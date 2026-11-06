ผวา ฝีดาษลิงระบาด ไม่ขึ้นตุ่มก่อน เปิดเคสหญิง 32 เจ็บคอมีไข้ 2 สัปดาห์ เจอแผลขาวในลำคอ
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ออกมาโพสต์เตือนภัยเกี่ยวกับการระบาดของโรคฝีดาษลิง หลังพบผู้ป่วยหลายรายเริ่มแสดงอาการที่แตกต่างไปจากภาพจำเดิม ไม่ได้เริ่มต้นจากการมีผื่นหรือตุ่มขึ้นตามผิวหนังเสมอไป
บางรายมาพบแพทย์ด้วยอาการคล้ายโรคทั่วไป เช่น มีตุ่มคล้ายฝีบริเวณก้น หรือมีอาการคล้ายทอนซิลอักเสบและคออักเสบ ก่อนที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะยืนยันในภายหลังว่าติดเชื้อไวรัสฝีดาษลิง
กรณีศึกษาที่น่าสนใจคือผู้ป่วยหญิงวัย 32 ปี เข้ารับการรักษาด้วยอาการปวดลำคอทั้งสองข้างร่วมกับมีไข้สูงติดต่อกันนานถึง 2 สัปดาห์ แม้จะกินยาฆ่าเชื้อแล้วแต่อาการกลับไม่ทุเลาลง เมื่อแพทย์ตรวจภายในช่องปากพบแผลสีขาวบริเวณผนังคอหอยด้านหลัง ขณะที่การตรวจร่างกายส่วนอื่นยังไม่พบผื่นหรือตุ่มผิดปกติใดๆ บนผิวหนัง
กระทั่งผ่านไปประมาณ 4 วัน ผู้ป่วยเริ่มมีตุ่มหนองผุดขึ้นบริเวณสะดือ สะบักขวา และเต้านม แพทย์จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจเกิดจากการติดเชื้อไวรัส จึงส่งตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมจนพบผลยืนยันว่าเป็นโรคฝีดาษลิง
ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่า ผู้ป่วยฝีดาษลิงสามารถพบรอยโรคหรือแผลภายในช่องปากได้ราว 14-30% แต่กรณีที่ผู้ป่วยแสดงอาการเริ่มต้นด้วยแผลในปากและเจ็บคอโดยยังไม่มีผื่นขึ้นตามร่างกายเลยนั้น พบได้ประมาณ 5% ของผู้ป่วยทั้งหมด
การสังเกตเพียงตุ่มหรือผื่นบนผิวหนังจึงอาจไม่เพียงพอต่อการประเมินความเสี่ยง หากผู้ใดมีอาการเจ็บคอเรื้อรัง มีไข้สูง หรือมีแผลผิดปกติในช่องปากที่รักษาด้วยยาฆ่าเชื้อแล้วอาการไม่ดีขึ้น ไม่ควรชะล่าใจคิดเองว่าเป็นเพียงคออักเสบหรือทอนซิลอักเสบทั่วไป แต่ควรรีบกลับไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดต่อไป
ที่น่ากลัวคือ หมอออกมาเตือน ถุงยางอนามัยป้องกันฝีดาษลิงไม่ได้
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