ฮือฮา สาวกแห่จูบเล็บเท้าผู้นำลัทธิดัง เจ้าตัวนั่งห้องแอร์รับการกราบไหว้
ซานต์ รัมปาล ผู้นำสัตโลค อาศรม ยื่นเท้าออกจากตู้กระจกให้สาวกจูบ หลังพ้นเรือนจำกว่า 11 ปี เจ้าตัวสอนให้บูชากบีรเป็นพระเจ้าสูงสุด
กลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ เมื่อคลิปของ ซานต์ รัมปาล จี มหาราช (Sant Rampal Ji Maharaj) ผู้นำทางศาสนาชาวอินเดียและผู้ก่อตั้งสำนักสัตโลค อาศรม (Satlok Ashram) เผยให้เห็นบรรดาสาวกเข้าแถวรอกราบไหว้ สัมผัส และจูบเท้าของเขา ขณะที่เจ้าตัวนั่งอยู่ในห้องกระจกติดเครื่องปรับอากาศ โดยยื่นเท้าทั้งสองข้างออกมาทางช่องเปิดด้านล่าง เพื่อให้ผู้ศรัทธาเข้าถึงได้โดยไม่ต้องออกจากห้อง
ภาพดังกล่าวเริ่มเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2569 ก่อนถูกสื่อต่างประเทศหลายแห่งนำไปรายงาน โดยคลิปความยาวประมาณ 19 วินาที เผยให้เห็นรัมปาลนั่งอยู่บนเก้าอี้ภายในตู้กระจกใส ซึ่งมีระบบปรับอากาศสำหรับป้องกันความร้อน ขณะที่สาวกทยอยเข้ามาก้มศีรษะ สัมผัส และจูบเท้าของเขาทีละคน
พิธีกราบเท้าผู้นำทางจิตวิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ในวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งผู้ศรัทธาเชื่อว่าการสัมผัสเท้าของครูเป็นการแสดงความนอบน้อมและขอพร อย่างไรก็ตาม การใช้ตู้กระจกติดเครื่องปรับอากาศระหว่างพบสาวกทำให้รัมปาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ขณะที่ผู้สนับสนุนบางส่วนชี้แจงว่าการจัดเตรียมเครื่องปรับอากาศเป็นการดูแลสุขภาพของผู้นำศาสนาที่มีอายุมาก
ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 รัมปาลเคยปรากฏตัวในคลิปขณะเดินภายในอาศรมที่รัฐหรยาณา โดยมีผู้ติดตามถือเครื่องทำความเย็นแบบเคลื่อนที่เดินประกบอยู่ใกล้ตัวตลอดเส้นทาง เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนจากสภาพอากาศในอินเดีย
สำหรับซานต์ รัมปาล ปัจจุบันอายุ 75 ปี เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2494 ที่หมู่บ้านธนนา รัฐหรยาณา เดิมทำงานเป็นวิศวกรระดับต้นในกรมชลประทานของรัฐบาล ก่อนหันมาศึกษาคำสอนทางศาสนา และก่อตั้งสำนักสัตโลค อาศรม ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากในพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดีย
แนวคำสอนของรัมปาลได้รับอิทธิพลจากกบีรพันถี (Kabir Panth) ซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาที่สืบทอดคำสอนของกบีร (Kabir) นักบุญและกวีผู้มีชีวิตอยู่ในอินเดียเมื่อหลายร้อยปีก่อน โดยรัมปาลสอนว่ากบีรคือพระเจ้าสูงสุด ผู้สร้างจักรวาล และเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากวัฏจักรการเกิดและตาย
เขายังประกาศตนเป็นครูทางจิตวิญญาณผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าสูงสุด โดยเชื่อว่าการปฏิบัติตามคำสอนและรับการถ่ายทอดมนตร์จากครูผู้รู้แจ้งจะนำมนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้น ขณะที่สาวกบางส่วนยกย่องเขาว่าเป็นผู้สืบทอดหรืออวตารของกบีร
นอกจากหลักความเชื่อทางศาสนาแล้ว สำนักสัตโลค อาศรม ยังมีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ติดตาม เช่น ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ รับประทานเนื้อสัตว์ เล่นการพนัน และเรียกร้องสินสอดในการแต่งงาน รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง
อย่างไรก็ตาม รัมปาลมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาร้ายแรงหลายคดี โดยเฉพาะเหตุเผชิญหน้าระหว่างตำรวจและสาวกภายในสัตโลค อาศรม เมืองบาร์วาลา รัฐหรยาณา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 หลังเจ้าหน้าที่พยายามเข้าจับกุมเขาตามหมายศาล แต่ถูกผู้ติดตามจำนวนมากขัดขวาง
เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกิดการปะทะกันหลายวัน ก่อนพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง 5 คน และเด็กอีก 1 คน ภายในอาศรม ตำรวจจับกุมรัมปาลได้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 และในปี 2561 ศาลเมืองฮิซาร์พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตภายในอาศรม
ต่อมาศาลสูงรัฐปัญจาบและหรยาณามีคำสั่งระงับการบังคับโทษจำคุกตลอดชีวิตในบางคดีระหว่างอุทธรณ์ ก่อนอนุญาตให้รัมปาลได้รับการประกันตัวในคดีปลุกระดมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 หลังถูกคุมขังมานานกว่า 11 ปี โดยการได้รับประกันตัวไม่ได้หมายความว่าคำพิพากษาหรือคดีทั้งหมดถูกยกเลิก
แม้เคยถูกจำคุกและมีประวัติคดีความ รัมปาลยังคงได้รับความเคารพจากสาวกจำนวนมาก โดยภาพการเข้าแถวสัมผัสและจูบเท้าผ่านช่องกระจกที่เผยแพร่ล่าสุด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางศาสนาที่ทำให้ชื่อของผู้นำสัตโลค อาศรม กลับมาได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศ
The Liberator of the Captives / One Who Frees from Bondage, True Spiritual Guru Rampal Ji Maharaj. https://t.co/fFc8xdjbS4
— The Haryana Index (@Hryindex) November 5, 2026
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