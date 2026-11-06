ศาลออกหมายจับ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” คดีทำร้าย “สมชัย” หลังเบี้ยวหมายเรียก 3 ครั้ง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 16:12 น.
ศาลออกหมายจับ ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม คดีทำร้าย สมชัย

สมชัยเผยศาลแขวงพระนครใต้อนุมัติหมายจับ ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม แล้ว หลังตำรวจริบเงินประกัน 4.5 หมื่นบาท เตรียมติดตามตัวดำเนินคดี

ศาลแขวงพระนครใต้ออกหมายจับ ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม อดีตทนายความ คู่กรณีของ สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในคดีทำร้ายร่างกายหน้า สน.ทองหล่อ หลังไม่เข้าพบตำรวจตามหมายเรียก 3 ครั้ง และถูกริบเงินประกันตัว 45,000 บาท โดยสมชัยเปิดเผยว่าหมายจับถูกส่งไปยังหน่วยงานตำรวจทั่วประเทศแล้ว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร เปิดเผยความคืบหน้าคดีที่แจ้งความดำเนินคดีกับนายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม จากเหตุการณ์ถูกผลักจนล้มพร้อมรถจักรยานบริเวณหน้า สน.ทองหล่อ เมื่อวันที่ 4 กันยายนที่ผ่านมา

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สมชัยระบุว่า ศาลแขวงพระนครใต้ออกหมายจับนายณัฐวุฒิ เลขที่ จ.257/2569 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 หลังผู้ต้องหาไม่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกทั้ง 3 ครั้ง โดยหมายจับถูกส่งไปยังหน่วยงานตำรวจทั่วราชอาณาจักรแล้ว หากพบตัวสามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมได้ ส่วนกรณีที่อยู่ต่างประเทศ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินการจับกุมเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย

ก่อนหน้านี้ พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ สอบสวนคดีเสร็จสิ้นตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2569 และมีความเห็นควรสั่งฟ้องนายณัฐวุฒิในข้อหาทำร้ายร่างกาย ดูหมิ่นซึ่งหน้า และทำให้เสียทรัพย์ พร้อมนัดให้เข้าพบในวันที่ 1 ตุลาคม เพื่อนำตัวส่งพนักงานอัยการ แต่ผู้ต้องหาไม่มาตามนัด

ตำรวจจึงพิจารณาว่าเป็นการผิดเงื่อนไขการประกันตัว และสั่งริบเงินประกันจำนวน 45,000 บาท ก่อนออกหมายเรียกให้เข้าพบอีก 3 ครั้ง ในวันที่ 8, 20 และ 30 ตุลาคม แต่ณัฐวุฒิไม่เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนตามที่สมชัยเปิดเผย ทำให้ตำรวจยื่นคำร้องขอหมายจับต่อศาล

สำหรับที่มาของคดี เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2569 ขณะสมชัยปั่นจักรยานมายัง สน.ทองหล่อ เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับณัฐวุฒิ ซึ่งทั้งคู่มีข้อพิพาทกันก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการระดมเงินบริจาคสนับสนุนการต่อสู้คดีของ กกต.

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เมื่อสมชัยมาถึงบริเวณหน้าสถานีตำรวจ ณัฐวุฒิได้เดินเข้าไปเผชิญหน้า ก่อนเกิดการโต้เถียงและมีภาพเหตุการณ์ขณะณัฐวุฒิจับแขนและผลักสมชัยจนล้มลงพร้อมจักรยานต่อหน้าผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ส่งผลให้สมชัยได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณขา และรถจักรยานได้รับความเสียหาย

หลังเกิดเหตุ ตำรวจควบคุมตัวณัฐวุฒิและแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหา ได้แก่ ทำร้ายร่างกาย ดูหมิ่นซึ่งหน้า และทำให้เสียทรัพย์ ก่อนอนุญาตให้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์เงินสด 45,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ณัฐวุฒิให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยอธิบายว่าไม่ได้มีเจตนาทำร้ายสมชัย แต่เกิดความตกใจเมื่อแฮนด์จักรยานเข้ามาสัมผัสบริเวณหน้าท้อง จึงมีปฏิกิริยาตอบสนองตามธรรมชาติ พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบคลิปวิดีโอเหตุการณ์ทั้งหมด ไม่ใช่พิจารณาเฉพาะช่วงที่เกิดการปะทะกัน

ด้านสมชัยยืนยันตั้งแต่วันเกิดเหตุว่าจะดำเนินคดีจนถึงชั้นศาล และไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ย เนื่องจากเห็นว่าเป็นการใช้ความรุนแรงต่อหน้าตำรวจและผู้สื่อข่าวในสถานที่ราชการ

ล่าสุด การออกหมายจับเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ถือเป็นความคืบหน้าในกระบวนการนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดี หลังพนักงานสอบสวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องแล้ว โดยยังไม่มีรายงานยืนยันการจับกุมตัวณัฐวุฒิตามหมายจับฉบับใหม่ ณ ช่วงบ่ายวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 16:11 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 16:12 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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