ดูบอลสด อิปสวิช พบ บอร์นมัธ 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
ดูบอลสด อิปสวิช ทาวน์ พบ บอร์นมัธ ที่พอร์ตแมน โร้ด ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด อิปสวิช ทาวน์
อิปสวิช ทาวน์ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 4 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 14 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 18 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ เอเมอร์สัน ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย ไลฟ์ เดวิส 2 ประตู และ ฆูลิโอ เอนซิโซ่ 2 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 2-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-2
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะฟูแล่ม 2-1
- นัดที่ 5 : บุกไปแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-0
ฟอร์มล่าสุด บอร์นมัธ
บอร์นมัธ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 3 เสมอ 3 แพ้ 3 เก็บได้ 12 คะแนน รั้งอันดับ 8 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 13 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์ ทำได้ 5 ประตู ตามด้วย เอวานิลสัน 4 ประตู และ อามีน อัดลี 1 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0
- นัดที่ 6 : บุกไปแพ้เชลซี 5-1
- นัดที่ 5 : เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 1-0
สถิติการพบกัน
2 นัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 02/04/2568 : บอร์นมัธ 1-2 อิปสวิช ทาวน์ (พรีเมียร์ลีก)
- 08/12/2567 : อิปสวิช ทาวน์ 1-2 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
รวม 2 นัดนี้ อิปสวิช ทาวน์ ชนะ 1 นัด ไม่มีเกมเสมอ และ บอร์นมัธ ชนะ 1 นัด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
อิปสวิช ทาวน์ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู คริสเตียน วอลตัน
- กองหลัง อับดุล วัตตารา, ไลฟ์ เดวิส, ดาร่า โอเชีย, อิสซ่า ดิยอป
- กองกลาง ฟลอเรนติโน่, อับดุล ฟาตาวู, เอเซเกียล ปาลาซิโอส, ฆูลิโอ เอนซิโซ่, เจเดน ฟิโลจีน
- กองหน้า เอเมอร์สัน
บอร์นมัธ (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู จอร์เจ้ เปโตรวิช
- กองหลัง อาเดรียง ทรุฟแฟร์, อันโตนิโอ ซิลวา, อดัม สมิธ, เจมส์ ฮิลล์
- กองกลาง ไทเลอร์ อดัมส์, ไรอัน คริสตี้, มาร์คัส ทาเวอร์เนียร์, ราย่าน, จัสติน คลุยเวิร์ต
- กองหน้า เอวานิลสัน
ทายผลบอล
บอร์นมัธชนะ 3 นัดติดโดยไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียว ส่วนอิปสวิชเสียไปแล้ว 18 ประตู มากเป็นอันดับสองของลีก
ทายผล อิปสวิช ทาวน์ 1-2 บอร์นมัธ
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