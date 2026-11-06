บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.
พยากรณ์อากาศล่าสุด เตือนฝนและลมกระโชกแรง 13.00 ถึง 16.00 น. ก่อนคาดว่าฝนจะหยุดช่วง 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนประชาชนที่เตรียมเดินทางไปรอชม ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2569 ให้เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงบ่าย โดยเฉพาะเวลา 15.00 ถึง 16.00 น. ซึ่งตรงกับช่วงเริ่มขบวนเรือพระราชพิธีบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา
เมื่อเวลา 09.20 น. กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่พยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่จัดพระราชพิธีผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ช่วงเวลา 11.00 ถึง 12.00 น. คาดว่าจะยังไม่มีฝน ก่อนเริ่มมีฝนตกและลมกระโชกแรงตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. และคาดว่าฝนจะหยุดตกในช่วงเวลา 17.00 น.
ขณะที่พยากรณ์อากาศประจำวันของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 26 องศาเซลเซียส และสูงสุด 32 ถึง 34 องศาเซลเซียส
สำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2569 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
กำหนดเริ่มเสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าวาสุกรี เวลา 15.00 น. จากนั้นขบวนเรือพระราชพิธีจะเคลื่อนผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 8 ไปยังวัดอรุณราชวราราม ซึ่งประชาชนสามารถเฝ้าฯ รับเสด็จและชมขบวนเรือได้จากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่วางแผนเดินทางมาชมขบวนเรือพระราชพิธีเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัว และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวัน หากเกิดฝนฟ้าคะนองควรหลบในอาคารที่มั่นคง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่
ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามสภาพอากาศบริเวณพื้นที่พระราชพิธีและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
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