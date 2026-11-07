ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ฮัลล์ ซิตี้ 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ฮัลล์ ซิตี้ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล
อาร์เซนอล ลงเล่น 9 นัด ชนะ 8 เสมอ 0 แพ้ 1 เก็บได้ 24 คะแนน รั้งอันดับ 1 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 5 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ไค ฮาแวร์ตซ์ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย บูกาโย่ ซาก้า 3 ประตู และ บรูโน่ กีมารายส์ 2 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : บุกไปชนะลิเวอร์พูล 1-0
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 2-1
- นัดที่ 5 : บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 3-0
ฟอร์มล่าสุด ฮัลล์ ซิตี้
ฮัลล์ ซิตี้ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 2 เสมอ 5 แพ้ 2 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 11 ของตาราง ยิงได้ 11 ประตู เสีย 10 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ โมฮาเหม็ด เบลลูมี ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่ 2 ประตู และ เซมี่ อาจายี่ 1 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านเสมออิปสวิช ทาวน์ 2-2
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้ฟูแล่ม 1-0
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2
- นัดที่ 5 : บุกไปแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1
สถิติการพบกัน
ทั้งสองทีมไม่มีสถิติการพบกันในฐานข้อมูลพรีเมียร์ลีกย้อนหลังที่ตรวจสอบได้ เนื่องจากฮัลล์ ซิตี้เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดในฤดูกาลนี้ เกมวันนี้จึงเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบหลายปี
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
อาร์เซนอล (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ดาบิด รายา
- กองหลัง ยูร์เรียน ทิมเบอร์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิโอริ, กาเบรียล มากัลไญส์, เอซรี่ คอนซ่า
- กองกลาง คริสตอส ซอลิส, โนนี่ มาดูเอเก้, บรูโน่ กีมารายส์, เดแคลน ไรซ์, มาร์ติน เออเดการ์ด
- กองหน้า ไค ฮาแวร์ตซ์
ฮัลล์ ซิตี้ (5-4-1)
- ผู้รักษาประตู คอนสแตนตินอส ซอลาคิส
- กองหลัง โนเบล เมนดี้, จอห์น อีแกน, เซมี่ อาจายี่, ไรอัน ไจลส์, ลูอี้ คอยล์
- กองกลาง รีแกน สเลเตอร์, โมฮาเหม็ด เบลลูมี, ทิม อิโรเอ็กบูนัม, เอลเลียต สเตราด์
- กองหน้า โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่
ทายผลบอล
อาร์เซนอลนำจ่าฝูงด้วย 24 คะแนน เสียเพียง 5 ประตูทั้งฤดูกาล ส่วนฮัลล์ไม่ชนะมา 7 นัดติดต่อกันตั้งแต่นัดที่สองของฤดูกาล
ทายผล อาร์เซนอล 3-0 ฮัลล์ ซิตี้
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