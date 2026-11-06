หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติม ยันทำตามหน้าที่สื่อ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 16:07 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 16:07 น.
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติม ยันทำตามหน้าที่สื่อ

เผยความลับ 25 ปี! หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติมเรื่องคดีมูลนิธิองค์กรทำดี ยันทำตามหน้าที่การเป็นสื่อ

กลายเป็นอีกหนึ่งบุคคลเบื้องหน้าที่ถูกกระแสสังคมตีตราว่า ซ้ำเติมคนล้ม ล่าสุดในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ วันนี้ (6 พ.ย. 69) หนุ่ม กรรชัย ดาราพิธีกรและผู้ประข่าวชื่อดัง ได้ออกมาเปิดใจเล่าถึงความลับที่แทบจะไม่มีใครรู้เมื่อ 25 ปีก่อน พร้อมแจงดราม่านำเสนอข่าวซ้ำเติมเพื่อนร่วมวงการอย่าง บุ๋ม ปนัดดา หรือไม่

หนุ่ม กรรชัย เปิดใจว่า “อันนี้ผมเห็น ในช่วงแรก ๆ ก็จะมีคนบอกว่าผมไปซ้ำ พุทธ อภิวรรณไปซ้ำ ทำไมต้องแรงแบบนั้น ทำไมต้องเอามาพูดแบบนี้ทำไม คนเขาเคยทำความดี อันนี้ก็ดีเหมือนกันที่พี่หมวยถาม จะได้อธิบายให้ฟัง ไม่ได้ซ้ำหรอก เพียงแต่ผมก็ลำบากใจ อันนี้จากใจเลยนะ การเป็นสื่อที่นำเสนอมันก็เป็นเรื่องที่ยากลำบาก

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บุ๋มกับผมรู้จักกันมาไม่ต่ำกว่า 25 ปี มันนานมาก ผมพูดแบบไม่ปิดเลย ครั้งหนึ่งผมยังเคยจีบเขาเลย บุ๋ม ปนัดดา ตอนสมัยวัยรุ่น ตอนเด็ก ๆ ผมยังเคยจีบ เขาสวย เขาน่ารัก ผมหลงรัก ผมชอบ ทุกวันนี้เขาก็ยังสวย ผมเลือกบริจาคเงินกับบุ๋ม เพราะผมก็รักเขา ก็เลือกบริจาคกับเขา ไม่เคยคิดอะไรด้วย บริจาคแล้วก็บริจาคกัน

แต่การที่ผมไปเจอตำรวจ เพราะออยศรีเขาไปร้อง แล้วเขาให้ผมกับพุทธไปเป็นพยาน ผมกับพุทธก็ต้องไปไม่ไปได้ยังไง อันนี้หนึ่งแล้วนะ ในฐานะที่คนรู้จักกันก่อนนะ อันที่สองผมวันนี้ที่มานั่งอยู่ตรงนี้มันสวมหมวกอีกใบคือเป็นสื่อในการนำเสนอ สังเกตไหม ก่อนที่จะมีเรื่องบุ๋ม วันที่เขาแถลงข่าว ผมไม่ได้พูดอะไรเลย ที่เขาแถลงข่าวเรื่องสามีภรรยารุกป่าอะไรนั่น แรก ๆ ที่ทนายตุ๋ยไปยืนข้าง ๆ ตอนนั้นผมก็โดนด่าว่า รู้จักกันอะดิ เป็นเพื่อนกัน ไม่กล้านำเสนอ อยากจะเห็นเหมือนกันว่าจะนำเสนอไหมเรื่องนี้

พอผมทำเรื่องนี้ เข้าไปสู่เรื่องของมูลนิธิ เอาข้อเท็จจริงบางส่วนมาพูด ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นก็ไม่ได้อยู่ในสำนวน แต่เป็นเหตุที่ผมบังเอิญเห็น ถ้าเป็นในสำนวนผมไม่กล้าพูดหรอก ผมมีจรรณยาบรรณพอ แต่สิ่งที่เห็นที่ว่าพูดได้ก็เลยมาบอกต่อว่า สิ่งที่เราเห็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด คนก็ด่าอีก ทำไมต้องนำเสนอ ให้ผมทำยังไง ลำบากใจไหม เป็นเรื่องลำบากใจ”

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อ้างอิงจาก : รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 16:07 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 16:07 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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