ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ดูบอลสด ไบรท์ตัน พบ เบรนท์ฟอร์ด ที่เอเม็กซ์ สเตเดียม ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย (14.00 น. ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX, AIS PLAY และ MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง
ฟอร์มล่าสุด ไบรท์ตัน
ไบรท์ตัน ลงเล่น 9 นัด ชนะ 6 เสมอ 1 แพ้ 2 เก็บได้ 19 คะแนน รั้งอันดับ 3 ของตาราง ยิงได้ 24 ประตู เสีย 7 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ ยาซิน อายารี่ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย พาสคาล กรอส 3 ประตู และ แจ็ค ฮินเชลวูด 3 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-0
- นัดที่ 8 : บุกไปแพ้ลิเวอร์พูล 2-0
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะคริสตัล พาเลซ 5-0
- นัดที่ 6 : บุกไปชนะซันเดอร์แลนด์ 2-0
- นัดที่ 5 : เปิดบ้านชนะอาร์เซนอล 3-0
ฟอร์มล่าสุด เบรนท์ฟอร์ด
เบรนท์ฟอร์ด ลงเล่น 9 นัด ชนะ 3 เสมอ 5 แพ้ 1 เก็บได้ 14 คะแนน รั้งอันดับ 6 ของตาราง ยิงได้ 16 ประตู เสีย 9 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ เควิน ชาเด้ ทำได้ 3 ประตู ตามด้วย วิตาลี ยาเนลท์ 2 ประตู และ คีน ลูอิส-พอตเตอร์ 2 ประตู
ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก
- นัดที่ 9 : เปิดบ้านชนะน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0
- นัดที่ 8 : บุกไปเสมอฮัลล์ ซิตี้ 1-1
- นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้ลิเวอร์พูล 2-1
- นัดที่ 6 : บุกไปเสมอแอสตัน วิลล่า 2-2
- นัดที่ 5 : เปิดบ้านชนะเชลซี 3-0
สถิติการพบกัน
ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน
- 21/02/2569 : เบรนท์ฟอร์ด 0-2 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 22/11/2568 : ไบรท์ตัน 2-1 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 19/04/2568 : เบรนท์ฟอร์ด 4-2 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 27/12/2567 : ไบรท์ตัน 0-0 เบรนท์ฟอร์ด (พรีเมียร์ลีก)
- 03/04/2567 : เบรนท์ฟอร์ด 0-0 ไบรท์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
รวม 5 นัดนี้ ไบรท์ตัน ชนะ 2 นัด เสมอ 2 นัด และ เบรนท์ฟอร์ด ชนะ 1 นัด
คาดการณ์ 11 ตัวจริง
รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์
ไบรท์ตัน (4-2-3-1)
- ผู้รักษาประตู บาร์ต แวร์บรุกเกน
- กองหลัง โอลิวิเย่ร์ บอสกาลยี, ลูอิส ดังค์, คอสตินญ่า, ลูก้า วุสโควิช
- กองกลาง ดิเอโก้ โกเมซ, พาสคาล กรอส, แม็กซิม เดอ คุยเปอร์, เชม่า อันเดรส, ยาซิน อายารี่
- กองหน้า ชาราลัมโปส คอสตูลาส
เบรนท์ฟอร์ด (4-3-3)
- ผู้รักษาประตู คีวิน เคลเลเฮอร์
- กองหลัง เซ็ปป์ ฟาน เดน แบร์ก, คริสตอฟเฟอร์ อาเยร์, มิคาเอล คาโยเด้, คีน ลูอิส-พอตเตอร์
- กองกลาง มาธิอัส เจนเซ่น, มามาดู ซังกาเร่, วิตาลี ยาเนลท์
- กองหน้า ดังโก้ วัตตารา, อิกอร์ ติอาโก้, เควิน ชาเด้
ทายผลบอล
ไบรท์ตันยิงไปแล้ว 24 ประตู มากที่สุดในลีก และเพิ่งบุกชนะแมนซิตี้ ส่วนเบรนท์ฟอร์ดเสมอมา 5 นัดจาก 9 เกม จึงมีแนวโน้มเป็นเกมที่เจ้าบ้านคุมได้แต่ไม่ขาด
ทายผล ไบรท์ตัน 2-1 เบรนท์ฟอร์ด
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