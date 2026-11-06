หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง
หนุ่ม กรรชัย เผยความเชื่อเปลี่ยนหลังพบตำรวจ พุทธจี้ตรวจเส้นทางเงินมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา
ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย และพุทธ อภิวรรณ สองผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับคดีเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธาน หลังทั้งคู่เคยร่วมบริจาคเงินรวม 1.8 ล้านบาท ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก่อนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาค โดยมีประเด็นเรื่องความพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะจากพยานเป็นผู้เสียหาย หากผลการสอบสวนพบว่าตนได้รับความเสียหายจากการกระทำผิด
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ทั้งสองเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในฐานะพยาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่บริจาค วัตถุประสงค์ในการบริจาค และมอบหลักฐานการโอนเงินประกอบสำนวนคดี
หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยว่า เคยโอนเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิองค์กรทำดีเมื่อเดือนกันยายน 2567 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ โดยไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับบุ๋มเป็นการส่วนตัวก่อนบริจาค และไม่ได้ขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี เนื่องจากมีความตั้งใจช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเข้าให้ปากคำกับตำรวจนานกว่าหนึ่งชั่วโมง หนุ่มยอมรับว่าข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานสอบสวนทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ถึงขั้นเปรียบเทียบว่าความรู้สึกก่อนและหลังเข้าพบตำรวจแตกต่างกันราวกับ “หน้ามือเป็นหลังเท้า” เพราะข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้แตกต่างจากเรื่องราวที่ตนเคยรับทราบมาก่อน
แม้จะรู้สึกผิดหวังกับข้อมูลที่ได้รับ แต่หนุ่มยืนยันว่าไม่ได้เสียดายเงิน 1 ล้านบาท เพราะบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ หากผลสอบสวนพบว่ามีผู้นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จริง ไม่ว่าจะนำไปซื้อบ้าน สิ่งของส่วนตัว หรือใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ผู้กระทำก็ต้องรับผิดชอบ
สำหรับสถานะทางคดี หนุ่มระบุว่าตนเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน แต่เชื่อว่ามีโอกาสเปลี่ยนเป็นผู้เสียหายในอนาคต ทั้งนี้ ต้องรอให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อน พร้อมยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้เลิกบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เพียงแต่หลังจากนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น
ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ องค์พระบารมี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2568 เคยบริจาคเงินให้มูลนิธิองค์กรทำดีประมาณ 5 ครั้ง ครั้งละ 100,000 ถึง 200,000 บาท รวมประมาณ 800,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและประชาชนในพื้นที่ชายแดน ตามที่บุ๋มประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อต่าง ๆ
พุทธอธิบายว่า สาเหตุที่ตัดสินใจบริจาคเป็นเพราะรู้จักบุ๋มมาก่อน และเห็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมั่นในเจตนาของอีกฝ่าย โดยไม่ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอตรวจสอบการใช้เงินภายหลังบริจาค เพราะไม่เคยคาดคิดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น
ภายหลังเห็นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน พุทธยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจและมีข้อสงสัยหลายประเด็น โดยเฉพาะข้อมูลธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงไปยังบุคคลใกล้ชิดกับผู้บริหารมูลนิธิ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเงินบริจาคถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง เพราะต้องอาศัยผลการตรวจสอบจากตำรวจ
พุทธยังแสดงความเห็นว่า หากเงินที่ประชาชนตั้งใจบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกนำไปซื้อที่ดิน ก่อสร้างพูลวิลลา หรือใช้จ่ายส่วนตัวแทน ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้บริจาคยอมรับไม่ได้ และต้องการให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด เพื่อพิสูจน์ว่าเงินแต่ละส่วนถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มูลนิธิต่าง ๆ เปิดเผยรายรับและรายจ่ายอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่บริจาคถูกนำไปใช้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงหรือไม่ โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งบุคคลใด และหากพบว่ามีผู้กระทำผิดก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
สำหรับการให้ปากคำเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธระบุชัดเจนว่าเดินทางมาในฐานะพยาน ไม่ใช่ผู้แจ้งความดำเนินคดี ส่วนการพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้
ทั้งนี้ คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีมีความคืบหน้าเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 หลังตำรวจ บก.ปอศ. นำหมายจับของศาลอาญาเข้าควบคุมตัวบุ๋ม ปนัดดา ที่บ้านพักย่านบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 06.28 น. ในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ขณะเดียวกัน ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจในช่วงเช้าวันเดียวกัน หลังถูกออกหมายจับในข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน โดยขณะนี้คดียังอยู่ในกระบวนการสอบสวน และผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังมีสิทธิต่อสู้คดีและได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด
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