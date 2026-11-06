อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี 2 ปีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้าน

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 16:21 น.
อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี มีเงินหมุนเวียน 3 บัญชีกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้าน

อึ้ง! ข้อมูลใหม่ มูลนิธิองค์กรทำดี พบมีเงินหมุนเวียนใน 3 บัญชี เกือบ 1,800 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือเพียง 34 ล้านบาท พี่หนุ่ม ยังตกใจ

ยังคงต้องติดตามกันต่อกับประเด็นฉาวของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (6 พ.ย. 69) บุ๋ม ปนัดดา และก๊อต อธิป ได้เดินทางมายังสอบสวนกลาง ตามหมายจับศาลอาญา เพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำ ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ก่อนจะมีการฝากขังศาลในวันพรุ่งนี้ต่อไป (7 พ.ย. 69) ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุดในรายการ โหนกระแส ยังคงทำหน้าที่นำเสนอข้อเท็จจริงในมุมต่าง ๆ ของเรื่องนี้ยังสุดความสามารถเป็น EP. ที่ 7 กันแล้ว ซึ่งในวันนี้ องุ่น อภิวุฒิ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ ทั้งยังเป็นคนสนิทของ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมด้วยทนายความ เดินทางมาเป็นแขกรับเชิญในรายการ เพื่อนำเอกสารหลักฐานรายงานการเดินบัญชีมาดีแคร์กระแสข่าวที่ถูกโยง

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แต่สิ่งที่แม้แต่ตัวของพิธีกร อย่าง หนุ่ม กรรชัย เอง และทาง เอกภพ สายไหมต้องรอด ยังตกใจกับข้อมูลใหม่ที่เห็นในรายการเดินบัญชีที่ทาง องุ่น อภิวุฒิ นำมาเปิดเผย คือ ยอดเงินหมุนเวียนของมูลนิธิฯ กระทบยอดทั้ง 3 บัญชี คือ บัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี, บัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีมูลนิธิองค์กรทำดี มีมากถึง 1,800 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • ยอดเงินฝากเข้ามูลนิธิฯ ทั้ง 3 บัญชี กระทบยอดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 ถึง 30 ต.ค. 69 มีเงินฝากเข้าบัญชีทั้งหมด 910,786,686.38 บาท (เก้าร้อยสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบหกบาทสามสิบแปดสตางค์)
  • ยอดเงินถอน กระทบยอดจากทั้ง 3 บัญชี เป็นจำนวนเงิน 876,763,453.85 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์)
  • ยอดเงินมูลนิธิองค์กรทำดี คงเหลือจากทั้ง 3 บัญชี ข้อมูล ณ วันที่ 30 ต.ค. 69 เหลือเพียง 34,205,342.52 บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าพันสามร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสองสตางค์)

จากยอดเงินดังกล่าว เอกภพ สายไหม ถึงขั้นหันไปถามกลับที่ องุ่น อภิวุฒิ ในฐานะเหรัญญิกมูลนิธิฯ ว่าทำไมถึงได้ละเลยการตรวจสอบเงินของประชาชนที่มีจำนวนมหาศาลขนาดนี้ได้ ทั้ง ๆ ที่ในตำแหน่งของตัวเองสามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบการเงินด้วยซ้ำ แต่กลับสนใจและพอใจแค่เพียงเงินจำนวนที่ถูกโอนมาที่บัญชีตัวเอง และบริหารจัดการแค่ยอดนั้น ๆ เท่านั้นได้อย่างไร

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อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี 2 ปีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้าน-1
ภาพจาก : FB โหนกระแส

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 14:31 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 16:21 น.
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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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