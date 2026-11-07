ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิล 7 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 13:01 น.
ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10

ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่คราเวน คอตเทจ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (15.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX, AIS PLAY และ MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด ฟูแล่ม

ฟูแล่ม ลงเล่น 9 นัด ชนะ 2 เสมอ 3 แพ้ 4 เก็บได้ 9 คะแนน รั้งอันดับ 15 ของตาราง ยิงได้ 9 ประตู เสีย 11 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ จอช คิง ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย ออสการ์ บ็อบบ์ 1 ประตู และ กอนซาโล่ การ์เซีย 1 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

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  • นัดที่ 9 : บุกไปเสมอแอสตัน วิลล่า 1-1
  • นัดที่ 8 : บุกไปชนะโคเวนทรี ซิตี้ 1-0
  • นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 1-0
  • นัดที่ 6 : บุกไปแพ้อิปสวิช ทาวน์ 2-1
  • นัดที่ 5 : เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-1

ฟอร์มล่าสุด นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ลงเล่น 9 นัด ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 4 เก็บได้ 11 คะแนน รั้งอันดับ 13 ของตาราง ยิงได้ 12 ประตู เสีย 15 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย แอนโทนี่ เอลังก้า 2 ประตู และ โจ วิลล็อค 2 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

  • นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้เอฟเวอร์ตัน 1-0
  • นัดที่ 8 : บุกไปชนะคริสตัล พาเลซ 2-0
  • นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้แอสตัน วิลล่า 1-0
  • นัดที่ 6 : บุกไปแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 4-1
  • นัดที่ 5 : เปิดบ้านชนะฮัลล์ ซิตี้ 2-1
อเล็กซ์ อิโวบี ของฟูแล่ม ที่คราเวน คอตเทจ
อเล็กซ์ อิโวบี ของฟูแล่ม แย่งบอลกับโมฮาเหม็ด ซาลาห์ ของลิเวอร์พูล ที่คราเวน คอตเทจ 6 เมษายน 2568 (ภาพ: AP Photo/Kin Cheung)

สถิติการพบกัน

ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน

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  • 24/05/2569 : ฟูแล่ม 2-0 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/12/2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ฟูแล่ม (ลีกคัพ)
  • 25/10/2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-1 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 01/02/2568 : นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-2 ฟูแล่ม (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/09/2567 : ฟูแล่ม 3-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (พรีเมียร์ลีก)

รวม 5 นัดนี้ ฟูแล่ม ชนะ 3 นัด ไม่มีเกมเสมอ และ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ชนะ 2 นัด

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คาดการณ์ 11 ตัวจริง

รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์

ฟูแล่ม (4-2-3-1)

  • ผู้รักษาประตู แบร์นด์ เลโน่
  • กองหลัง ดาวิด อัฟเฟนกรูเบอร์, อันโตนี โรบินสัน, คัลวิน บาสซี่, ทิโมธี คาสตาญ
  • กองกลาง จอช คิง, เชีย ชาร์ลส์, ซานเดอร์ แบร์เก้, ออสการ์ บ็อบบ์, อเล็กซ์ อิโวบี
  • กองหน้า กอนซาโล่ การ์เซีย

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด (4-2-3-1)

  • ผู้รักษาประตู ลูคัส ฮอร์นิเช็ก
  • กองหลัง ลูอิส ฮอลล์, ฟาเบียน ชาร์, แดน เบิร์น, อามาร์ เดดิช
  • กองกลาง ฮาร์วี่ย์ บาร์นส์, โจ วิลล็อค, โจเอลินตง, นิโก้ กอนซาเลซ, แอนโทนี่ เอลังก้า
  • กองหน้า วิลเลียม โอซูล่า

ทายผลบอล

ฟูแล่มชนะสองนัดก่อนหน้าโดยไม่เสียประตู และชนะนิวคาสเซิล 3 จาก 5 ครั้งหลังสุด ส่วนทีมเยือนเสียไปแล้ว 15 ประตู มากเป็นอันดับสามของลีก

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ทายผล ฟูแล่ม 2-1 นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด

แดน เบิร์น ของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ฉลองประตู
แดน เบิร์น ของนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ฉลองประตูขึ้นนำในนัดชิงชนะเลิศลีกคัพ ที่เวมบลีย์ 16 มีนาคม 2568 (ภาพ: AP Photo/Scott Heppell)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 13:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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