ดร.ธนกฤต ลั่นแรง “กำลังจะเกม” ชาวเน็ตรอลุ้น หมายถึงใคร?
ยังไงแน่! ดร.ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ โพสต์แรง “เกม และกำลังจะเกม” อ่านทีมีสะดุ้ง ชาวเน็ตรอลุ้นตัวโก่ง หมายถึงใคร?
โซเชียลฮือฮาอีกครั้ง เมื่อ ดร.ธนกฤต จิตรอารีรัตน์ ออกมาเคลื่อนไหวข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “เกม และกำลังจะเกม” ทำเอาชาวเน็ตรอใส่ใจกันยกใหญ่ ว่าหมายถึงใครกันแน่?
เนื่องจากก่อนหน้านี้ (5 ก.ย. 69) อาจารย์ตฤณห์ ก็เพิ่งทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ในหน้าเฟซบุ๊กช่วงกลางดึก ระบุว่า “เรื่ององค์กรทำดีซาหรือยังครับ ผมจะชี้เป้าที่ใหม่” ทำเอาขณะนี้นอกจากที่ประชาชนจะเฝ้ารอติดตามความคืบหน้าของคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีแล้ว ยังต้อง เตรียมใส่ใจอัปเดตเรื่องใหม่จากโพสต์ของท่านทั้งสองไปพร้อม ๆ กันด้วย
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อ้างอิงจาก : FB ดร. ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์
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