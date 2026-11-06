แม่น้องเอย่า โพสต์ปวดใจ “ของหนูทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม” ลั่นทวงความยุติธรรมให้ลูก
ที่พักสำหรับทริป MotoGP จองไว้แล้ว เลโก้ชุดใหญ่เพิ่งต่อได้ครึ่งเดียว ส่วนอีเมลจากโค้ชมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่ขอนัดคุยก็ยังไม่ได้ตอบ ทั้งหมดคือสิ่งที่ “เอย่า” เอยาวรินทร์ ประดับญาติ นักกอล์ฟเยาวชนวัย 15 ปี ตั้งใจจะทำต่อ ก่อนเสียชีวิตหลังถูกฟ้าผ่าขณะแข่งขันกอล์ฟที่ จ.ฉะเชิงเทรา
ณัชชา ประดับญาติ แม่ของเอย่า โพสต์ข้อความผ่านเพจ ไอซ์ซี่ เอย่า ไอวี่ ประดับญาติ เมื่อคืนวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.29 น. ถึงลูกสาวที่ดูแลมาตลอด 15 ปี โดยบอกกับเอย่าว่ามีคนรักลูกมากจนบรรยายได้ไม่หมด และความรักเหล่านั้นมาจากตัวเอย่าเอง สำหรับพ่อกับแม่ เอย่าคือลูกที่ดีที่สุด สำหรับน้องสาว เธอคือพี่ที่รักน้องมาก และสำหรับปู่กับย่า เธอคือหลานที่น่ารักที่สุด
แม่เลือกลงภาพที่เอย่ายิ้ม เพราะคนที่รู้จักมักจำเธอได้ว่าเป็นสาวน้อยยิ้มยาก พร้อมฝากถึงลูกว่าขอให้มีความสุขและไม่ต้องเจ็บปวดอีก ส่วน ไอวี่ น้องสาวที่เอย่าเป็นห่วง แม่จะดูแลให้ดีที่สุด และไอวี่เองก็จะสานต่อความฝันของพี่สาว
ในข้อความนั้น แม่ไล่เรียงถึงเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ที่สองคนวางแผนไว้ด้วยกัน เอย่าชอบ MotoGP มาก ถึงขั้นเตรียมทำโปสเตอร์ไปขอลายเซ็น แม่จองที่พักไว้แล้วและกำลังรอวันเปิดขายบัตร ส่วนหนังอย่าง The Hunger Games และ Doomsday เป็นเรื่องที่ลูกเฝ้ารอจะไปดู เลโก้ชุดใหญ่ที่เพิ่งมาถึงก็ยังวางอยู่ เอย่าใช้เวลาหลังซ้อมกอล์ฟนั่งต่อทุกวันจนเสร็จไปประมาณครึ่งหนึ่ง และหนังสือชุดใหม่ที่เพิ่งซื้อมาก็ยังอ่านไม่จบ
ในสนามกอล์ฟ เอย่ากำลังตั้งตารอการแข่งขันรายการ Mazda เพราะอยากโชว์ฟอร์มให้โค้ชจากสหรัฐฯ ดู และยังอยากไปเข้าแคมป์ GenZ ที่ใกล้จะถึง ขณะเดียวกันโค้ชจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ส่งอีเมลมาขอนัดคุย ส่วนเรื่องเรียนต่อของไอวี่ เอย่าวางแผนจะช่วยหามหาวิทยาลัยที่เหมาะกับน้องและติดต่อโค้ชให้ด้วยตัวเอง
จากวันที่ตารางของแม่กับลูกเต็มไปด้วยการปั่นจักรยาน เข้ายิม วิ่ง ซ้อมชิพ ซ้อมพัตต์ และออกรอบ วันนี้แม่บอกว่ายังไม่มีแรงกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ เมื่อมองไปยังที่ที่ลูกเคยยืน ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม แต่ไม่มีเอย่าอยู่ตรงนั้นแล้ว โดยเขียนว่า “ของ ๆ หนูทุกอย่างยังอยู่ที่เดิม แต่ตัวหนูทำไมไม่อยู่”
แม่เอย่ายังขอบคุณผู้ปกครองสองคนที่เข้าช่วยทำ CPR ให้ลูกอย่างไม่ย่อท้อก่อนรถพยาบาลมาถึง แม้ทั้งสองคนจะไม่เคยรู้จักกับครอบครัวมาก่อน รวมถึงคนที่รีบมาหาตั้งแต่หน้าห้องไอซียู ไปจนถึงผู้ใหญ่ในวงการกอล์ฟและครอบครัวนักกีฬาที่เดินทางมาร่วมพิธี บางคนมาไกลและยังอยู่ช่วยงานด้วย เธอเล่าว่ามีโทรศัพท์เข้ามากว่า 100 สาย ข้อความอีกกว่าพันข้อความ และความคิดเห็นใต้โพสต์ต่าง ๆ รวมกันนับหมื่น แม้พยายามตอบกลับให้มากที่สุดก็ยังตอบได้ไม่หมด
เหตุเกิดช่วงบ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ระหว่างการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนใน อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา โดยแม่ของเอย่าระบุว่าเกิดเสียงฟ้าผ่าขึ้น 2 ครั้งตั้งแต่ราว 15.00 น. แต่กรรมการยังไม่สั่งหยุดการแข่งขัน กระทั่งมีฟ้าผ่าดังอีกครั้งพร้อมฝนตกหนักจึงสั่งให้หยุดเล่น ก่อนทราบว่าเอย่าถูกฟ้าผ่าและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ส่วนแคดดี้หญิงวัย 31 ปียังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว วันที่ 2 พฤศจิกายน ครอบครัวเข้ารับร่างเอย่าจากโรงพยาบาลพุทธโสธร เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ในโพสต์ล่าสุด แม่เอย่ายืนยันว่าจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้ลูก พร้อมเรียกร้องให้การจัดแข่งขันทุกรายการมีทั้งเครื่องตรวจวัดประจุไฟฟ้า เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ทีมแพทย์ รถฉุกเฉิน และกรรมการกับเจ้าหน้าที่ที่พร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุ ด้านคณะกรรมการจัดการแข่งขันออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ระบุว่ากำลังรวบรวมข้อเท็จจริงร่วมกับสนามกอล์ฟ และเลื่อนการแข่งขันรอบที่ 3 ออกไป
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