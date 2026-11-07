ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ฮัลล์ ซิตี้ 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 14:01 น.
ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ฮัลล์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10

ดูบอลสด อาร์เซนอล พบ ฮัลล์ ซิตี้ ที่เอมิเรตส์ สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด อาร์เซนอล

อาร์เซนอล ลงเล่น 9 นัด ชนะ 8 เสมอ 0 แพ้ 1 เก็บได้ 24 คะแนน รั้งอันดับ 1 ของตาราง ยิงได้ 14 ประตู เสีย 5 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ไค ฮาแวร์ตซ์ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย บูกาโย่ ซาก้า 3 ประตู และ บรูโน่ กีมารายส์ 2 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

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  • นัดที่ 9 : บุกไปชนะลิเวอร์พูล 1-0
  • นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะเอฟเวอร์ตัน 2-0
  • นัดที่ 7 : บุกไปชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0
  • นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะลีดส์ ยูไนเต็ด 2-1
  • นัดที่ 5 : บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 3-0

ฟอร์มล่าสุด ฮัลล์ ซิตี้

ฮัลล์ ซิตี้ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 2 เสมอ 5 แพ้ 2 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 11 ของตาราง ยิงได้ 11 ประตู เสีย 10 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ โมฮาเหม็ด เบลลูมี ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่ 2 ประตู และ เซมี่ อาจายี่ 1 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

  • นัดที่ 9 : เปิดบ้านเสมออิปสวิช ทาวน์ 2-2
  • นัดที่ 8 : เปิดบ้านเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1
  • นัดที่ 7 : บุกไปแพ้ฟูแล่ม 1-0
  • นัดที่ 6 : เปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตัน 2-2
  • นัดที่ 5 : บุกไปแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1
บูกาโย่ ซาก้า ของอาร์เซนอล ในเกมพรีเมียร์ลีก
บูกาโย่ ซาก้า ของอาร์เซนอล ไล่บอลโดยมีแจ็ค กรีลิช ของเอฟเวอร์ตันตามมา เกมพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูล 20 ธันวาคม 2568 (ภาพ: AP Photo/Ian Hodgson)

สถิติการพบกัน

ทั้งสองทีมไม่มีสถิติการพบกันในฐานข้อมูลพรีเมียร์ลีกย้อนหลังที่ตรวจสอบได้ เนื่องจากฮัลล์ ซิตี้เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดในฤดูกาลนี้ เกมวันนี้จึงเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบหลายปี

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คาดการณ์ 11 ตัวจริง

รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์

อาร์เซนอล (4-2-3-1)

  • ผู้รักษาประตู ดาบิด รายา
  • กองหลัง ยูร์เรียน ทิมเบอร์, ริคคาร์โด้ คาลาฟิโอริ, กาเบรียล มากัลไญส์, เอซรี่ คอนซ่า
  • กองกลาง คริสตอส ซอลิส, โนนี่ มาดูเอเก้, บรูโน่ กีมารายส์, เดแคลน ไรซ์, มาร์ติน เออเดการ์ด
  • กองหน้า ไค ฮาแวร์ตซ์

ฮัลล์ ซิตี้ (5-4-1)

  • ผู้รักษาประตู คอนสแตนตินอส ซอลาคิส
  • กองหลัง โนเบล เมนดี้, จอห์น อีแกน, เซมี่ อาจายี่, ไรอัน ไจลส์, ลูอี้ คอยล์
  • กองกลาง รีแกน สเลเตอร์, โมฮาเหม็ด เบลลูมี, ทิม อิโรเอ็กบูนัม, เอลเลียต สเตราด์
  • กองหน้า โอลิเวอร์ แม็คเบอร์นี่

ทายผลบอล

อาร์เซนอลนำจ่าฝูงด้วย 24 คะแนน เสียเพียง 5 ประตูทั้งฤดูกาล ส่วนฮัลล์ไม่ชนะมา 7 นัดติดต่อกันตั้งแต่นัดที่สองของฤดูกาล

ทายผล อาร์เซนอล 3-0 ฮัลล์ ซิตี้

เดแคลน ไรซ์ ของอาร์เซนอล ในเกมพรีเมียร์ลีก
เดแคลน ไรซ์ ของอาร์เซนอล ในเกมพรีเมียร์ลีกที่เบิร์นลีย์ 1 พฤศจิกายน 2568 (ภาพ: AP Photo/Jon Super)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 14:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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