ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ เชลซี 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ เชลซี ที่สเตเดียม ออฟ ไลต์ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ซันเดอร์แลนด์
ซันเดอร์แลนด์ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 6 เก็บได้ 5 คะแนน รั้งอันดับ 20 ของตาราง ยิงได้ 7 ประตู เสีย 17 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ไบรอัน บร็อบบี้ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย เอ็นโซ่ เลอ เฟ 2 ประตู และ นิลสัน อังกูโล่ 1 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 3-1
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้บอร์นมัธ 2-0
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน 2-0
- นัดที่ 5 : บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 5-3
ฟอร์มล่าสุด เชลซี
เชลซี ลงเล่น 9 นัด ชนะ 5 เสมอ 1 แพ้ 3 เก็บได้ 16 คะแนน รั้งอันดับ 4 ของตาราง ยิงได้ 19 ประตู เสีย 15 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ชูเอา เปโดร ทำได้ 5 ประตู ตามด้วย มอร์แกน โรเจอร์ส 5 ประตู และ เปโดร เนโต้ 3 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 2-0
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2-0
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะบอร์นมัธ 5-1
- นัดที่ 5 : บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 3-0
สถิติการพบกัน
2 นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 24/05/2569 : ซันเดอร์แลนด์ 2-1 เชลซี (พรีเมียร์ลีก)
- 25/10/2568 : เชลซี 1-2 ซันเดอร์แลนด์ (พรีเมียร์ลีก)
รวม 2 นัดนี้ ซันเดอร์แลนด์ ชนะ 2 นัด ไม่มีเกมเสมอ และ เชลซี ไม่ชนะเลย
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ซันเดอร์แลนด์ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู โรบิน รูฟส์
- กองหลัง ลูค โอเนียน, ไทร ฮูม, โอมาร์ อัลเดเรเต้, เรย์นิลโด้ มันดาวา
- กองกลาง โนอาห์ ซาดิกิ, กรานิต ชาก้า, คริส ริกก์, นิลสัน อังกูโล่, เอ็นโซ่ เลอ เฟ
- กองหน้า ไบรอัน บร็อบบี้
เชลซี (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ไมค์ เพนเดอร์ส
- กองหลัง มาร์โก้ ปาเลสตร้า, จอช อาเชียมปอง, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า, เลวี่ โคลวิลล์
- กองกลาง โมอิเซส ไกเซโด้, มอร์แกน โรเจอร์ส, เอสเตวาว, โรเมโอ ลาเวีย, โคล พาลเมอร์
- กองหน้า เปโดร เนโต้
ทายผลบอล
ซันเดอร์แลนด์อยู่บ๊วยด้วย 5 คะแนน แต่ชนะเชลซีทั้งสองนัดที่พบกันล่าสุด ความต่างของคุณภาพผู้เล่นน่าจะทำให้ทีมเยือนแก้โจทย์นี้ได้ในที่สุด
ทายผล ซันเดอร์แลนด์ 1-2 เชลซี
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