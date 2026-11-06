ช็อก! ห้างหรูออสเตรเลีย ประกาศล้มละลาย เตรียมปิดตำนาน 188 ปี พนักงาน 6 พันชีวิตเสี่ยงตกงาน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 21:01 น.
ห้างหรูออสเตรเลีย ประกาศล้มละลาย เตรียมปิดตำนาน 188 ปี พนักงาน 6 พันชีวิตเสี่ยงตกงาน

David Jones เจรจาค่าเช่า Westfield ไม่สำเร็จ พนักงาน 6,000 คนอนาคตไม่แน่นอน ขณะที่เจ้าหนี้เตรียมหาผู้ซื้อกิจการ

ห้างสรรพสินค้าหรู David Jones (เดวิด โจนส์) ของออสเตรเลีย ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 188 ปี ประกาศเข้าสู่กระบวนการบริหารกิจการภายใต้ภาวะหนี้สิน (Voluntary Administration) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 หลังประสบปัญหาทางการเงินต่อเนื่องหลายปี ส่งผลให้อนาคตของห้างสรรพสินค้า 38 สาขาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงพนักงานราว 6,000 คน อยู่ในความไม่แน่นอน

วิกฤตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังบริษัทไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับ Scentre Group เจ้าของศูนย์การค้า Westfield เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างค่าเช่าและพื้นที่ค้าปลีก โดย David Jones มีสาขาอยู่ภายในศูนย์การค้า Westfield จำนวน 17 แห่ง และจ่ายค่าเช่าครั้งล่าสุดครอบคลุมถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ก่อนผิดนัดชำระค่าเช่าในเวลาต่อมา

โฆษณา

ก่อนหน้านี้ Scentre Group พยายามเจรจาเสนอแนวทางช่วยเหลือให้ David Jones สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่ข้อเสนอกลับไม่ได้รับการยอมรับจาก Anchorage Capital Partners บริษัทลงทุนเอกชนที่เป็นเจ้าของกิจการ ทำให้การเจรจายุติลง และนำไปสู่การแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อจัดการปัญหาทางการเงิน

ภายหลังการประกาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง McGrathNicol เป็นผู้บริหารกิจการภายใต้กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ขณะที่ Hilco Global เจ้าหนี้รายใหญ่ แต่งตั้ง FTI Consulting เข้าควบคุมและบริหารการดำเนินงาน โดยมีหน้าที่ตรวจสอบสถานะทางการเงิน ปรับโครงสร้างธุรกิจ และพิจารณาแนวทางขายกิจการให้ผู้ลงทุนรายใหม่

อย่างไรก็ตาม David Jones ยังไม่ได้ปิดกิจการหรือยุติการจำหน่ายสินค้า ห้างสรรพสินค้าทั้ง 38 สาขา รวมถึงช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติระหว่างการประเมินสถานะทางการเงิน แต่มีความเป็นไปได้ที่บางสาขาจะต้องปิดตัวลงเพื่อลดต้นทุน

คริสโตเฟอร์ ฮิลล์ (Christopher Hill) ผู้บริหารจาก FTI Consulting ชี้แจงว่า ปัญหาของ David Jones เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น ขนาดเครือข่ายสาขาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน และปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน โดยการเข้าสู่กระบวนการบริหารกิจการครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้บริษัทปรับโครงสร้างและหาทางออกทางธุรกิจ แม้อาจจำเป็นต้องตัดสินใจบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ด้าน เอริกา เบิร์ชโทลด์ (Erica Berchtold) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร David Jones เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปในอนาคต และจะร่วมมือกับผู้บริหารกิจการและเจ้าหนี้เพื่อผลักดันแผนดังกล่าว

ขณะเดียวกัน ปัญหาทางการเงินส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่นำผลิตภัณฑ์เข้ามาวางขายภายในห้าง โดย ABC News รายงานว่า ผู้ประกอบการหลายแห่งไม่ได้รับชำระค่าสินค้าตามกำหนดมานานหลายเดือน และบางแบรนด์เริ่มนำสินค้าของตนเองออกจากชั้นวางเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงิน

