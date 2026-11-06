ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ-กรรชัย-พุทธ ร่วมรายการเดียวกัน
ครั้งแรกของเมืองไทย สรยุทธ – หนุ่ม กรรชัย – พุทธ อภิวรรณ ร่วมในรายการเดียวกัน ปมคดีมูลนิธิองค์กรทำดี ของบุ๋ม ปนัดดา
เรียกได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์วงการข่าวของไทยเลยก็ว่าได้ เมื่อรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้มีการรวมตัวผู้ประกาศข่าวแถวหน้าของเมืองไทย อย่าง หนุ่ม กรรชัย และ พุทธ อภิวรรณ โฟนอินมาร่วมพูดคุยเปิดใจถึงกรณีคดีมูลนิธิองค์กรทำดี หลัง บุ๋ม-ก๊อต ถูกออกหมายจับ
หนุ่ม กรรชัย เปิดใจว่า “รู้สึกผิดหวัง แต่ไม่ได้เสียดายเงิน เพียงแค่รู้สึกว่ามันควรถูกนำไปใช้ในทางที่ถูกที่ควร แต่ในเมื่อเรื่องมันเป็นทางนี้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ ถ้าถามในตัวบุ๋ม ปนัดดา ก็ต้องบอกว่าผิดหวัง เพราะเราก็ไม่เคยคิดมาก่อน ว่ามันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ไม่โกรธแต่เสียใจ ตรงที่ว่าในวันแรกเขาน่าจะบอกความจริงให้เรารู้ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร เราจะได้รู้ว่าไม่ได้ปิดบังอะไร จะได้รู้ว่าเราควรจะเป็นในทิศทางไหน แต่สิ่งที่เราฟังมามันเป็นคำโกหกหมด ก็รู้สึกเสียใจ”
ขณะที่ทาง พุทธ อภิวรรณ เปิดใจในรายการว่า “คงรู้สึกเหมือนคนทั้งประเทศ มันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เราเห็นเขาลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคม พอวันหนึ่งเราได้เห็นความจริงเบื้องหลังของเขา มันจะมีจริงๆเหรอว่ะ คนที่พยายามทำดีเพื่อหวังเงิน แล้วบอกเอาเงินไปช่วยคนอื่น แต่เงินไหลไปหาตัวเองและคนรอบตัวเขา มันมีคนแบบนี้จริงๆเหรอ ที่ทำอะไรให้คนเห็นว่าดี แต่พฤติกรรมที่ทำหักล้างไปหมดเลย”
อย่างไรก็ตาม ทาง หนุ่ม กรรชัย และ พุทธ อภิวรรณ ยืนยันกับ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ในรายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ ระบุว่า “ตอนนี้ตัดสินใจจะไปเป็นผู้เสียหายในคดี บุ๋ม ปนัดดา จากที่ก่อนหน้านี้เคยเดินทางไปเป็นพยาน หลังบริจาคเงินไปยังมูลนิธิองค์กรทำดี”
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อ้างอิงจาก : รายการ กรรมกรข่าว คุยนอกจอ