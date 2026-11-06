แอนนา จดหมายจากในคุก พ้อเสียดายเวลา 2 ปี พ้อ อยากได้โอกาสออกไปใช้หนี้
เปิดจดหมาย แอนนา ทีวีพูล ส่งถึง ฟิล์ม ทิฟฟานี เล่าชีวิตในคุก 2 ปี พ้อ เงินใกล้หมด-ผิดคล้ำดำเสีย เผย เสียดายเวลาอยากได้โอกาสออกไปใช้หนี้
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 ฟิล์ม ทิฟฟานี ได้โพสต์ภาพจดหมายจากในเรือนจำที่เขียนมาด้วยลายมือของ แอนนา ทีวีพูล หรือ วรินทร วัตรสังข์ อดีตพิธีกรและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ลงวันที่ 3 พ.ย. 69 เพื่ออัปเดตชีวิตปัจจุบันหลังติดคุกมานาน 2 ปี และอยากมีโอกาสได้ออกมาหาเงินใช้หนี้ เนื้อความในจดหมายระบุว่า
“ถึงฟิล์มลูกรัก ใกล้ปีใหม่แล้วคิดถึงลูกสาวมาก ๆ (จริง ๆ ไม่ได้จะมาอวยพรปีใหม่ พอดีเงินใกล้หมดเลยคิดถึงฟิล์มและหมวยลูกสาวสุดที่รัก)
ทราบข่าวว่าไปทำหน้ามาใหม่สวยมาก ๆ ปอยก็ทำไม่ได้ โยชิก็อย่าหวัง พี่อยู่ในคุกมาได้ 2 ปี รังสี UV ทำพี่คล้ำดำเขียว ตอนนี้พี่กำลังคบหาดูใจกับผู้ชายอิสลาม เลยเลิกกินหมูแล้วนะ อย่าสั่งอาหารที่เป็นหมูมานะ ที่นี่มีครีมซองที่ช่วยผิวหน้าที่ ถ้าเป็นลูกคุณหนูก็มี Smooth E แต่พี่ไวส์ปานรุ้งกับพี่เฟิร์นซื้อให้พี่ใช้ตลอด
วันเกิดพี่ตอนนั้นเหลือเงิน 50 บาท นาราช่วยพี่มา 20,000 พี่ใช้เดือนละ 5,000 ตอนนี้เหลือ 5,000 ส่วนมากซื้อกิน แอบอ้วนขึ้นนิดนึง ถ้านกบีบลูกินแมคคาเดเมียร์ได้ พี่ก็กินปลาเต๋าเต้ยได้
ที่เขียนมาไม่ได้คาดหวังอะไรเลยคิดถึงฟิล์มจริง ๆ ถ้ามีเยี่ยมใกล้ชิดมาหาพี่นะ อยากออกไปรีแคปนางงามแล้ว อยากใช้หนี้สินมากกว่าการอยู่ในนี้ พี่เสียดายเวลามาก ๆ ลูกคงคิดถึงพี่ พี่ไม่ได้บอกลูกเลย พี่ต้องติดประมาณ 7 ปี ผ่านไป 2 ปีแล้ว รอพี่นะ ฟิล์มซื้อกระดาษตอบจดหมายให้พี่ทีนะ ใบนี้ใบสุดท้ายแล้ว เงินทองข้าวของพี่ไม่อยากได้เท่าโอกาสแก้ไขและกำลังใจ รักฟิล์มนะ”
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อ้างอิงจาก : FB Thunyarat Chitpraphachin