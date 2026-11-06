หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 12:10 น.
หนุ่ม กรรชัย พุทธ อภิวรรณ เปิดใจคดีบุ๋ม พร้อมเป็นผู้เสียหาย หากพบเงินบริจาคถูกใช้ผิดทาง

หนุ่ม กรรชัย เผยความเชื่อเปลี่ยนหลังพบตำรวจ พุทธจี้ตรวจเส้นทางเงินมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา

ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย และพุทธ อภิวรรณ สองผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับคดีเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธาน หลังทั้งคู่เคยร่วมบริจาคเงินรวม 1.8 ล้านบาท ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ก่อนเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาค โดยมีประเด็นเรื่องความพร้อมที่จะเปลี่ยนสถานะจากพยานเป็นผู้เสียหาย หากผลการสอบสวนพบว่าตนได้รับความเสียหายจากการกระทำผิด

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ทั้งสองเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ในฐานะพยาน เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินที่บริจาค วัตถุประสงค์ในการบริจาค และมอบหลักฐานการโอนเงินประกอบสำนวนคดี

โฆษณา

หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยว่า เคยโอนเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้มูลนิธิองค์กรทำดีเมื่อเดือนกันยายน 2567 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือ โดยไม่ได้ติดต่อพูดคุยกับบุ๋มเป็นการส่วนตัวก่อนบริจาค และไม่ได้ขอใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี เนื่องจากมีความตั้งใจช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเข้าให้ปากคำกับตำรวจนานกว่าหนึ่งชั่วโมง หนุ่มยอมรับว่าข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานสอบสวนทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ถึงขั้นเปรียบเทียบว่าความรู้สึกก่อนและหลังเข้าพบตำรวจแตกต่างกันราวกับ “หน้ามือเป็นหลังเท้า” เพราะข้อมูลที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้แตกต่างจากเรื่องราวที่ตนเคยรับทราบมาก่อน

แม้จะรู้สึกผิดหวังกับข้อมูลที่ได้รับ แต่หนุ่มยืนยันว่าไม่ได้เสียดายเงิน 1 ล้านบาท เพราะบริจาคด้วยความบริสุทธิ์ใจ หากผลสอบสวนพบว่ามีผู้นำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จริง ไม่ว่าจะนำไปซื้อบ้าน สิ่งของส่วนตัว หรือใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ผู้กระทำก็ต้องรับผิดชอบ

หนุ่ม กรรชัย เผยความเชื่อเปลี่ยนหลังพบตำรวจ พุทธจี้ตรวจเส้นทางเงินมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา

โฆษณา

สำหรับสถานะทางคดี หนุ่มระบุว่าตนเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน แต่เชื่อว่ามีโอกาสเปลี่ยนเป็นผู้เสียหายในอนาคต ทั้งนี้ ต้องรอให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานและพิจารณาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อน พร้อมยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้เลิกบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เพียงแต่หลังจากนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น

ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ องค์พระบารมี เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2568 เคยบริจาคเงินให้มูลนิธิองค์กรทำดีประมาณ 5 ครั้ง ครั้งละ 100,000 ถึง 200,000 บาท รวมประมาณ 800,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและประชาชนในพื้นที่ชายแดน ตามที่บุ๋มประกาศขอความช่วยเหลือผ่านสื่อต่าง ๆ

พุทธอธิบายว่า สาเหตุที่ตัดสินใจบริจาคเป็นเพราะรู้จักบุ๋มมาก่อน และเห็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จึงเชื่อมั่นในเจตนาของอีกฝ่าย โดยไม่ได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอตรวจสอบการใช้เงินภายหลังบริจาค เพราะไม่เคยคาดคิดว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้น

ภายหลังเห็นข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงิน พุทธยอมรับว่ารู้สึกประหลาดใจและมีข้อสงสัยหลายประเด็น โดยเฉพาะข้อมูลธุรกรรมที่อาจเชื่อมโยงไปยังบุคคลใกล้ชิดกับผู้บริหารมูลนิธิ แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเงินบริจาคถูกนำไปใช้ทำอะไรบ้าง เพราะต้องอาศัยผลการตรวจสอบจากตำรวจ

