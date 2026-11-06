เปิดธุรกิจ ครีม ALBOTROSS ใครเจ้าของ รายได้ปี 2568 พลิกขาดทุน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 17:28 น.
เปิดธุรกิจ ครีม ALBOTROSS ใครเจ้าของ งบปี 2568 พลิกขาดทุน

รู้จักบริษัท แอลโบทรอส กรุ๊ป ผู้ทำตลาดสกินแคร์ ALBOTROSS ย้อนชื่อเดิม “ดีเอ็นทรี พลัส” พร้อมเทียบผลประกอบการ

ครีมบำรุงผิวกระปุกละ 1,090 บาท เซรั่มราคาเท่ากัน แป้งฝุ่น 990 บาท นี่คือตัวอย่างสินค้าบนหน้าร้านออนไลน์ของ ALBOTROSS (แอลโบทรอส) แบรนด์ที่ขายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว ไปจนถึงเครื่องสำอางและเซตดูแลผิวหน้า แต่เมื่อพลิกจากหน้าร้านมาดูตัวเลขบริษัท จะพบอีกเรื่องที่น่าสนใจ ปี 2568 เป็นทั้งปีที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท ปีที่ผลประกอบการเปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุน

บริษัทไหนคือเจ้าของ ALBOTROSS?

หน้าเว็บไซต์ทางการของแบรนด์ระบุชื่อสำนักงานใหญ่คือ บริษัท แอลโบทรอส กรุ๊ป จำกัด และใช้ชื่อบริษัทเดียวกันรับชำระค่าสินค้าบนหน้าร้านออนไลน์ บริษัทมีเลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563018708 ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่

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ย้อนกลับไปวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทจดทะเบียนในชื่อ บริษัท ดีเอ็นทรี พลัส จำกัด ด้วยทุน 1 ล้านบาท ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลโบทรอส กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568

ตอนจดทะเบียน บริษัทระบุธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนในงบการเงินล่าสุดระบุกิจการค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง ขณะที่หน้าร้านของแบรนด์มีทั้งครีม Ultra Moisturizing Cream เซรั่ม Hydra Glow Serum ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย และแป้งฝุ่น Nude Face Matte Powder

เปิดงบปี 2568 จากกำไร 4 บาท เป็นขาดทุนเกือบ 12 บาทต่อรายได้ทุก 100 บาท

อ้างอิงข้อมูลจาก data.creden.co ระบุว่า ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 7,955,459 บาท เพิ่มขึ้น 599.65% จากปีก่อน หรือคิดเป็นเกือบ 7 เท่าของรายได้เดิม ขณะที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 51.83% มาอยู่ที่ 6,111,929 บาท ส่วนผลประกอบการสุทธิพลิกจากกำไรราว 4.6 หมื่นบาทในปี 2567 เป็น ขาดทุน 942,343 บาท

รายการ ปี 2567 ปี 2568
รายได้รวม ประมาณ 1.14 ล้านบาท 7,955,459 บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ กำไรประมาณ 46,000 บาท ขาดทุน 942,343 บาท
สินทรัพย์รวม ประมาณ 4.03 ล้านบาท 6,111,929 บาท

อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงจาก 49.89% เหลือ 44.76% หมายความว่า เมื่อหักต้นทุนขายแล้ว บริษัทเหลือเงินต่อยอดขายทุก 100 บาทน้อยลงกว่าเดิม ส่วนเมื่อคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ปี 2568 บริษัทขาดทุนเกือบ 12 บาทต่อรายได้ทุก 100 บาท เทียบกับปีก่อนที่ยังเหลือกำไรราว 4 บาท ข้อมูลสรุปที่เปิดเผยยังไม่แยกรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายรายการใดมีผลมากที่สุด

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แล้วใครเป็นเจ้าของ?

จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท แอลโบทรอส กรุ๊ป มีนายเกริกวิสิฐ อำมาตย์วราศัย และนางกัญพัชร์ อำมาตย์วราศัย เป็นกรรมการบริษัท

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 15:22 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 17:28 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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