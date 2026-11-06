ดร.ธนกฤต ลั่นแรง “กำลังจะเกม” ชาวเน็ตรอลุ้น หมายถึงใคร?

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 13:39 น.
ดร.ธนกฤต ลั่นแรง กำลังจะเกม ชาวเน็ตรอลุ้น หมายถึงใคร

ยังไงแน่! ดร.ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ โพสต์แรง “เกม และกำลังจะเกม” อ่านทีมีสะดุ้ง ชาวเน็ตรอลุ้นตัวโก่ง หมายถึงใคร?

โซเชียลฮือฮาอีกครั้ง เมื่อ ดร.ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ ออกมาเคลื่อนไหวข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เกม และกำลังจะเกม” ทำเอาชาวเน็ตรอใส่ใจกันยกใหญ่ ว่าหมายถึงใครกันแน่?

เนื่องจากก่อนหน้านี้ (5 ก.ย. 69) อาจารย์ตฤณห์ ก็เพิ่งทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ในหน้าเฟซบุ๊กช่วงกลางดึก ระบุว่า “เรื่ององค์กรทำดีซาหรือยังครับ ผมจะชี้เป้าที่ใหม่” ทำเอาขณะนี้นอกจากที่ประชาชนจะเฝ้ารอติดตามความคืบหน้าของคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีแล้ว ยังต้อง เตรียมใส่ใจอัปเดตเรื่องใหม่จากโพสต์ของท่านทั้งสองไปพร้อม ๆ กันด้วย

โฆษณา

ดร.ธนกฤต ลั่นแรง กำลังจะเกม ชาวเน็ตรอลุ้น หมายถึงใคร

อะไรอีก อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ -1

คอมเมนต์ชาวเน็ต-3

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 13:39 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ โคเวนทรี ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10

ดูบอลสด เอฟเวอร์ตัน พบ โคเวนทรี 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี

ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 ส่องตัวเลขมงคลวันพระราชพิธี รับ 16 พ.ย. 69

เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 รวมเลขมงคลวันพระราชพิธี

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์ หวยลาว

ตรวจหวยลาว 6 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดผลหวยลาวพัฒนา เช็กเลข 6 ตัว งวดวันศุกร์

5 นาที ที่แล้ว
เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่น ฉวยโอกาสช่วงปะทะชายแดน เงินบริจาคองค์กรทำดี 670 ล้าน ถูกถอนเกลี้ยง ข่าว

เพจดัง แนะตรวจสอบมูลนิธิอื่น ฉวยโอกาสช่วงปะทะชายแดน เงินบริจาคองค์กรทำดี 670 ล้าน ถูกถอนเกลี้ยง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
CIB เปิดภาพค้นมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ถุงยังชีพ น้ำดื่ม วางทิ้งเรี่ยราด โกรธแทนคนบริจาค ข่าว

CIB เปิดภาพค้นมูลนิธิ “บุ๋ม ปนัดดา” ถุงยังชีพ น้ำดื่ม วางทิ้งเรี่ยราด โกรธแทนคนบริจาค

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี บันเทิง

ลีน่าจัง แนะ อันดามัน ลูกสาว บุ๋ม อดทน! กลับไปเรียนหมอ จะได้มีเงินดูแลแม่หลังออกคุก-จบคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 ส่องตัวเลขมงคลวันพระราชพิธี รับ 16 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ดขบวนพยุหยาตรา 2569 รวมเลขมงคลวันพระราชพิธี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
องุ่น เหรัญญิก ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เงินทำงานในวงการใส่ให้เต็มที่ ข่าว

องุ่น เหรัญญิก ยันไม่รู้เรื่องเงินมูลนิธิฯ บุ๋ม ย้ำเสมอ เป็นเงินที่ทำงานในวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล ข่าว

ด่วน! ตร.ค้านประกัน บุ๋ม-ก๊อต พบเส้นเงินองค์กรทำดี 3 บัญชี โยงสนามเทรล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยศทหาร บุ๋ม ปนัดดา หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท บันเทิง

เปิดยศทหาร “บุ๋ม ปนัดดา” หลังถูกจับ กลาโหมแจงชัดปม ว่าที่พันโท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลออกหมายจับ ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม คดีทำร้าย สมชัย ข่าวการเมือง

ศาลออกหมายจับ “ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม” คดีทำร้าย “สมชัย” หลังเบี้ยวหมายเรียก 3 ครั้ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติม ยันทำตามหน้าที่สื่อ บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ยอมรับแมนๆ เคยจีบ บุ๋ม ปนัดดา ปัดซ้ำเติม ยันทำตามหน้าที่สื่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผวา ฝีดาษลิงระบาด ไม่ขึ้นตุ่มก่อน เปิดเคสหญิง 32 เจ็บคอมีไข้ 2 สัปดาห์ เจอแผลขาวในลำคอ ข่าว

ผวา ฝีดาษลิงระบาด ไม่ขึ้นตุ่มก่อน เปิดเคสหญิง 32 เจ็บคอมีไข้ 2 สัปดาห์ เจอแผลขาวในลำคอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดธุรกิจ ครีม ALBOTROSS ใครเจ้าของ งบปี 2568 พลิกขาดทุน เศรษฐกิจ

เปิดธุรกิจ ครีม ALBOTROSS ใครเจ้าของ รายได้ปี 2568 พลิกขาดทุน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม-ก๊อต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ปอศ.อายัด 18 บัญชี ยอดพุ่ง 102 ล้าน ข่าว

บุ๋ม-ก๊อต ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา ปอศ.อายัด 18 บัญชี ยอดพุ่ง 102 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอของขวัญ แฉครีมทาฝ้าผสมสารปรอท อ้างโกย 300 ล้าน ผู้ใช้หน้าพัง แท้งลูก ข่าว

หมอของขวัญ แฉครีมทาฝ้าผสมสารปรอท อ้างโกย 300 ล้าน ผู้ใช้หน้าพัง แท้งลูก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้งคำตอบ &quot;องุ่น&quot; เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม หลังหนุ่ม กรรชัย ถามเรียนจบอะไร ข่าว

อึ้งคำตอบ “องุ่น” เหรัญญิกมูลนิธิบุ๋ม หลังหนุ่ม กรรชัย ถามเรียนจบอะไร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี มีเงินหมุนเวียน 3 บัญชีกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้าน ข่าว

อึ้ง! มูลนิธิองค์กรทำดี 2 ปีมีเงินหมุนเวียนกว่า 1.8 พันล้าน ปัจจุบันเหลือ 34 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดหมาย แอนนา เล่าชีวิตในคุก 2 ปี พ้อ เสียดายเวลาอยากได้โอกาสออกไปใช้หนี้ บันเทิง

แอนนา จดหมายจากในคุก พ้อเสียดายเวลา 2 ปี พ้อ อยากได้โอกาสออกไปใช้หนี้

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง ข่าว

ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา นาทีถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ ปอศ. ควบคุมตัวตามหมายจับ บันเทิง

เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา เดินทางถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามหมายจับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. ข่าว

บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ เลขเด็ด

เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน บันเทิง

ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
อะไรอีก? อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ ข่าว

แห่เดา อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 15 ปี ข่าวกีฬา

แม่น้องเอย่า โพสต์ปวดใจ “ของหนูทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม” ลั่นทวงความยุติธรรมให้ลูก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง