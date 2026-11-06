แห่เดา อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ
อะไรอีก? อ.ตฤณห์ เตรียมชี้เป้าใหม่ อีก 2 วงการ รอข่าวมูลนิธิองค์กรทำดีซาก่อน ชาวเน็ตแห่ใส่ใจ ลั่นเปิดได้เลยไม่ต้องรอ
ประเด็นเก่ายังไม่ทัน แถมเพิ่งเริ่มด้วยซ้ำ แต่ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องใหญ่ต่อคิวให้คนไทยทั้งประเทศชะเง้อคอรอใส่ใจกันเพิ่มเติมอีกแล้ว เพราะจู่ ๆ เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา (5 พ.ย. 69) อาจารย์ตฤณห์ โพธิ์รักษา หรือ อ.ตฤณห์ นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมอาชญากร ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ทิ้งบอมบ์ใหญ่กลางโซเชียล ระบุว่า “เรื่ององค์กรทำดีซาหรือยังครับ ผมจะชี้เป้าที่ใหม่”
ทันทีที่ทาง อาจารย์ตฤณห์ โพสต์ได้ไม่นาน เพจ ซ้อเปา-เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ก็เข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่า “เริ่มเลย” ซึ่งทาง อ.ตฤณห์ ก็ตอบกลับในทันที โดยบอกใบ้ว่า “มี 2 วงการ เอาอันไหนก่อนดีครับซ้อ” รวมถึงชาวเน็ตเกือบ 3 พันคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นรอใส่ใจกันอย่างล้นหลาม ทั้งบอกอาจารย์ให้เปิดได้เลยไม่ต้องรอ
อย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามความคืบหน้าต่อเนื่อง ว่าเป้าใหม่ที่ อาจารย์ตฤณห์ พูดถึงทั้ง 2 วงการนั้นจะเป็นเรื่องอะไร หากมีอัปเดตทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : FB Aj. Trynh Phoraksa