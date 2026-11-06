หมอของขวัญ แฉครีมทาฝ้าผสมสารปรอท อ้างโกย 300 ล้าน ผู้ใช้หน้าพัง แท้งลูก
หมอของขวัญ ซัดครีมหน้าขาวผสมสารอันตราย แฉปมอ้างบิ๊กตำรวจช่วยเคลียร์คดี ขณะที่ผู้เสียหายร้อง ปคบ. เร่งสอบสวน
หมอของขวัญ หรือ พญ.ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ แพทย์และเจ้าของคลินิกเสริมความงาม โพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยข้อกล่าวหาเกี่ยวกับครีมทาฝ้าและครีมหน้าขาวแบรนด์ดังที่ลักลอบผสมสารปรอท สเตียรอยด์ และไฮโดรควิโนน จนมีผู้ใช้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง พร้อมกล่าวอ้างว่าเจ้าของแบรนด์ทำยอดขายได้ถึง 300 ล้านบาท แต่กลับไม่เสียภาษี และมีผู้มีอิทธิพลช่วยเหลือเรื่องคดีความ
ข้อความจากเฟซบุ๊ก Doctorkatekate ระบุว่า ครีมทาฝ้าแบรนด์นี้จำหน่ายมานาน ก่อนขยายช่องทางขายไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์จนได้รับความนิยมอย่างมาก แม้ผู้ใช้บางส่วนจะมีผิวหน้าขาวใสในช่วงแรก แต่เมื่อใช้ต่อเนื่องกลับพบปัญหาฝ้าหนาและผิวหนังเสียหาย บางคนผิวบางจนเพียงสัมผัสเบา ๆ ก็มีเลือดออก
หมอของขวัญยังเตือนถึงอันตรายของสารปรอทที่อาจซึมเข้าสู่ร่างกายและส่งผลต่อการทำงานของตับ ไต สมอง และระบบประสาท พร้อมกล่าวถึงกรณีผู้เสียหายแท้งลูก ซึ่งเชื่อมโยงกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคำโฆษณาว่าปลอดภัยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีผลการตรวจทางการแพทย์ยืนยันว่าการแท้งเกิดจากการใช้ครีมโดยตรง
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อกล่าวหาเรื่องการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม โดยระบุว่าเจ้าของแบรนด์เป็นสามีภรรยาที่กวนครีมจำหน่ายเองภายในบ้าน และมีผู้ใหญ่ในวงการตำรวจคอยช่วยเหลือ จนอาจทำให้คดีจบลงด้วยการจ่ายเงินเพียง 500,000 บาท หรืออาจลดเหลือ 100,000 ถึง 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณสารปรอทที่ตรวจพบ
หมอของขวัญทิ้งท้ายด้วยการตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย หลังกล่าวอ้างว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถขายสินค้าที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสร้างรายได้มหาศาล โดยไม่ต้องรับผลทางกฎหมายอย่างเหมาะสม
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 นายวิฑูรย์ เก่งงาน ทนายความ พร้อมตัวแทนผู้เสียหายจากครีมบำรุงผิวหน้าแบรนด์ดัง เดินทางเข้าร้องทุกข์ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อขอให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) เร่งรัดคดี หลังผู้เสียหายส่งตัวอย่างครีมตรวจที่ห้องปฏิบัติการเอกชน และได้รับผลตรวจพบสารปรอท สเตียรอยด์ และไฮโดรควิโนน
ทนายวิฑูรย์เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านพักที่ใช้ผลิตครีม และยึดครีมที่กวนเองประมาณ 20 กิโลกรัม พร้อมผลิตภัณฑ์บรรจุกระปุกเตรียมจำหน่ายอีก 1,000 กระปุก แต่ผลตรวจยืนยันจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่ออก แม้เวลาผ่านไปกว่า 2 เดือน
ขณะเดียวกัน ทนายความได้รับคลิปเสียง 2 คลิป โดยคลิปแรกอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอดีตนายตำรวจระดับสูงกับเจ้าของแบรนด์ เกี่ยวกับการช่วยเหลือคดีและบทลงโทษที่อาจได้รับ ส่วนอีกคลิปเป็นเสียงที่อ้างว่าเจ้าของแบรนด์ยอมรับว่าใช้เครื่องตีแป้งสำหรับทำขนมมากวนครีมด้วย
ด้าน น.ส.ทิวาพร งามผิวเหลือง หรือ แม่หมิว 101 ตัวแทนจำหน่ายและผู้เสียหาย เปิดเผยว่า ตนเคยใช้ผลิตภัณฑ์จนมีอาการผิวหน้าแดง ลอก แสบ และคัน ก่อนพบว่าลูกค้าในเครือข่ายได้รับผลกระทบกว่า 40 คน บางคนมีอาการรุนแรงจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล จึงตัดสินใจหยุดจำหน่ายและเข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่
สำหรับอันตรายจากสารเคมี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เคยเตือนว่า ปรอทและไฮโดรควิโนนเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสำอาง โดยปรอทอาจทำให้ผิวหนังอักเสบและส่งผลต่อไตหากได้รับสะสมเป็นเวลานาน ส่วนไฮโดรควิโนนอาจทำให้เกิดการระคายเคือง ผิวคล้ำผิดปกติ และฝ้าถาวร ขณะที่สเตียรอยด์ที่ใช้กับผิวอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้ผิวบางและเกิดความผิดปกติของเส้นเลือดใต้ผิวหนัง
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาเรื่องยอดขาย 300 ล้านบาท การหลีกเลี่ยงภาษี การแท้งลูกจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และการจ่ายเงินเพื่อยุติคดี ยังไม่มีเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันข้อเท็จจริงทั้งหมด รวมถึงยังไม่ปรากฏคำชี้แจงจากเจ้าของแบรนด์และบุคคลที่ถูกพาดพิงถึงเรื่องการช่วยเหลือคดี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เตือนด่วน เครื่องสำอางอ้างขาวไว เสี่ยงผสมสเตียรอยด์ หน้าพังถาวร
- อย. ตรวจพบสารปรอทในเครื่องสำอางดังบนออนไลน์ เตรียมดำเนินคดี
- เช็กด่วน อย. ตรวจพบครีมใน 7 ร้านออนไลน์ มีสารห้ามใช้
- ทลายแหล่งผลิตเครื่องสำอางเถื่อนเร่งขาว ยึดครีมกว่า 145 กิโลกรัม