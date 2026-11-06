อึ้งคำตอบ “องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม หลังหนุ่ม กรรชัย ถามเรียนจบอะไร
หนุ่ม กรรชัย ซักประวัติการศึกษา องุ่น เหรัญญิกองค์กรทำดี ก่อนเจ้าตัวยอมรับเคยไม่รู้หน้าที่ตำแหน่งตัวเอง
กลายเป็นบทสนทนาที่ได้รับความสนใจจาก รายการโหนกระแส วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เมื่อ หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย สอบถามประวัติการศึกษาของ องุ่น หรือ อภิวุฒิ ภุมภา เหรัญญิกมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธานมูลนิธิ โดยคำตอบขององุ่นเกี่ยวกับการเรียนทำเอาหลายคนคาดไม่ถึง
ช่วงหนึ่งของรายการ หนุ่ม กรรชัย ถามว่า องุ่นจบการศึกษาอะไร เจ้าตัวตอบว่า “หนูเรียน ม.3 ได้วันเดียวค่ะ ตอนนั้นแม่ไม่มีค่าเทอม แล้วมาเรียน กศน.”
นอกจากนี้ เมื่อถูกถามว่าเหรัญญิกมีหน้าที่ทำอะไร องุ่นยอมรับว่า “ตอนนั้นหนูไม่รู้เลยค่ะ” ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยชี้แจงว่า เริ่มจากการเป็นจิตอาสาช่วยเหลืองานของมูลนิธิ ก่อนรับตำแหน่งเหรัญญิก โดยเพิ่งมาทราบภายหลังว่าเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการเงิน
ก่อนหน้านี้ หนุ่ม กรรชัย ได้เปิดเผยความรู้สึกต่อบุ๋ม ปนัดดา ในรายการกรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา วันที่ 6 พฤศจิกายน ว่า รู้สึกผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้เสียดายเงิน 1 ล้านบาทที่เคยบริจาคให้มูลนิธิ เพราะตั้งใจนำเงินไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อน สิ่งที่รู้สึกไม่ใช่ความโกรธ แต่เป็นความเสียใจที่ข้อมูลบางอย่างไม่ตรงกับสิ่งที่เคยได้รับฟังจากบุ๋ม
หนุ่มยังกล่าวว่า ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องลักษณะนี้ขึ้น และอยากให้บุ๋มพูดความจริงทั้งหมด โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน เจ้าตัวได้เข้าให้ปากคำกับตำรวจสอบสวนกลางในฐานะพยาน พร้อมมอบหลักฐานการบริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อตรวจสอบเส้นทางเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี
ล่าสุด เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจ บก.ปอศ. นำหมายจับเข้าควบคุมตัวบุ๋มที่บ้านพักย่านนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขณะที่ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี เดินทางเข้ามอบตัวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในคดีร่วมกันฟอกเงิน
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารูปรัชญ์ ผู้บังคับการ ปอศ. เปิดเผยว่า ผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย
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