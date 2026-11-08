ดูบอลสด แมนยู พบ แอสตัน วิลล่า 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 15:30 น.
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ แอสตัน วิลล่า ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ลงเล่น 9 นัด ชนะ 1 เสมอ 4 แพ้ 4 เก็บได้ 7 คะแนน รั้งอันดับ 17 ของตาราง ยิงได้ 10 ประตู เสีย 15 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ไบรอัน เอ็มเบโม่ ทำได้ 4 ประตู ตามด้วย บรูโน่ แฟร์นันด์ส 3 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

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  • นัดที่ 9 : บุกไปแพ้เชลซี 2-0
  • นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้บอร์นมัธ 3-0
  • นัดที่ 7 : บุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1
  • นัดที่ 6 : เปิดบ้านเสมอท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 1-1
  • นัดที่ 5 : บุกไปเสมอฟูแล่ม 1-1

ฟอร์มล่าสุด แอสตัน วิลล่า

แอสตัน วิลล่า ลงเล่น 9 นัด ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 3 เก็บได้ 12 คะแนน รั้งอันดับ 10 ของตาราง ยิงได้ 10 ประตู เสีย 13 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ นิโกลาส์ แจ็คสัน ทำได้ 5 ประตู ตามด้วย โยฮัน มานซัมบี 2 ประตู และ เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย 1 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

  • นัดที่ 9 : เปิดบ้านเสมอฟูแล่ม 1-1
  • นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1
  • นัดที่ 7 : บุกไปชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-0
  • นัดที่ 6 : เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 2-2
  • นัดที่ 5 : บุกไปชนะท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 3-2
บรูโน่ แฟร์นันด์ส ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อบอุ่นร่างกาย
บรูโน่ แฟร์นันด์ส ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อบอุ่นร่างกายก่อนเกมพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 13 กันยายน 2569 (ภาพ: AP Photo/Ian Hodgson)

สถิติการพบกัน

ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน

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  • 15/03/2569 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-1 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/12/2568 : แอสตัน วิลล่า 2-1 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 25/05/2568 : แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0 แอสตัน วิลล่า (พรีเมียร์ลีก)
  • 06/10/2567 : แอสตัน วิลล่า 0-0 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 11/02/2567 : แอสตัน วิลล่า 1-2 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)

รวม 5 นัดนี้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชนะ 3 นัด เสมอ 1 นัด และ แอสตัน วิลล่า ชนะ 1 นัด

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คาดการณ์ 11 ตัวจริง

รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (4-2-3-1)

  • ผู้รักษาประตู เซนเน่ ลัมเมนส์
  • กองหลัง ดิโอโก้ ดาโลต์, ลิซานโดร มาร์ติเนซ, แฮร์รี่ แม็คไกวร์, เลนี่ โยโร่
  • กองกลาง อันเดรย์ ซานโตส, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, อมาด ดิยัลโล, คาร์ลอส บาเลบา, มาเธอุส คุนญ่า
  • กองหน้า ไบรอัน เอ็มเบโม่

แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1)

  • ผู้รักษาประตู ไซออน ซูซูกิ
  • กองหลัง วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เปา ตอร์เรส, เอียน มาตเซ่น, แมตตี้ แคช
  • กองกลาง บูบาการ์ กามาร่า, จอห์น แม็คกินน์, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, อาลิสซง, โยฮัน มานซัมบี
  • กองหน้า นิโกลาส์ แจ็คสัน

ทายผลบอล

แมนยูไม่ชนะในลีก 7 นัดติดและอยู่อันดับ 17 แต่สถิติพบกัน 5 ครั้งล่าสุดชนะวิลล่า 3 เสมอ 1 ขณะที่ทีมเยือนไม่แพ้มา 4 นัด เกมนี้จึงมีโอกาสแบ่งแต้มสูง

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ทายผล แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1 แอสตัน วิลล่า

บูบาการ์ กามาร่า ของแอสตัน วิลล่า ในเกมเอฟเอคัพ
บูบาการ์ กามาร่า ของแอสตัน วิลล่า แย่งบอลกับมาร์ค เกฮี ของคริสตัล พาเลซ เอฟเอคัพ รอบรองชนะเลิศ ที่เวมบลีย์ 26 เมษายน 2568 (ภาพ: AP Photo/Dave Shopland)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 15:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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