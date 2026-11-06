บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 11:44 น.
บ่ายนี้ฝนตกไหม? เช็กพยากรณ์อากาศ ก่อนชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 6 พ.ย.

พยากรณ์อากาศล่าสุด เตือนฝนและลมกระโชกแรง 13.00 ถึง 16.00 น. ก่อนคาดว่าฝนจะหยุดช่วง 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนประชาชนที่เตรียมเดินทางไปรอชม ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันนี้ 6 พฤศจิกายน 2569 ให้เตรียมรับมือฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในช่วงบ่าย โดยเฉพาะเวลา 15.00 ถึง 16.00 น. ซึ่งตรงกับช่วงเริ่มขบวนเรือพระราชพิธีบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อเวลา 09.20 น. กรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่พยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่จัดพระราชพิธีผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ช่วงเวลา 11.00 ถึง 12.00 น. คาดว่าจะยังไม่มีฝน ก่อนเริ่มมีฝนตกและลมกระโชกแรงตั้งแต่เวลา 13.00 ถึง 16.00 น. และคาดว่าฝนจะหยุดตกในช่วงเวลา 17.00 น.

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ขณะที่พยากรณ์อากาศประจำวันของกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 26 องศาเซลเซียส และสูงสุด 32 ถึง 34 องศาเซลเซียส

สำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ประจำปี 2569 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

พยากรณ์อากาศล่าสุด เตือนฝนและลมกระโชกแรง 13.00 ถึง 16.00 น. ก่อนคาดว่าฝนจะหยุดช่วง 17.00 น.
กรมอุตุนิยมวิทยา

กำหนดเริ่มเสด็จพระราชดำเนิน ณ ท่าวาสุกรี เวลา 15.00 น. จากนั้นขบวนเรือพระราชพิธีจะเคลื่อนผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 8 ไปยังวัดอรุณราชวราราม ซึ่งประชาชนสามารถเฝ้าฯ รับเสด็จและชมขบวนเรือได้จากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

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กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนที่วางแผนเดินทางมาชมขบวนเรือพระราชพิธีเตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนติดตัว และติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศอาจเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างวัน หากเกิดฝนฟ้าคะนองควรหลบในอาคารที่มั่นคง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะติดตามสภาพอากาศบริเวณพื้นที่พระราชพิธีและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 11:44 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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