ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ สเปอร์ส 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ที่เอลแลนด์ โร้ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 19.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (12.30 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ลีดส์ ยูไนเต็ด
ลีดส์ ยูไนเต็ด ลงเล่น 9 นัด ชนะ 2 เสมอ 5 แพ้ 2 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 12 ของตาราง ยิงได้ 9 ประตู เสีย 8 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย เจย์เดน โบเกิ้ล 1 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้บอร์นมัธ 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปเสมอซันเดอร์แลนด์ 0-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1
- นัดที่ 6 : บุกไปแพ้อาร์เซนอล 2-1
- นัดที่ 5 : เปิดบ้านเสมอคริสตัล พาเลซ 0-0
ฟอร์มล่าสุด ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 3 เก็บได้ 12 คะแนน รั้งอันดับ 9 ของตาราง ยิงได้ 10 ประตู เสีย 10 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ยาน พอล ฟาน เฮ็คเก้ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย เบน เดวีส์ 1 ประตู และ โคเนอร์ กัลลาเกอร์ 1 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะเชลซี 2-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะโคเวนทรี ซิตี้ 3-1
- นัดที่ 6 : บุกไปเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1
- นัดที่ 5 : เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลล่า 3-2
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 11/05/2569 : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-1 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/2568 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
- 28/05/2566 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-4 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
- 12/11/2565 : ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 4-3 ลีดส์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 26/02/2565 : ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-4 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ ลีดส์ ยูไนเต็ด ไม่ชนะเลย เสมอ 1 นัด และ ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ชนะ 4 นัด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ลีดส์ ยูไนเต็ด (3-4-2-1)
- ผู้รักษาประตู เจมส์ แทรฟฟอร์ด
- กองหลัง ทาริค มูฮาเรโมวิช, เจมส์ จัสติน, นิโก้ เอลเวดี
- กองกลาง กาเบรียล กุดมุนด์สัน, อาโอะ ทานากะ, เจย์เดน โบเกิ้ล, อีธาน อัมปาดู
- กองหน้า โดมินิก คัลเวิร์ต-เลวิน, แฮร์รี่ วิลสัน, แดเนียล เจมส์
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู อันโตนิน คินสกี้
- กองหลัง แอนดี้ โรเบิร์ตสัน, อาร์ชี่ เกรย์, ยาน พอล ฟาน เฮ็คเก้, มิกกี้ ฟาน เดอ เฟน
- กองกลาง มาเตอุส แฟร์นันด์ส, มาตีส เตล, ซานโดร โตนาลี่, โมฮัมเหม็ด คูดูส, โอมาร์ มาร์มูช
- กองหน้า โดมินิก โซลันเก้
ทายผลบอล
ลีดส์ไม่ชนะมา 5 นัดและยิงได้เพียง 2 ประตูในช่วงนั้น ขณะที่สเปอร์สชนะ 3 นัดติดและไม่เสียประตูใน 2 เกมหลังสุด สถิติพบกัน 5 ครั้งล่าสุดทีมเยือนชนะ 4 เสมอ 1
ทายผล ลีดส์ ยูไนเต็ด 0-2 ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์
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