เปิดธุรกิจ ครีม ALBOTROSS ใครเจ้าของ รายได้ปี 2568 พลิกขาดทุน
รู้จักบริษัท แอลโบทรอส กรุ๊ป ผู้ทำตลาดสกินแคร์ ALBOTROSS ย้อนชื่อเดิม “ดีเอ็นทรี พลัส” พร้อมเทียบผลประกอบการ
ครีมบำรุงผิวกระปุกละ 1,090 บาท เซรั่มราคาเท่ากัน แป้งฝุ่น 990 บาท นี่คือตัวอย่างสินค้าบนหน้าร้านออนไลน์ของ ALBOTROSS (แอลโบทรอส) แบรนด์ที่ขายตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิว ไปจนถึงเครื่องสำอางและเซตดูแลผิวหน้า แต่เมื่อพลิกจากหน้าร้านมาดูตัวเลขบริษัท จะพบอีกเรื่องที่น่าสนใจ ปี 2568 เป็นทั้งปีที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท ปีที่ผลประกอบการเปลี่ยนจากกำไรเป็นขาดทุน
บริษัทไหนคือเจ้าของ ALBOTROSS?
หน้าเว็บไซต์ทางการของแบรนด์ระบุชื่อสำนักงานใหญ่คือ บริษัท แอลโบทรอส กรุ๊ป จำกัด และใช้ชื่อบริษัทเดียวกันรับชำระค่าสินค้าบนหน้าร้านออนไลน์ บริษัทมีเลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563018708 ตั้งอยู่ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และมีสถานะยังดำเนินกิจการอยู่
ย้อนกลับไปวันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัทจดทะเบียนในชื่อ บริษัท ดีเอ็นทรี พลัส จำกัด ด้วยทุน 1 ล้านบาท ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอลโบทรอส กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568
ตอนจดทะเบียน บริษัทระบุธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางและอาหารเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ ส่วนในงบการเงินล่าสุดระบุกิจการค้าปลีกและค้าส่งเครื่องสำอาง ขณะที่หน้าร้านของแบรนด์มีทั้งครีม Ultra Moisturizing Cream เซรั่ม Hydra Glow Serum ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย และแป้งฝุ่น Nude Face Matte Powder
เปิดงบปี 2568 จากกำไร 4 บาท เป็นขาดทุนเกือบ 12 บาทต่อรายได้ทุก 100 บาท
อ้างอิงข้อมูลจาก data.creden.co ระบุว่า ในปี 2568 บริษัทมีรายได้รวม 7,955,459 บาท เพิ่มขึ้น 599.65% จากปีก่อน หรือคิดเป็นเกือบ 7 เท่าของรายได้เดิม ขณะที่สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 51.83% มาอยู่ที่ 6,111,929 บาท ส่วนผลประกอบการสุทธิพลิกจากกำไรราว 4.6 หมื่นบาทในปี 2567 เป็น ขาดทุน 942,343 บาท
|รายการ
|ปี 2567
|ปี 2568
|รายได้รวม
|ประมาณ 1.14 ล้านบาท
|7,955,459 บาท
|กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|กำไรประมาณ 46,000 บาท
|ขาดทุน 942,343 บาท
|สินทรัพย์รวม
|ประมาณ 4.03 ล้านบาท
|6,111,929 บาท
อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงจาก 49.89% เหลือ 44.76% หมายความว่า เมื่อหักต้นทุนขายแล้ว บริษัทเหลือเงินต่อยอดขายทุก 100 บาทน้อยลงกว่าเดิม ส่วนเมื่อคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ปี 2568 บริษัทขาดทุนเกือบ 12 บาทต่อรายได้ทุก 100 บาท เทียบกับปีก่อนที่ยังเหลือกำไรราว 4 บาท ข้อมูลสรุปที่เปิดเผยยังไม่แยกรายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายรายการใดมีผลมากที่สุด
แล้วใครเป็นเจ้าของ?
จากข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท แอลโบทรอส กรุ๊ป มีนายเกริกวิสิฐ อำมาตย์วราศัย และนางกัญพัชร์ อำมาตย์วราศัย เป็นกรรมการบริษัท
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