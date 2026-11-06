เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา เดินทางถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวตามหมายจับ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 11:54 น.
เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา นาทีถึง CIB หลังเจ้าหน้าที่ ปอศ. ควบคุมตัวตามหมายจับ

เปิดสีหน้า บุ๋ม ปนัดดา นาทีเดินทางถึงสอบสวนกลาง หลังเจ้าหน้าที่ ปอศ. ควบคุมตัวตามหมายจับ เพื่อสอบปากคำ คดีมูลนิธิองค์กรทำดี

เมื่อเวลาประมาณ 11.20 น.ที่ผ่านมา (6 พ.ย. 69) เจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปอศ. ได้ควบคุมตัว บุ๋ม ปนัดดา มายังอาคารพิทักษ์สันติ ณ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เพื่อสอบปากคำใน 3 ข้อกล่าวหา คือ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน / ร่วมกันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน / ร่วมกันนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

นาทีที่ บุ๋ม ปนัดดา เดินทางมาถึงสอบสวนกลาง เจ้าตัวได้ลงมาจากรถตู้ของเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปอศ. หมายเลขทะเบียน ฮห9843 กรุงเทพมหานคร โดยสวมเสื้อสูทและกางเกงสแล็คขายาวสีดำ มีสีหน้าเรียบเฉย พร้อมให้สัมภาษณ์นักข่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม” จากนั้นก็ได้ยกมือไหว้กองทัพสื่อที่มารอทำข่าว ก่อนเดินเข้าสู่ตัวอาคาร พร้อมทนายเพชร เพื่อสอบปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ต่อไป

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 11:54 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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