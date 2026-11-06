บุ๋ม-ก๊อต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ปอศ.อายัด 18 บัญชี ยอดพุ่ง 102 ล้าน
บก.ปอศ. ลุยค้น 4 จุดรวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมอายัด 18 บัญชี ยอดรวม 102 ล้าน ล่าสุด บุ๋ม-ก๊อต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จับตาแถลงข่าวพรุ่งนี้
ความคืบหน้าคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุด 6 พ.ย. 69 พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารูปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัว บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป พร้อมทั้งกระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม 4 จุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ระบุว่า
“ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจยึดได้ พร้อมทั้งเร่งคัดแยกหมวดหมู่เอกสารในช่วงบ่ายนี้ เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายยังคงให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา”
ในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารรวมทั้งหมด 18 บัญชี ซึ่งมีชื่อของบุ๋ม ปนัดดา, นายอธิป และบุคคลภายนอกที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อตรวจสอบเส้นทางเงินอย่างละเอียด พบยอดเงินหมุนเวียนรวมประมาณ 102 ล้านบาท
สำหรับประเด็นการตรวจสอบเส้นเงินที่จะเชื่อมโยงไปถึงรองประธานและกรรมการมูลนิธิฯ ในแถวที่สองนั้น ทางตำรวจมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วและกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม แต่ขอดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งสองคน คือ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป ซึ่งเป็นหลักสำคัญรายแรกก่อน
สำหรับข้อกล่าวหาของ ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม ปนัดดา นั้น เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีในความผิดฐาน ‘ร่วมกันฟอกเงิน’ ส่วนข้อหาร่วมกันฉ้อโกงนั้น ในตอนนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงโดยตรง พบสถานะเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น
ทั้งนี้ทาง พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารูปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ย. 69) เวลา 10.00 น. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเปิดโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดของคดีนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : ไนน์เอ็นเตอร์เทน