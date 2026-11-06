ส.ส.เพื่อไทย จี้รัฐบาล เพิ่มเงินบำนาญข้าราชการเกษียณ หลังค่าครองชีพพุ่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 10:16 น.
ไตรภพ คำเพชร ส.ส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย หารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 นายไตรภพ คำเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุดรธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นหารือผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาปรับเพิ่มเงินบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

นายไตรภพกล่าวว่า ข้าราชการบำนาญเปรียบเสมือนช้างที่ทรงพลัง ไม่ใช่ช้างป่วย เพราะเป็นกลุ่มคนที่ทุ่มเทเวลาหลายสิบปีรับใช้และพัฒนาประเทศในหลากหลายวิชาชีพ ทั้งครู ตำรวจ ทหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนข้าราชการในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ แต่เมื่อถึงวัยเกษียณกลับต้องดำรงชีวิตด้วยรายได้ประจำที่คงที่และปรับตัวไม่ทันรายจ่ายที่สูงขึ้นต่อเนื่อง

ส.ส.อุดรธานี ยกข้อมูลเศรษฐกิจขึ้นเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนช่องว่างของค่าครองชีพ โดยระบุว่าข้าราชการไทยไม่ได้รับการปรับขึ้นฐานเงินเดือนทั้งระบบมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 หรือเกือบ 12 ปี หากย้อนกลับไปในปี 2557 ราคาทองคำในประเทศอยู่ที่บาทละ 19,500 บาท แต่ในเดือนตุลาคม 2569 ราคาเฉลี่ยพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณบาทละ 65,000 บาท

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ส่วนราคาพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการดำรงชีวิต เขาระบุว่าในปี 2557 ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 30 บาท ขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ลิตรละ 42 บาท หากเทียบอำนาจซื้อด้วยเงินจำนวนเท่ากันที่ 1,000 บาท ในอดีตเคยเติมดีเซลได้ 33 ลิตร แต่ปัจจุบันเติมได้เพียง 24 ลิตร ทั้งที่เงินบำนาญที่ได้รับยังเท่าเดิม

ผลกระทบจากราคาสินค้าที่สูงขึ้นสวนทางกับรายได้ที่คงที่ ทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มข้าราชการบำนาญไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลดคุณภาพชีวิตของตัวเองลง ลดปริมาณการบริโภคสินค้าที่จำเป็น ลดการเดินทาง รวมถึงต้องหันไปพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากลูกหลานมากขึ้น ซึ่งกลายเป็นภาระผูกพันต่อไปยังคนวัยทำงานอีกทอดหนึ่ง

ช่วงท้าย นายไตรภพเน้นย้ำว่า ข้าราชการบำนาญซึ่งเคยทำคุณประโยชน์ให้แผ่นดิน ควรได้รับหลักประกันว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและมีศักดิ์ศรี รัฐบาลไม่ควรปล่อยให้ฐานการคำนวณเงินบำนาญยึดโยงอยู่กับค่าครองชีพในอดีต ขณะที่ผู้รับบำนาญต้องจ่ายค่าสินค้าและบริการในราคาปัจจุบันอยู่ทุกวัน จึงขอให้รัฐบาลและกระทรวงการคลังเร่งพิจารณาทบทวนมาตรการปรับเพิ่มเงินบำนาญและ ช.ค.บ. อย่างจริงจัง พร้อมให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ข้าราชการบำนาญทั่วประเทศโดยเร็ว

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 10:05 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 10:16 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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