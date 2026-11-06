ส.ส.เพื่อไทย จี้รัฐบาล เพิ่มเงินบำนาญข้าราชการเกษียณ หลังค่าครองชีพพุ่ง
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 นายไตรภพ คำเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นหารือผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเงินบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน
นายไตรภพกล่าวว่า ข้าราชการบำนาญเปรียบเสมือนช้างที่ทรงพลัง ไม่ใช่ช้างป่วย เพราะเป็นกลุ่มคนที่ทุ่มเทเวลาหลายสิบปีรับใช้และพัฒนาประเทศในหลากหลายวิชาชีพ ทั้งครู ตำรวจ ทหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนข้าราชการในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ แต่เมื่อถึงวัยเกษียณกลับต้องดำรงชีวิตด้วยรายได้ประจำที่คงที่และปรับตัวไม่ทันรายจ่ายที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
ส.ส.อุดรธานี ยกข้อมูลเศรษฐกิจขึ้นเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนช่องว่างของค่าครองชีพ โดยระบุว่าข้าราชการไทยไม่ได้รับการปรับขึ้นฐานเงินเดือนทั้งระบบมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 หรือเกือบ 12 ปี หากย้อนกลับไปในปี 2557 ราคาทองคำในประเทศอยู่ที่บาทละ 19,500 บาท แต่ในเดือนตุลาคม 2569 ราคาเฉลี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณบาทละ 65,000 บาท
ส่วนราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการดำรงชีวิต เขาระบุว่าในปี 2557 ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 30 บาท ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ลิตรละ 42 บาท หากเทียบอำนาจซื้อด้วยเงินจำนวนเท่ากันที่ 1,000 บาท ในอดีตเคยเติมดีเซลได้ 33 ลิตร แต่ปัจจุบันเติมได้เพียง 24 ลิตร ทั้งที่เงินบำนาญที่ได้รับยังเท่าเดิม
ผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นสวนทางกับรายได้ที่คงที่ ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มข้าราชการบำนาญไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลดคุณภาพชีวิตของตัวเองลง ลดปริมาณการบริโภคสินค้าที่จำเป็น ลดการเดินทาง รวมถึงต้องหันไปพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากลูกหลานมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นภาระผูกพันต่อไปยังคนวัยทำงานอีกทอดหนึ่ง
ช่วงท้าย นายไตรภพเน้นย้ำว่า ข้าราชการบำนาญซึ่งเคยทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดิน ควรได้รับหลักประกันว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีศักดิ์ศรี รัฐบาลไม่ควรปล่อยให้ฐานการคำนวณเงินบำนาญยึดโยงอยู่กับค่าครองชีพในอดีต ขณะที่ผู้รับบำนาญต้องจ่ายค่าสินค้าและบริการในราคาปัจจุบันอยู่ทุกวัน จึงขอให้รัฐบาลและกระทรวงการคลังเร่งพิจารณาทบทวนมาตรการปรับเพิ่มเงินบำนาญและ ช.ค.บ. อย่างจริงจัง พร้อมให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศโดยเร็ว
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