๋ม จะเป็นคนซัพพอร์ตให้ทั้งหมด
ส่วนตัว องุ่น ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้น เพราะเวลาลงพื้นที่ ถึงวัดนอนวัด ถึงโรงเรียนนอนโรงเรียน ทีมงานกินอะไรบุ๋มกินด้วยหมด ในสายตาองุ่นและทุกคน บุ๋ม คือคนดี เสียสละตัวเอง เพื่อมูลนิธิฯ ทั้งหมด
เวลาใช้เงิน บุ๋ม จะบอกกับ องุ่น และทุกคนเสมอว่า เป็นเงินที่ได้มาจากการทำงาน ทุกคนจึงไม่ได้รู้สึกสงสัยอะไรในตัวเงินดังกล่าว เพราะทุกคนในมูลนิธิฯ รวมถึงตัวองุ่นเองก็เห็นว่า บุ๋ม ทำงานจริง ๆ ทั้งถ่ายละคร ถ่ายรายการ ทำให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเงินของบุ๋มจริง ๆ ประกอบกับ บุ๋ม จะพูดอยู่เสมอว่า ‘เงินบริจาคมันน้อย คนโอนมาครั้งละ 9 บาท 19 บาท’ เท่านั้น
องุ่น เล่าต่อว่า บุ๋ม โอนเงินค่าใช้จ่ายให้ องุ่น ครั้งละ 50,000 บาท สำหรับดูแลค่าอาหาร ค่าเคส หลังมีการใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้นในวงเงินที่ได้รับโอนมานี้ องุ่น จะเป็นคนทำเอกสารค่าใช้จ่าย มีบิลใบเสร็จเก็บไว้หมด สามารถกระทบยอดได้เลย ว่าเงินที่บุ๋มโอนมาในบัญชีส่วนตัวของ องุ่น นั้นเอาไปทำประโยชน์อะไรกับสาธารณะบ้าง เวลาใช้เงินหมดแล้วก็จะรายงานให้บุ๋มทราบ แล้วบุ๋มก็จะโอนมาให้ใหม่ ส่วนทีมงานเวลาจะเบิกเงินต้องเขียนรายละเอียดเบิก แล้ว บุ๋ม จะโอนให้เอง
ปี 68 รับโอนเงินจาก บุ๋ม เกือบ 15 ล้านบาท เพราะมีเหตุเภทภัยทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น ตึกสตง.ถล่ม, น้ำท่วมแม่สาย, ชายแดน, น้ำท่วมหาดใหญ่ มีเอกสารจัดเก็บไว้เป็นแต่ละเดือน
องุ่น ยืนยัน ข่าวลือที่ว่ามีเงินจากบุ๋มโอนเข้าบัญชีองุ่นเป็น 100 ล้าน ไม่เป็นความจริง องุ่นดูแลค่าใช้จ่ายทีมงานมีทั้งหมด 67 คน แต่เวลาลงพื้นที่ 20 คน สลับกันรับภารกิจ มีค่าใช้จ่ายให้กิโลเมตรละ 7 บาท ดูแลกินอยู่ตัวเองในงบนี้ ถ้าภารกิจปกติค่าใช้จ่ายประมาณ 3-4 แสน/เดือน แต่ถ้าภารกิจใหญ่ก็จะเยอะกว่านั้น
ยอมรับว่าสนิทกับ บุ๋ม มากที่สุด แต่บุ๋ม ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังเลย คณะกรรมการบันทึกการประชุมอนุญาตให้ บุ๋ม เบิกถอนเงินคนเดียวได้ องุ่น ยืนยันว่าเพิ่งทราบพร้อมคนอื่น ๆ ว่า บุ๋ม ทำแบบนั้น
วาระประชุมสำหรับมูลนิธิองค์กรทำดี องุ่น โทรบอก ทนายเปิ้ล ทำวาระการประชุม หลังทำเสร็จจะโทรบอกกันว่าจะทำอะไร แล้วเอาเอกสารไปให้ บุ๋ม เซ็น องุ่น ยืนยันว่าพูดแบบนี้ไม่ใช่การโยนทุกอย่างให้ บุ๋ม หรือสละเรือ แต่มันคือข้อเท็จจริง กรรมการทุกคนไม่รู้เรื่องเงินบริจาคจริง ๆ เพราะทุกครั้ง บุ๋ม พูดตลอดว่าเป็นเงินจากการทำงาน ไม่ใช้เงินบริจาค
