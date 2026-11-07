ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิล 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่คราเวน คอตเทจ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX, AIS PLAY และ MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ฟูแล่ม
ฟูแล่ม ลงเล่น 9 นัด ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 4 เก็บได้ 9 คะแนน รั้งอันดับ 15 ของตาราง ยิงได้ 9 ประตู เสีย 11 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ จอช คิง ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย ออสการ์ บ็อบบ์ 1 ประตู และ กอนซาโล่ การ์เซีย 1 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : บุกไปเสมอแอสตัน วิลล่า 1-1
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะโคเวนทรี ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 6 : บุกไปแพ้อิปสวิช ทาวน์ 2-1
- นัดที่ 5 : เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1
ฟอร์มล่าสุด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ลงเล่น 9 นัด ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 4 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 13 ของตาราง ยิงได้ 12 ประตู เสีย 15 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย แอนโทนี่ เอลังก้า 2 ประตู และ โจ วิลล็อค 2 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-0
- นัดที่ 8 : บุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 2-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลล่า 1-0
- นัดที่ 6 : บุกไปแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 4-1
- นัดที่ 5 : เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 2-1
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 24/05/2569 : ฟูแล่ม 2-0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
- 17/12/2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ฟูแล่ม (ลีกคัพ)
- 25/10/2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 01/02/2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/2567 : ฟูแล่ม 3-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ ฟูแล่ม ชนะ 3 นัด ไม่มีเกมเสมอ และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ชนะ 2 นัด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ฟูแล่ม (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน่
- กองหลัง ดาวิด อัฟเฟนกรูเบอร์, อันโตนี โรบินสัน, คัลวิน บาสซี่, ทิโมธี คาสตาญ
- กองกลาง จอช คิง, เชีย ชาร์ลส์, ซานเดอร์ แบร์เก้, ออสการ์ บ็อบบ์, อเล็กซ์ อิโวบี
- กองหน้า กอนซาโล่ การ์เซีย
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู ลูคัส ฮอร์นิเช็ก
- กองหลัง ลูอิส ฮอลล์, ฟาเบียน ชาร์, แดน เบิร์น, อามาร์ เดดิช
- กองกลาง ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, โจ วิลล็อค, โจเอลินตง, นิโก้ กอนซาเลซ, แอนโทนี่ เอลังก้า
- กองหน้า วิลเลียม โอซูล่า
ทายผลบอล
ฟูแล่มชนะสองนัดก่อนหน้าโดยไม่เสียประตู และชนะนิวคาสเซิล 3 จาก 5 ครั้งหลังสุด ส่วนทีมเยือนเสียไปแล้ว 15 ประตู มากเป็นอันดับสามของลีก
ทายผล ฟูแล่ม 2-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
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