หลังข่าวการเข้าสู่กระบวนการบริหารกิจการเผยแพร่ออกไป ลูกค้าจำนวนหนึ่งรีบเดินทางไปใช้บัตรของขวัญ (Gift Card) ที่ยังเหลืออยู่ เนื่องจากกังวลว่าอาจไม่สามารถใช้บัตรได้หากบริษัทเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้บริโภคเตือนว่า ผู้ถือบัตรของขวัญอาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีความเสี่ยงไม่ได้รับเงินคืนหากกิจการถูกปิดถาวร

โฆษณา

เปิดประวัติห้างหรู David Jones ที่นครซิดนีย์

สำหรับ David Jones ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1838 หรือ พ.ศ. 2381 ที่นครซิดนีย์ โดย เดวิด โจนส์ นักธุรกิจชาวเวลส์ เริ่มต้นจากร้านค้าขนาดเล็ก ก่อนขยายเป็นห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมียมที่จำหน่ายสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ของใช้ภายในบ้าน และสินค้าแบรนด์หรูจากทั่วโลก

โฆษณา

ตลอดระยะเวลาเกือบสองศตวรรษ David Jones กลายเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย มีสาขาสำคัญในซิดนีย์และเมลเบิร์น และเป็นสถานที่จับจ่ายสินค้าสำหรับโอกาสพิเศษของชาวออสเตรเลียหลายรุ่น

ในปี 2557 บริษัท Woolworths Holdings จากแอฟริกาใต้เข้าซื้อกิจการ ก่อนขายต่อให้ Anchorage Capital Partners ในปี 2566 ท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูผลประกอบการ หลังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับการแข่งขันจากแบรนด์แฟชั่นราคาประหยัดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน McGrathNicol เตรียมเปิดรับข้อเสนอจากนักลงทุนที่สนใจเพิ่มเงินทุนหรือซื้อกิจการ David Jones เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ส่วนจำนวนสาขาที่อาจถูกปิดและผลกระทบต่อพนักงาน ยังต้องรอผลการประเมินและแผนปรับโครงสร้างอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ การเข้าสู่กระบวนการ Voluntary Administration ตามกฎหมายออสเตรเลีย ไม่ได้หมายความว่าบริษัทถูกศาลสั่งล้มละลายหรือปิดกิจการแล้ว แต่เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเข้าจัดการปัญหาหนี้สิน โดยอาจนำไปสู่การฟื้นฟูธุรกิจ ขายกิจการ หรือชำระบัญชีหากไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาพจาก : Wikipedia

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 21:00 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 21:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด ย่าโม เมืองโคราช 16 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลข อีสานเหนือ-อีสานใต้

เลขเด็ด ย่าโม เมืองโคราช 16 พ.ย. 69 วิเคราะห์เลข อีสานเหนือ-อีสานใต้

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ใหม่ พัชรี เดือดจัดกลางเวที! ลุงโทนี่ มาแอ๋บุกจูบแขน หวิดโดนเบี้ยวค่าจ้าง จนต้องหยุดร้องกลางคัน

ใหม่ พัชรี เดือดจัดกลางเวที! ลุงโทนี่ มาแอ๋บุกจูบแขน หวิดโดนเบี้ยวค่าจ้าง จนต้องหยุดร้องกลางคัน

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ด หลวงปู่ธุดงค์ 16 พ.ย. 69 เปิดชุดเน้น จับตาเลข 2 ตัว 3 ตัว

เลขเด็ด หลวงปู่ธุดงค์ 16 พ.ย. 69 เปิดชุดเน้น จับตาเลข 2 ตัว 3 ตัว

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด หลวงปู่ธุดงค์ 16 พ.ย. 69 เปิดชุดเน้น จับตาเลข 2 ตัว 3 ตัว เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ธุดงค์ 16 พ.ย. 69 เปิดชุดเน้น จับตาเลข 2 ตัว 3 ตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์ หวยลาว

ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่น ฉวยโอกาสช่วงปะทะชายแดน เงินบริจาคองค์กรทำดี 670 ล้าน ถูกถอนเกลี้ยง ข่าว

เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่น ฉวยโอกาสช่วงปะทะชายแดน เงินบริจาคองค์กรทำดี 670 ล้าน ถูกถอนเกลี้ยง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
CIB เปิดภาพค้นมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ถุงยังชีพ น้ำดื่ม วางทิ้งเรี่ยราด โกรธแทนคนบริจาค ข่าว

CIB เปิดภาพค้นมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ถุงยังชีพ น้ำดื่ม วางทิ้งเรี่ยราด โกรธแทนคนบริจาค

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี บันเทิง

ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 ส่องตัวเลขมงคลวันพระราชพิธี รับ 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 รวมเลขมงคลวันพระราชพิธี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
องุ่น เหรัญญิก ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เงินทำงานในวงการใส่ให้เต็มที่ ข่าว

องุ่น เหรัญญิก ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เป็นเงินที่ทำงานในวงการ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล ข่าว

ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยศทหาร บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท บันเทิง

เปิดยศทหาร “บุ๋ม ปนัดดา” หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลออกหมายจับ ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม คดีทำร้าย สมชัย ข่าวการเมือง

ศาลออกหมายจับ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” คดีทำร้าย “สมชัย” หลังเบี้ยวหมายเรียก 3 ครั้ง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติม ยันทำตามหน้าที่สื่อ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติม ยันทำตามหน้าที่สื่อ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผวา ฝีดาษลิงระบาด ไม่ขึ้นตุ่มก่อน เปิดเคสหญิง 32 เจ็บคอมีไข้ 2 สัปดาห์ เจอแผลขาวในลำคอ ข่าว

ผวา ฝีดาษลิงระบาด ไม่ขึ้นตุ่มก่อน เปิดเคสหญิง 32 เจ็บคอมีไข้ 2 สัปดาห์ เจอแผลขาวในลำคอ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ ครีม ALBOTROSS ใครเจ้าของ งบปี 2568 พลิกขาดทุน เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ ครีม ALBOTROSS ใครเจ้าของ รายได้ปี 2568 พลิกขาดทุน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม-ก๊อต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ปอศ.อายัด 18 บัญชี ยอดพุ่ง 102 ล้าน ข่าว

บุ๋ม-ก๊อต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ปอศ.อายัด 18 บัญชี ยอดพุ่ง 102 ล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ แฉครีมทาฝ้าผสมสารปรอท อ้างโกย 300 ล้าน ผู้ใช้หน้าพัง แท้งลูก ข่าว

หมอของขวัญ แฉครีมทาฝ้าผสมสารปรอท อ้างโกย 300 ล้าน ผู้ใช้หน้าพัง แท้งลูก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งคำตอบ &quot;องุ่น&quot; เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม หลังหนุ่ม กรรชัย ถามเรียนจบอะไร ข่าว

อึ้งคำตอบ “องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม หลังหนุ่ม กรรชัย ถามเรียนจบอะไร

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี มีเงินหมุนเวียน 3 บัญชีกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้าน ข่าว

อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี 2 ปีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ เรือพระราชพิธี 52 ลำ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569 เรือลำไหนทำหน้าที่อะไร ข่าว

เปิดรายชื่อ เรือพระราชพิธี 52 ลำ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569 เรือลำไหนทำหน้าที่อะไร

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ธนกฤต ลั่นแรง กำลังจะเกม ชาวเน็ตรอลุ้น หมายถึงใคร ข่าว

ดร.ธนกฤต ลั่นแรง “กำลังจะเกม” ชาวเน็ตรอลุ้น หมายถึงใคร?

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดหมาย แอนนา เล่าชีวิตในคุก 2 ปี พ้อ เสียดายเวลาอยากได้โอกาสออกไปใช้หนี้ บันเทิง

แอนนา จดหมายจากในคุก พ้อเสียดายเวลา 2 ปี พ้อ อยากได้โอกาสออกไปใช้หนี้

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง ข่าว

ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา นาทีถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ ปอศ. ควบคุมตัวตามหมายจับ บันเทิง

เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา เดินทางถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามหมายจับ

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. ข่าว

บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ เลขเด็ด

เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปฮือฮา สาวกแห่จูบเล็บเท้าผู้นำลัทธิดัง เจ้าตัวนั่งห้องแอร์รับการกราบไหว้