โฆษณา

พุทธยังแสดงความเห็นว่า หากเงินที่ประชาชนตั้งใจบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยถูกนำไปซื้อที่ดิน ก่อสร้างพูลวิลลา หรือใช้จ่ายส่วนตัวแทน ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้บริจาคยอมรับไม่ได้ และต้องการให้ตำรวจตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด เพื่อพิสูจน์ว่าเงินแต่ละส่วนถูกนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่

นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้มูลนิธิต่าง ๆ เปิดเผยรายรับและรายจ่ายอย่างโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินที่บริจาคถูกนำไปใช้ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจริงหรือไม่ โดยยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งบุคคลใด และหากพบว่ามีผู้กระทำผิดก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

สำหรับการให้ปากคำเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พุทธระบุชัดเจนว่าเดินทางมาในฐานะพยาน ไม่ใช่ผู้แจ้งความดำเนินคดี ส่วนการพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายหรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เจ้าหน้าที่รวบรวมได้

โฆษณา

ทั้งนี้ คดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีมีความคืบหน้าเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 หลังตำรวจ บก.ปอศ. นำหมายจับของศาลอาญาเข้าควบคุมตัวบุ๋ม ปนัดดา ที่บ้านพักย่านบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลาประมาณ 06.28 น. ในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

โฆษณา

ขณะเดียวกัน ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจในช่วงเช้าวันเดียวกัน หลังถูกออกหมายจับในข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงิน โดยขณะนี้คดียังอยู่ในกระบวนการสอบสวน และผู้ถูกกล่าวหาทุกคนยังมีสิทธิต่อสู้คดีและได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 12:10 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง

ถ่ายทอดสด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. 2569 ดูช่องไหน เริ่มกี่โมง

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.

บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
อะไรอีก? อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ

แห่เดา อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา นาทีถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ ปอศ. ควบคุมตัวตามหมายจับ บันเทิง

เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา เดินทางถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามหมายจับ

57 นาที ที่แล้ว
บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย. ข่าว

บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ เลขเด็ด

เลขทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวง–พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน บันเทิง

ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อะไรอีก? อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ ข่าว

แห่เดา อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอย่า เอยาวรินทร์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 15 ปี ข่าวกีฬา

แม่น้องเอย่า โพสต์ปวดใจ “ของหนูทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม” ลั่นทวงความยุติธรรมให้ลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา สาวกแห่จูบเล็บเท้าผู้นำลัทธิดัง เจ้าตัวนั่งห้องแอร์รับการกราบไหว้ ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา สาวกแห่จูบเล็บเท้าผู้นำลัทธิดัง เจ้าตัวนั่งห้องแอร์รับการกราบไหว้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Dcash ยุติสัญญาพรีเซนเตอร์-ปลดโฆษณา บุ๋ม ปนัดดา มีผลทันที 5 พ.ย. 69 บันเทิง

Dcash ยุติสัญญาพรีเซนเตอร์-ปลดโฆษณา บุ๋ม ปนัดดา มีผลทันที 5 พ.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไตรภพ คำเพชร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข่าวการเมือง

ส.ส.เพื่อไทย จี้รัฐบาล เพิ่มเงินบำนาญข้าราชการเกษียณ หลังค่าครองชีพพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร เชื่อไม่ใช่เรื่องง่าย สบู่เบนเนท ปลดพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ตรงวันออกหมายจับ บันเทิง

ต๊ะ นารากร เชื่อไม่ใช่เรื่องง่าย สบู่เบนเนท ปลดพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ตรงวันออกหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุกทะลุใจ &quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; โพสต์เจ็บ คนทำดีเอาหน้า น่ากลัวกว่าคนชั่ว บันเทิง

