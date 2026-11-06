เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา เดินทางถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามหมายจับ
เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา นาทีเดินทางถึงสอบสวนกลาง หลังเจ้าหน้าที่ ปอศ. ควบคุมตัวตามหมายจับ เพื่อสอบปากคำ คดีมูลนิธิองค์กรทำดี
เมื่อเวลาประมาณ 11.20 น.ที่ผ่านมา (6 พ.ย. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปอศ. ได้ควบคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา มายังอาคารพิทักษ์สันติ ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อสอบปากคำใน 3 ข้อกล่าวหา คือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน / ร่วมกันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน / ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
นาทีที่ บุ๋ม ปนัดดา เดินทางมาถึงสอบสวนกลาง เจ้าตัวได้ลงมาจากรถตู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปอศ. หมายเลขทะเบียน ฮห9843 กรุงเทพมหานคร โดยสวมเสื้อสูทและกางเกงสแล็คขายาวสีดำ มีสีหน้าเรียบเฉย พร้อมให้สัมภาษณ์นักข่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” จากนั้นก็ได้ยกมือไหว้กองทัพสื่อที่มารอทำข่าว ก่อนเดินเข้าสู่ตัวอาคาร พร้อมทนายเพชร เพื่อสอบปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ต่อไป
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