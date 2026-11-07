ดูบอลสด ฟอเรสต์ พบ แมนซิตี้ 8 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ช่องถ่ายทอดสด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 18:30 น.
ดูบอลสด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 10

ดูบอลสด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ที่เดอะ ซิตี้ กราวด์ ศึกพรีเมียร์ลีก นัดที่ 10 ฤดูกาล 2026/27 เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2569 เวลา 00.30 น. ตามเวลาประเทศไทย (17.30 น. ของวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน ตามเวลาอังกฤษ) ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY พร้อมวิเคราะห์ฟอร์ม H2H และคาดการณ์ 11 ตัวจริงด้านล่าง

ฟอร์มล่าสุด น็อตติงแฮม ฟอเรสต์

น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 5 เก็บได้ 6 คะแนน รั้งอันดับ 19 ของตาราง ยิงได้ 6 ประตู เสีย 12 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ แดน เอ็นโดเย่ ทำได้ 2 ประตู ตามด้วย เลียม เดแลป 1 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

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  • นัดที่ 9 : บุกไปแพ้เบรนท์ฟอร์ด 2-0
  • นัดที่ 8 : บุกไปเสมออิปสวิช ทาวน์ 1-1
  • นัดที่ 7 : เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอล 1-0
  • นัดที่ 6 : บุกไปแพ้คริสตัล พาเลซ 3-1
  • นัดที่ 5 : เปิดบ้านแพ้โคเวนทรี ซิตี้ 1-0

ฟอร์มล่าสุด แมนเชสเตอร์ ซิตี้

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ลงเล่น 9 นัด ชนะ 7 เสมอ 0 แพ้ 2 เก็บได้ 21 คะแนน รั้งอันดับ 2 ของตาราง ยิงได้ 20 ประตู เสีย 10 ประตู ดาวซัลโวของทีมคือ เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ทำได้ 9 ประตู ตามด้วย ราย่าน เชร์กี้ 4 ประตู และ อองตวน เซเมนโย 2 ประตู

ผลงาน 5 นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีก

  • นัดที่ 9 : เปิดบ้านแพ้ไบรท์ตัน 1-0
  • นัดที่ 8 : บุกไปแพ้แอสตัน วิลล่า 2-1
  • นัดที่ 7 : เปิดบ้านชนะอิปสวิช ทาวน์ 3-2
  • นัดที่ 6 : บุกไปชนะลิเวอร์พูล 3-0
  • นัดที่ 5 : เปิดบ้านชนะซันเดอร์แลนด์ 5-3
มัตซ์ เซลส์ ผู้รักษาประตูน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ปัดบอล
มัตซ์ เซลส์ ผู้รักษาประตูน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ปัดบอลออกขณะถูกอเล็กซานเดอร์ อิซัค กดดัน เกมพรีเมียร์ลีกที่ลิเวอร์พูล 22 พฤศจิกายน 2568 (ภาพ: AP Photo/Ian Hodgson)

สถิติการพบกัน

ห้านัดหลังสุดที่ทั้งสองทีมเจอกัน

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  • 04/03/2569 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-2 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/12/2568 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/04/2568 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 0-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (เอฟเอคัพ)
  • 08/03/2568 : น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-0 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/12/2567 : แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-0 น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (พรีเมียร์ลีก)

รวม 5 นัดนี้ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ชนะ 1 นัด เสมอ 1 นัด และ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ชนะ 3 นัด

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คาดการณ์ 11 ตัวจริง

รายชื่อด้านล่างคือ 11 ตัวจริงที่แต่ละทีมส่งลงสนามในนัดล่าสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งใช้เป็นกรอบคาดการณ์ได้ใกล้เคียงกว่าการดูนัดล่าสุดทุกรายการ เพราะหลายสโมสรหมุนเวียนผู้เล่นในเกมถ้วยกลางสัปดาห์

น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ (3-4-2-1)

  • ผู้รักษาประตู มัตซ์ เซลส์
  • กองหลัง ไจร์ คุนญ่า, มูริลโญ่, นิโคล่า มิเลนโควิช
  • กองกลาง ซาแวร์ ชลาเกอร์, เจมส์ แม็คคาที, เนโก้ วิลเลียมส์, โอลา ไอน่า
  • กองหน้า แดน เอ็นโดเย่, มอร์แกน กิบบ์ส-ไวท์, เลียม เดแลป

แมนเชสเตอร์ ซิตี้ (4-3-3)

  • ผู้รักษาประตู จานลุยจิ ดอนนารุมม่า
  • กองหลัง รูเบน ดิอาส, มาเธอุส นูเนส, ยอชโก้ กวาร์ดิโอล, อับดูโคดีร์ คูซานอฟ
  • กองกลาง เอ็นโซ่ แฟร์นันเดซ, เอลเลียต แอนเดอร์สัน, อัยยูบ บูอัดดี
  • กองหน้า เออร์ลิ่ง ฮาลันด์, อิลิมาน เอ็นดิอาย, เฌเรมี โดกู

ทายผลบอล

ฟอเรสต์รั้งอันดับ 19 ยิงได้ 6 ประตูน้อยที่สุดในลีก และไม่ชนะมา 4 นัด ส่วนแมนซิตี้แพ้สองนัดติดแต่ยังยิงไปแล้ว 20 ประตู มากที่สุดในลีก

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ทายผล น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 0-2 แมนเชสเตอร์ ซิตี้

เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เลี้ยงบอล
เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ พยายามผ่านวิลเลียม ซาลิบา ของอาร์เซนอล นัดชิงชนะเลิศลีกคัพ ที่ลอนดอน 22 มีนาคม 2569 (ภาพ: AP Photo/Maja Smiejkowska)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 07 พ.ย. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2569 18:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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