บุ๋ม-ก๊อต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ปอศ.อายัด 18 บัญชี ยอดพุ่ง 102 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 15:16 น.
บุ๋ม-ก๊อต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ปอศ.อายัด 18 บัญชี ยอดพุ่ง 102 ล้าน

บก.ปอศ. ลุยค้น 4 จุดรวบ 2 ผู้ต้องหา พร้อมอายัด 18 บัญชี ยอดรวม 102 ล้าน ล่าสุด บุ๋ม-ก๊อต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จับตาแถลงข่าวพรุ่งนี้

ความคืบหน้าคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ล่าสุด 6 พ.ย. 69 พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารูปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยหลังนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมตัว บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป พร้อมทั้งกระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายรวม 4 จุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ระบุว่า

“ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดที่ตรวจยึดได้ พร้อมทั้งเร่งคัดแยกหมวดหมู่เอกสารในช่วงบ่ายนี้ เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองรายยังคงให้การปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา

โฆษณา

ในส่วนของการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดบัญชีธนาคารรวมทั้งหมด 18 บัญชี ซึ่งมีชื่อของบุ๋ม ปนัดดา, นายอธิป และบุคคลภายนอกที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อตรวจสอบเส้นทางเงินอย่างละเอียด พบยอดเงินหมุนเวียนรวมประมาณ 102 ล้านบาท

สำหรับประเด็นการตรวจสอบเส้นเงินที่จะเชื่อมโยงไปถึงรองประธานและกรรมการมูลนิธิฯ ในแถวที่สองนั้น ทางตำรวจมีข้อมูลอยู่ในมือแล้วและกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม แต่ขอดำเนินการกับผู้ต้องหาทั้งสองคน คือ บุ๋ม ปนัดดา และ ก๊อต อธิป ซึ่งเป็นหลักสำคัญรายแรกก่อน

สำหรับข้อกล่าวหาของ ก๊อต อธิป สามีบุ๋ม ปนัดดา นั้น เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีในความผิดฐาน ‘ร่วมกันฟอกเงิน’ ส่วนข้อหาร่วมกันฉ้อโกงนั้น ในตอนนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงโดยตรง พบสถานะเป็นเพียงผู้รับผลประโยชน์เท่านั้น

ทั้งนี้ทาง พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารูปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ย. 69) เวลา 10.00 น. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเปิดโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงรายละเอียดของคดีนี้อย่างเป็นทางการอีกครั้ง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : ไนน์เอ็นเตอร์เทน

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 15:16 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 15:16 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ โคเวนทรี ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10

ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ โคเวนทรี 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี

ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 ส่องตัวเลขมงคลวันพระราชพิธี รับ 16 พ.ย. 69

เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 รวมเลขมงคลวันพระราชพิธี

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์ หวยลาว

ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

2 นาที ที่แล้ว
เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่น ฉวยโอกาสช่วงปะทะชายแดน เงินบริจาคองค์กรทำดี 670 ล้าน ถูกถอนเกลี้ยง ข่าว

เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่น ฉวยโอกาสช่วงปะทะชายแดน เงินบริจาคองค์กรทำดี 670 ล้าน ถูกถอนเกลี้ยง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
CIB เปิดภาพค้นมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ถุงยังชีพ น้ำดื่ม วางทิ้งเรี่ยราด โกรธแทนคนบริจาค ข่าว

CIB เปิดภาพค้นมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ถุงยังชีพ น้ำดื่ม วางทิ้งเรี่ยราด โกรธแทนคนบริจาค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี บันเทิง

ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 ส่องตัวเลขมงคลวันพระราชพิธี รับ 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 รวมเลขมงคลวันพระราชพิธี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องุ่น เหรัญญิก ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เงินทำงานในวงการใส่ให้เต็มที่ ข่าว

องุ่น เหรัญญิก ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เป็นเงินที่ทำงานในวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล ข่าว

ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยศทหาร บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท บันเทิง

เปิดยศทหาร “บุ๋ม ปนัดดา” หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลออกหมายจับ ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม คดีทำร้าย สมชัย ข่าวการเมือง

ศาลออกหมายจับ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” คดีทำร้าย “สมชัย” หลังเบี้ยวหมายเรียก 3 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติม ยันทำตามหน้าที่สื่อ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติม ยันทำตามหน้าที่สื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผวา ฝีดาษลิงระบาด ไม่ขึ้นตุ่มก่อน เปิดเคสหญิง 32 เจ็บคอมีไข้ 2 สัปดาห์ เจอแผลขาวในลำคอ ข่าว

ผวา ฝีดาษลิงระบาด ไม่ขึ้นตุ่มก่อน เปิดเคสหญิง 32 เจ็บคอมีไข้ 2 สัปดาห์ เจอแผลขาวในลำคอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ แฉครีมทาฝ้าผสมสารปรอท อ้างโกย 300 ล้าน ผู้ใช้หน้าพัง แท้งลูก ข่าว

หมอของขวัญ แฉครีมทาฝ้าผสมสารปรอท อ้างโกย 300 ล้าน ผู้ใช้หน้าพัง แท้งลูก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งคำตอบ &quot;องุ่น&quot; เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม หลังหนุ่ม กรรชัย ถามเรียนจบอะไร ข่าว

อึ้งคำตอบ “องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม หลังหนุ่ม กรรชัย ถามเรียนจบอะไร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี มีเงินหมุนเวียน 3 บัญชีกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้าน ข่าว

อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี 2 ปีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ เรือพระราชพิธี 52 ลำ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569 เรือลำไหนทำหน้าที่อะไร ข่าว

เปิดรายชื่อ เรือพระราชพิธี 52 ลำ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 2569 เรือลำไหนทำหน้าที่อะไร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.ธนกฤต ลั่นแรง กำลังจะเกม ชาวเน็ตรอลุ้น หมายถึงใคร ข่าว

ดร.ธนกฤต ลั่นแรง “กำลังจะเกม” ชาวเน็ตรอลุ้น หมายถึงใคร?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดหมาย แอนนา เล่าชีวิตในคุก 2 ปี พ้อ เสียดายเวลาอยากได้โอกาสออกไปใช้หนี้ บันเทิง

แอนนา จดหมายจากในคุก พ้อเสียดายเวลา 2 ปี พ้อ อยากได้โอกาสออกไปใช้หนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง ข่าว

ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา นาทีถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ ปอศ. ควบคุมตัวตามหมายจับ บันเทิง

เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา เดินทางถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามหมายจับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. ข่าว

บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ เลขเด็ด

เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน บันเทิง

ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อะไรอีก? อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ ข่าว

แห่เดา อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 15 ปี ข่าวกีฬา

แม่น้องเอย่า โพสต์ปวดใจ “ของหนูทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม” ลั่นทวงความยุติธรรมให้ลูก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปหมอของขวัญ แฉครีมทาฝ้าผสมสารปรอท อ้างโกย 300 ล้าน ผู้ใช้หน้าพัง แท้งลูก