ช็อก! ห้างหรูออสเตรเลีย ประกาศล้มละลาย เตรียมปิดตำนาน 188 ปี พนักงาน 6 พันชีวิตเสี่ยงตกงาน
David Jones เจรจาค่าเช่า Westfield ไม่สำเร็จ พนักงาน 6,000 คนอนาคตไม่แน่นอน ขณะที่เจ้าหนี้เตรียมหาผู้ซื้อกิจการ
ห้างสรรพสินค้าหรู David Jones (เดวิด โจนส์) ของออสเตรเลีย ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 188 ปี ประกาศเข้าสู่กระบวนการบริหารกิจการภายใต้ภาวะหนี้สิน (Voluntary Administration) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 หลังประสบปัญหาทางการเงินต่อเนื่องหลายปี ส่งผลให้อนาคตของห้างสรรพสินค้า 38 สาขาในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงพนักงานราว 6,000 คน อยู่ในความไม่แน่นอน
วิกฤตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังบริษัทไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับ Scentre Group เจ้าของศูนย์การค้า Westfield เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างค่าเช่าและพื้นที่ค้าปลีก โดย David Jones มีสาขาอยู่ภายในศูนย์การค้า Westfield จำนวน 17 แห่ง และจ่ายค่าเช่าครั้งล่าสุดครอบคลุมถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ก่อนผิดนัดชำระค่าเช่าในเวลาต่อมา
ก่อนหน้านี้ Scentre Group พยายามเจรจาเสนอแนวทางช่วยเหลือให้ David Jones สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่ข้อเสนอกลับไม่ได้รับการยอมรับจาก Anchorage Capital Partners บริษัทลงทุนเอกชนที่เป็นเจ้าของกิจการ ทำให้การเจรจายุติลง และนำไปสู่การแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อจัดการปัญหาทางการเงิน
ภายหลังการประกาศเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง McGrathNicol เป็นผู้บริหารกิจการภายใต้กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ขณะที่ Hilco Global เจ้าหนี้รายใหญ่ แต่งตั้ง FTI Consulting เข้าควบคุมและบริหารการดำเนินงาน โดยมีหน้าที่ตรวจสอบสถานะทางการเงิน ปรับโครงสร้างธุรกิจ และพิจารณาแนวทางขายกิจการให้ผู้ลงทุนรายใหม่
อย่างไรก็ตาม David Jones ยังไม่ได้ปิดกิจการหรือยุติการจำหน่ายสินค้า ห้างสรรพสินค้าทั้ง 38 สาขา รวมถึงช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ยังคงเปิดให้บริการตามปกติระหว่างการประเมินสถานะทางการเงิน แต่มีความเป็นไปได้ที่บางสาขาจะต้องปิดตัวลงเพื่อลดต้นทุน
คริสโตเฟอร์ ฮิลล์ (Christopher Hill) ผู้บริหารจาก FTI Consulting ชี้แจงว่า ปัญหาของ David Jones เกิดจากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น ขนาดเครือข่ายสาขาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบัน และปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน โดยการเข้าสู่กระบวนการบริหารกิจการครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้บริษัทปรับโครงสร้างและหาทางออกทางธุรกิจ แม้อาจจำเป็นต้องตัดสินใจบางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง
ด้าน เอริกา เบิร์ชโทลด์ (Erica Berchtold) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร David Jones เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปในอนาคต และจะร่วมมือกับผู้บริหารกิจการและเจ้าหนี้เพื่อผลักดันแผนดังกล่าว
ขณะเดียวกัน ปัญหาทางการเงินส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าที่นำผลิตภัณฑ์เข้ามาวางขายภายในห้าง โดย ABC News รายงานว่า ผู้ประกอบการหลายแห่งไม่ได้รับชำระค่าสินค้าตามกำหนดมานานหลายเดือน และบางแบรนด์เริ่มนำสินค้าของตนเองออกจากชั้นวางเพื่อลดความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงิน
หลังข่าวการเข้าสู่กระบวนการบริหารกิจการเผยแพร่ออกไป ลูกค้าจำนวนหนึ่งรีบเดินทางไปใช้บัตรของขวัญ (Gift Card) ที่ยังเหลืออยู่ เนื่องจากกังวลว่าอาจไม่สามารถใช้บัตรได้หากบริษัทเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีในอนาคต โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิผู้บริโภคเตือนว่า ผู้ถือบัตรของขวัญอาจมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน ซึ่งมีความเสี่ยงไม่ได้รับเงินคืนหากกิจการถูกปิดถาวร
เปิดประวัติห้างหรู David Jones ที่นครซิดนีย์
สำหรับ David Jones ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1838 หรือ พ.ศ. 2381 ที่นครซิดนีย์ โดย เดวิด โจนส์ นักธุรกิจชาวเวลส์ เริ่มต้นจากร้านค้าขนาดเล็ก ก่อนขยายเป็นห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมียมที่จำหน่ายสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ของใช้ภายในบ้าน และสินค้าแบรนด์หรูจากทั่วโลก
ตลอดระยะเวลาเกือบสองศตวรรษ David Jones กลายเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของออสเตรเลีย มีสาขาสำคัญในซิดนีย์และเมลเบิร์น และเป็นสถานที่จับจ่ายสินค้าสำหรับโอกาสพิเศษของชาวออสเตรเลียหลายรุ่น
ในปี 2557 บริษัท Woolworths Holdings จากแอฟริกาใต้เข้าซื้อกิจการ ก่อนขายต่อให้ Anchorage Capital Partners ในปี 2566 ท่ามกลางความพยายามฟื้นฟูผลประกอบการ หลังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับการแข่งขันจากแบรนด์แฟชั่นราคาประหยัดที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบัน McGrathNicol เตรียมเปิดรับข้อเสนอจากนักลงทุนที่สนใจเพิ่มเงินทุนหรือซื้อกิจการ David Jones เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ ส่วนจำนวนสาขาที่อาจถูกปิดและผลกระทบต่อพนักงาน ยังต้องรอผลการประเมินและแผนปรับโครงสร้างอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ การเข้าสู่กระบวนการ Voluntary Administration ตามกฎหมายออสเตรเลีย ไม่ได้หมายความว่าบริษัทถูกศาลสั่งล้มละลายหรือปิดกิจการแล้ว แต่เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งเข้าจัดการปัญหาหนี้สิน โดยอาจนำไปสู่การฟื้นฟูธุรกิจ ขายกิจการ หรือชำระบัญชีหากไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ใจหาย บิ๊กซีทยอยปิดอีก 1 สาขา แห่วิเคราะห์สาเหตุ คาดพิษเศรษฐกิจ
- ปิดตำนาน 71 ปี ตั้งฮั่วเส็ง ห้างดังย่านบางลำพู ประกาศปิดกิจการ
- ปิดตำนาน 30 ปี โรบินสัน โอเชี่ยน ห้างคู่เมืองนครศรีธรรมราช
ภาพจาก : Wikipedia