จุกทะลุใจ “หนุ่ม กรรชัย” โพสต์เจ็บ คนทำดีเอาหน้า น่ากลัวกว่าคนชั่ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว ทีมก้าวหน้าคว้า 14 ที่นั่ง ข่าวการเมือง

รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว ทีมก้าวหน้าคว้า 14 ที่นั่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก พ้อ ไม่เคยเสียใจขนาดนี้ ขอพักโซเชียล ยิ่งรู้ยิ่งจิตตก หลัง บุ๋ม โดนหมายจับ บันเทิง

สรปุก ถาม พี่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ไง หลัง บุ๋ม โดนหมายจับ ลั่นไม่เคยเสียใจขนาดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอาลัย &quot;เมตตา รุ่งรัตน์&quot; ประวัติ นางเอกตุ๊กตาทอง ฉายา &quot;ไข่มุกดำแห่งเอเชีย&quot; บันเทิง

เผยเรื่องเศร้า “เมตตา รุ่งรัตน์” เผยป่วย 16 โรค น้องอยากให้ไทยมีกฎหมายการุณยฆาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกภพ สายไหมต้องรอด ซัดบุ๋ม ลบโพสต์บริจาค ข่าว

เอกภพ สายไหมต้องรอด ซัดแรง “เขาไม่ล้มหรอกครับ เขาได้ไปเกือบพันล้าน” ลั่นลบโพสต์บริจาคไม่ทันแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 6 พ.ย. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 850 บาท ทองแท่งขาย 64,400 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! จับแล้ว ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา คุมตัวสอบสวน บช.ก. คดีฟอกเงิน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพนาที CIB จับ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เช้านี้ ค้นบ้านพัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี บันเทิง

เปิดภาพนาที CIB จับ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เช้านี้ ค้นบ้านพัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระเป๋ารถเมล์ ถูกผลักตกรถล้อทับขาแหลก ดับอนาถ เหตุทอนเงินช้า รัฐสั่งเยียวยา 1 ล้าน ข่าว

กระเป๋ารถเมล์ ถูกผลักตกรถล้อทับขาแหลก ดับอนาถ เหตุทอนเงินช้า รัฐสั่งเยียวยา 1 ล้าน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด จอมยุทธพลังม้า 16/11/69 อ.สินภพ เปิดเลขเด่นตัวเดียว เลขเด็ด

เลขเด็ด จอมยุทธพลังม้า 16/11/69 อ.สินภพ เปิดเลขเด่นตัวเดียว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีวิว UGREEN MagFlow 2-in-1 25W พับเก็บเนียนๆ ชาร์จคู่ iPhone 17-หูฟัง สบายๆ เทคโนโลยี

รีวิว UGREEN MagFlow 2-in-1 25W พับเก็บเนียนๆ ชาร์จคู่ iPhone 17-หูฟัง สบายๆ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีหน้าใหม่ ถูกหวย Powerball 2.85 หมื่นล้าน สลากใบเดียวถูกรางวัลใหญ่ ข่าวต่างประเทศ

เศรษฐีหน้าใหม่ ถูกหวย Powerball 2.85 หมื่นล้าน สลากใบเดียวถูกรางวัลใหญ่

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 5/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 5/11/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังด่วน! บิดา AI รางวัลโนเบล เตือนหายนะระดับเชอร์โนบิล จ่อเกิดภายในปีหน้า ข่าวต่างประเทศ

ฟังด่วน! บิดา AI รางวัลโนเบล เตือนหายนะระดับเชอร์โนบิล จ่อเกิดภายในปีหน้า

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
่บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังศาลออกหมายจับพร้อมสามี ก๊อต คดีมูลนิธิฯ ยินดีเข้าสู่กระบวนการ บันเทิง

บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังศาลออกหมายจับ คดีมูลนิธิฯ ลั่น อะไรผิดบุ๋มก็ว่าไปตามผิด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปเปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา เดินทางถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามหมายจับ