ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ สเปอร์ส 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 11:30 น.
ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10

ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ที่เอลแลนด์ โร้ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (12.30 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด ลีดส์ ยูไนเต็ด

ลีดส์ ยูไนเต็ด ลงเล่น 9 นัด ชนะ 2 เสมอ 5 แพ้ 2 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 12 ของตาราง ยิงได้ 9 ประตู เสีย 8 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย เจย์เดน โบเกิ้ล 1 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

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  • นัดที่ 9 : บุกไปแพ้บอร์นมัธ 2-0
  • นัดที่ 8 : บุกไปเสมอซันเดอร์แลนด์ 0-0
  • นัดที่ 7 : เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1
  • นัดที่ 6 : บุกไปแพ้อาร์เซนอล 2-1
  • นัดที่ 5 : เปิดบ้านเสมอคริสตัล พาเลซ 0-0

ฟอร์มล่าสุด ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์

ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 3 เก็บได้ 12 คะแนน รั้งอันดับ 9 ของตาราง ยิงได้ 10 ประตู เสีย 10 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ยาน พอล ฟาน เฮ็คเก้ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย เบน เดวีส์ 1 ประตู และ โคเนอร์ กัลลาเกอร์ 1 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

  • นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 2-0
  • นัดที่ 8 : บุกไปชนะเชลซี 2-0
  • นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1
  • นัดที่ 6 : บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1
  • นัดที่ 5 : เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลล่า 3-2
แดเนียล เจมส์ ของลีดส์ ยูไนเต็ด ในเกมเอฟเอคัพ
แดเนียล เจมส์ ของลีดส์ ยูไนเต็ด ในจังหวะประกบเบน ชิลเวลล์ ของเชลซี เอฟเอคัพ รอบ 5 ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (ภาพ: AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

สถิติการพบกัน

ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน

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  • 11/05/2569 : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/10/2568 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 28/05/2566 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-4 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 12/11/2565 : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 4-3 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 26/02/2565 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-4 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)

รวม 5 นัดนี้ ลีดส์ ยูไนเต็ด ไม่ชนะเลย เสมอ 1 นัด และ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ชนะ 4 นัด

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คาดการณ์ 11 ตัวจริง

รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์

ลีดส์ ยูไนเต็ด (3-4-2-1)

  • ผู้รักษาประตู เจมส์ แทรฟฟอร์ด
  • กองหลัง ทาริค มูฮาเรโมวิช, เจมส์ จัสติน, นิโก้ เอลเวดี
  • กองกลาง กาเบรียล กุดมุนด์สัน, อาโอะ ทานากะ, เจย์เดน โบเกิ้ล, อีธาน อัมปาดู
  • กองหน้า โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน, แฮร์รี่ วิลสัน, แดเนียล เจมส์

ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (4-2-3-1)

  • ผู้รักษาประตู อันโตนิน คินสกี้
  • กองหลัง แอนดี้ โรเบิร์ตสัน, อาร์ชี่ เกรย์, ยาน พอล ฟาน เฮ็คเก้, มิกกี้ ฟาน เดอ เฟน
  • กองกลาง มาเตอุส แฟร์นันด์ส, มาตีส เตล, ซานโดร โตนาลี่, โมฮัมเหม็ด คูดูส, โอมาร์ มาร์มูช
  • กองหน้า โดมินิก โซลันเก้

ทายผลบอล

ลีดส์ไม่ชนะมา 5 นัดและยิงได้เพียง 2 ประตูในช่วงนั้น ขณะที่สเปอร์สชนะ 3 นัดติดและไม่เสียประตูใน 2 เกมหลังสุด สถิติพบกัน 5 ครั้งล่าสุดทีมเยือนชนะ 4 เสมอ 1

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ทายผล ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์

โดมินิก โซลันเก้ ของท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ฉลองประตู
โดมินิก โซลันเก้ ของท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ฉลองประตูจากจุดโทษร่วมกับลูคัส แบร์กวาลล์ ยูโรป้าลีก รอบ 8 ทีม นัดสอง ที่แฟรงก์เฟิร์ต 17 เมษายน 2568 (ภาพ: AP Photo/Martin Meissner)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 11:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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