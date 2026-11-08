ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 11:01 น.
ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด ที่เอเม็กซ์ สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX, AIS PLAY และ MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน

ไบรท์ตัน ลงเล่น 9 นัด ชนะ 6 เสมอ 1 แพ้ 2 เก็บได้ 19 คะแนน รั้งอันดับ 3 ของตาราง ยิงได้ 24 ประตู เสีย 7 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ยาซิน อายารี่ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย พาสคาล กรอส 3 ประตู และ แจ็ค ฮินเชลวูด 3 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

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  • นัดที่ 9 : บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-0
  • นัดที่ 8 : บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 2-0
  • นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 5-0
  • นัดที่ 6 : บุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0
  • นัดที่ 5 : เปิดบ้านชนะอาร์เซนอล 3-0

ฟอร์มล่าสุด เบรนท์ฟอร์ด

เบรนท์ฟอร์ด ลงเล่น 9 นัด ชนะ 3 เสมอ 5 แพ้ 1 เก็บได้ 14 คะแนน รั้งอันดับ 6 ของตาราง ยิงได้ 16 ประตู เสีย 9 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ เควิน ชาเด้ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย วิตาลี ยาเนลท์ 2 ประตู และ คีน ลูอิส-พอตเตอร์ 2 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

  • นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0
  • นัดที่ 8 : บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 1-1
  • นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 2-1
  • นัดที่ 6 : บุกไปเสมอแอสตัน วิลล่า 2-2
  • นัดที่ 5 : เปิดบ้านชนะเชลซี 3-0
แจ็ค ฮินเชลวูด ของไบรท์ตัน ในเกมพรีเมียร์ลีก
แจ็ค ฮินเชลวูด ของไบรท์ตัน ในเกมพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่ฟัลเมอร์ สเตเดียม 9 พฤศจิกายน 2567 (ภาพ: AP Photo/Alastair Grant)

สถิติการพบกัน

ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน

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  • 21/02/2569 : เบรนท์ฟอร์ด 0-2 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 22/11/2568 : ไบรท์ตัน 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 19/04/2568 : เบรนท์ฟอร์ด 4-2 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/2567 : ไบรท์ตัน 0-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/04/2567 : เบรนท์ฟอร์ด 0-0 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)

รวม 5 นัดนี้ ไบรท์ตัน ชนะ 2 นัด เสมอ 2 นัด และ เบรนท์ฟอร์ด ชนะ 1 นัด

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คาดการณ์ 11 ตัวจริง

รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์

ไบรท์ตัน (4-2-3-1)

  • ผู้รักษาประตู บาร์ต แวร์บรุกเกน
  • กองหลัง โอลิวิเย่ร์ บอสกาลยี, ลูอิส ดังค์, คอสตินญ่า, ลูก้า วุสโควิช
  • กองกลาง ดิเอโก้ โกเมซ, พาสคาล กรอส, แม็กซิม เดอ คุยเปอร์, เชม่า อันเดรส, ยาซิน อายารี่
  • กองหน้า ชาราลัมโปส คอสตูลาส

เบรนท์ฟอร์ด (4-3-3)

  • ผู้รักษาประตู คีวิน เคลเลเฮอร์
  • กองหลัง เซ็ปป์ ฟาน เดน แบร์ก, คริสตอฟเฟอร์ อาเยร์, มิคาเอล คาโยเด้, คีน ลูอิส-พอตเตอร์
  • กองกลาง มาธิอัส เจนเซ่น, มามาดู ซังกาเร่, วิตาลี ยาเนลท์
  • กองหน้า ดังโก้ วัตตารา, อิกอร์ ติอาโก้, เควิน ชาเด้

ทายผลบอล

ไบรท์ตันยิงไปแล้ว 24 ประตู มากที่สุดในลีก และเพิ่งบุกชนะแมนซิตี้ ส่วนเบรนท์ฟอร์ดเสมอมา 5 นัดจาก 9 เกม จึงมีแนวโน้มเป็นเกมที่เจ้าบ้านคุมได้แต่ไม่ขาด

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ทายผล ไบรท์ตัน 2-1 เบรนท์ฟอร์ด

ดังโก้ วัตตารา ของเบรนท์ฟอร์ด ทำประตู
ดังโก้ วัตตารา ของเบรนท์ฟอร์ด ในจังหวะทำประตูใส่ลิเวอร์พูล ที่ลอนดอน 25 ตุลาคม 2568 (ภาพ: AP Photo/Dave Shopland)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 08 พ.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 08 พ.ย. 2569 11:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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