เอกภพ สายไหมต้องรอด ถามองุ่นว่าปี 68 ได้เงินเกือบ 15 ล้าน เท่ากับว่าเกือบล้านต่อเดือน เวลาปกติค่าใช้จ่าย 3-4 แสน/เดือน แต่เวลามีเหตุเภทภัย 1.7 ล้าน องุ่นบอกไม่รู้เรื่องเงิน ไม่รู้จริง ๆ หรือไม่อยากรู้ เพราะก็ได้ประโยชน์ พอใจที่ได้เดือนละล้านมาบริหารจัดการหรือเปล่า
องุ่น ยืนยันว่าไม่ใช่ แต่เงินที่โอนมาบุ๋มบอกว่าเป็นเงินจากการทำงานของเขา เวลาถามว่ามีเงินบริจาคเข้ามาเยอะมั้ย บุ๋มบอกไม่เยอะ ไม่ได้พูดแบบนี้แค่กับองุ่น แต่พูดกับทุกคนว่า “แม่ใส่เต็มที่นะ” ทุกคนเลยตั้งใจว่าจะทำให้ดีที่สุด เพราะแม่เสียสละ ถ้ามีเงินแต่ไม่ทำงานอาจจะเอะบ้าง แต่เขาทำงานตลอด ทำให้เราเข้าใจว่าเขาทำงานเพื่อมาลงกับมูลนิธิจริง ๆ
องุ่น ยืนยันว่า ไม่รู้เรื่องเงิน 900 กว่าล้าน เพิ่งรู้พร้อมสื่อวันนั้นว่ามีเงินบริจาคเข้ามาเยอะขนาดนี้ คิดว่าองค์กรโตแบบก้าวระโดด ภาพลงพื้นที่เยอะ ทำให้มันเติบโตสูง เลยบริการจัดการได้ไม่ 100 %
ในส่วนของอาชีพการทำงาน องุ่น ให้คำตอบประเด็นนี้ว่า นอกจากทำงานลงพื้นที่กับบุ๋มแล้ว ก็มีอาชีพขายส้มแผ่น หรือ มะม่วงกวนแบบแผ่น วันหนึ่งมีส้มแผ่นขาย 500-600 กิโลกรัม รายได้จากการขายยื่นเสียภาษีอย่างถูกต้อง พอมีรายได้เข้ามาก็เลยเอาไปบริจาค 5 แสน เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ เพราะเคยป่วยวิกฤตแต่รอดมาได้ วันนี้มีโอกาสเลยอยากจะส่งต่อ
ส่วนภาพถือทองคำแท่งที่แชร์กันในโลกออนไลน์ องุ่น ยืนยันว่า ไม่ใช่ทองจริง แต่เป็นช็อกโกแลตที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อช่วงไหว้เจ้า ส่วนภาพชิมไวน์ น่าจะเป็น AI เพราะตนไม่เคยไปที่แห่งนั้น ตนไม่ใส่นาฬิกา และไม่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ยืนยันไม่ได้มีฐานะร่ำรวย พออยู่ได้ ไปทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยไม่เดือดร้อน
หลังเกิดเรื่องได้มีการคุยกับ สรปุก ว่า เราถูกหลอกหรือไม่ เพราะไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นแบบนี้ ทำงานด้วยกันเราเห็นแม่เต็มที่กับทุกคน วันนี้ที่บุ๋มถูกควบคุมตัวก็พยายามไม่เปิดข่าวดู เพราะทำใจไม่ได้ รักมาก รับไม่ได้ที่เห็นแม่อยู่ในสภาพแบบนั้น ไม่คิดว่าแกจะทำได้ถึงขนาดนี้
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส