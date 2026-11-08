ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด คริสตัล พาเลซ พบ ลิเวอร์พูล ที่เซลเฮิร์สต์ พาร์ค ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด คริสตัล พาเลซ
คริสตัล พาเลซ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 6 เก็บได้ 7 คะแนน รั้งอันดับ 18 ของตาราง ยิงได้ 9 ประตู เสีย 21 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ไทริค มิตเชลล์ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย เบน ชิลเวลล์ 1 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : บุกไปแพ้ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ 2-0
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 2-0
- นัดที่ 7 : บุกไปแพ้ไบรท์ตัน 5-0
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 3-1
- นัดที่ 5 : บุกไปเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0
ฟอร์มล่าสุด ลิเวอร์พูล
ลิเวอร์พูล ลงเล่น 9 นัด ชนะ 4 เสมอ 3 แพ้ 2 เก็บได้ 15 คะแนน รั้งอันดับ 5 ของตาราง ยิงได้ 11 ประตู เสีย 9 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ อเล็กซานเดอร์ อิซัค ทำได้ 6 ประตู ตามด้วย วิคตอร์ มูญอซ 2 ประตู และ โคดี้ กัคโป 1 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 1-0
- นัดที่ 8 : เปิดบ้านชนะไบรท์ตัน 2-0
- นัดที่ 7 : บุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1
- นัดที่ 6 : เปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0
- นัดที่ 5 : บุกไปชนะบอร์นมัธ 1-0
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 25/04/2569 : ลิเวอร์พูล 3-1 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/2568 : ลิเวอร์พูล 0-3 คริสตัล พาเลซ (ลีกคัพ)
- 27/09/2568 : คริสตัล พาเลซ 2-1 ลิเวอร์พูล (พรีเมียร์ลีก)
- 10/08/2568 : คริสตัล พาเลซ 2-2 ลิเวอร์พูล (คอมมูนิตี้ ชีลด์)
- 25/05/2568 : ลิเวอร์พูล 1-1 คริสตัล พาเลซ (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ คริสตัล พาเลซ ชนะ 2 นัด เสมอ 2 นัด และ ลิเวอร์พูล ชนะ 1 นัด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
คริสตัล พาเลซ (3-4-2-1)
- ผู้รักษาประตู ดีน เฮนเดอร์สัน
- กองหลัง อักเซล ดิซาซี, คริส ริชาร์ดส์, เจย์ดี้ คองโว
- กองกลาง ไดจิ คามาดะ, ไทริค มิตเชลล์, อดัม วอร์ตัน, ออสการ์ มินเกซ่า
- กองหน้า ดไวท์ แม็คนีล, เยเรมี่ ปิโน่, ฌอง-ฟิลิปป์ มาเตต้า
ลิเวอร์พูล (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู อลิสซง เบ็คเกอร์
- กองหลัง เฟอร์กิล ฟาน ไดจ์ค, โรนัลด์ อาราอูโฆ่, มิลอส เคอร์เคซ, เฌเรมี ฌาเก้
- กองกลาง ฟลอริยาน เวียร์ตซ์, เทรย์ เอ็นโยนี่, โคดี้ กัคโป, อเลกซิส แม็ค อัลลิสเตอร์, แบรดลีย์ บาร์โกลา
- กองหน้า อเล็กซานเดอร์ อิซัค
ทายผลบอล
พาเลซแพ้ 3 นัดติดโดยยิงไม่ได้เลยและเสียรวม 9 ประตู ส่วนลิเวอร์พูลแพ้อาร์เซนอลนัดก่อนแต่ยังเสียเพียง 9 ประตูทั้งฤดูกาล
ทายผล คริสตัล พาเลซ 0-2 ลิเวอร์พูล
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