ฮือฮา สาวกแห่จูบเล็บเท้าผู้นำลัทธิดัง เจ้าตัวนั่งห้องแอร์รับการกราบไหว้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 10:22 น.
ฮือฮา สาวกแห่จูบเล็บเท้าผู้นำลัทธิดัง เจ้าตัวนั่งห้องแอร์รับการกราบไหว้

ซานต์ รัมปาล ผู้นำสัตโลค อาศรม ยื่นเท้าออกจากตู้กระจกให้สาวกจูบ หลังพ้นเรือนจำกว่า 11 ปี เจ้าตัวสอนให้บูชากบีรเป็นพระเจ้าสูงสุด

กลายเป็นภาพที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ เมื่อคลิปของ ซานต์ รัมปาล จี มหาราช (Sant Rampal Ji Maharaj) ผู้นำทางศาสนาชาวอินเดียและผู้ก่อตั้งสำนักสัตโลค อาศรม (Satlok Ashram) เผยให้เห็นบรรดาสาวกเข้าแถวรอกราบไหว้ สัมผัส และจูบเท้าของเขา ขณะที่เจ้าตัวนั่งอยู่ในห้องกระจกติดเครื่องปรับอากาศ โดยยื่นเท้าทั้งสองข้างออกมาทางช่องเปิดด้านล่าง เพื่อให้ผู้ศรัทธาเข้าถึงได้โดยไม่ต้องออกจากห้อง

ภาพดังกล่าวเริ่มเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2569 ก่อนถูกสื่อต่างประเทศหลายแห่งนำไปรายงาน โดยคลิปความยาวประมาณ 19 วินาที เผยให้เห็นรัมปาลนั่งอยู่บนเก้าอี้ภายในตู้กระจกใส ซึ่งมีระบบปรับอากาศสำหรับป้องกันความร้อน ขณะที่สาวกทยอยเข้ามาก้มศีรษะ สัมผัส และจูบเท้าของเขาทีละคน

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พิธีกราบเท้าผู้นำทางจิตวิญญาณมีความเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ในวัฒนธรรมอินเดีย ซึ่งผู้ศรัทธาเชื่อว่าการสัมผัสเท้าของครูเป็นการแสดงความนอบน้อมและขอพร อย่างไรก็ตาม การใช้ตู้กระจกติดเครื่องปรับอากาศระหว่างพบสาวกทำให้รัมปาลถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม ขณะที่ผู้สนับสนุนบางส่วนชี้แจงว่าการจัดเตรียมเครื่องปรับอากาศเป็นการดูแลสุขภาพของผู้นำศาสนาที่มีอายุมาก

 

สาวกอินเดียแห่จูบเล็บเท้า ซานต์ รัมปาล.jpg ความเชื่อ
ภาพจาก : X

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 รัมปาลเคยปรากฏตัวในคลิปขณะเดินภายในอาศรมที่รัฐหรยาณา โดยมีผู้ติดตามถือเครื่องทำความเย็นแบบเคลื่อนที่เดินประกบอยู่ใกล้ตัวตลอดเส้นทาง เพื่อช่วยบรรเทาความร้อนจากสภาพอากาศในอินเดีย

สำหรับซานต์ รัมปาล ปัจจุบันอายุ 75 ปี เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2494 ที่หมู่บ้านธนนา รัฐหรยาณา เดิมทำงานเป็นวิศวกรระดับต้นในกรมชลประทานของรัฐบาล ก่อนหันมาศึกษาคำสอนทางศาสนา และก่อตั้งสำนักสัตโลค อาศรม ซึ่งมีผู้ติดตามจำนวนมากในพื้นที่ทางตอนเหนือของอินเดีย

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แนวคำสอนของรัมปาลได้รับอิทธิพลจากกบีรพันถี (Kabir Panth) ซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาที่สืบทอดคำสอนของกบีร (Kabir) นักบุญและกวีผู้มีชีวิตอยู่ในอินเดียเมื่อหลายร้อยปีก่อน โดยรัมปาลสอนว่ากบีรคือพระเจ้าสูงสุด ผู้สร้างจักรวาล และเป็นหนทางสู่การหลุดพ้นจากวัฏจักรการเกิดและตาย

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เขายังประกาศตนเป็นครูทางจิตวิญญาณผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้าสูงสุด โดยเชื่อว่าการปฏิบัติตามคำสอนและรับการถ่ายทอดมนตร์จากครูผู้รู้แจ้งจะนำมนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้น ขณะที่สาวกบางส่วนยกย่องเขาว่าเป็นผู้สืบทอดหรืออวตารของกบีร

นอกจากหลักความเชื่อทางศาสนาแล้ว สำนักสัตโลค อาศรม ยังมีข้อปฏิบัติสำหรับผู้ติดตาม เช่น ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ รับประทานเนื้อสัตว์ เล่นการพนัน และเรียกร้องสินสอดในการแต่งงาน รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างชายและหญิง

อย่างไรก็ตาม รัมปาลมีประวัติเกี่ยวข้องกับคดีอาญาร้ายแรงหลายคดี โดยเฉพาะเหตุเผชิญหน้าระหว่างตำรวจและสาวกภายในสัตโลค อาศรม เมืองบาร์วาลา รัฐหรยาณา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 หลังเจ้าหน้าที่พยายามเข้าจับกุมเขาตามหมายศาล แต่ถูกผู้ติดตามจำนวนมากขัดขวาง

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เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เกิดการปะทะกันหลายวัน ก่อนพบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง 5 คน และเด็กอีก 1 คน ภายในอาศรม ตำรวจจับกุมรัมปาลได้เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 และในปี 2561 ศาลเมืองฮิซาร์พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตในคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตภายในอาศรม

ต่อมาศาลสูงรัฐปัญจาบและหรยาณามีคำสั่งระงับการบังคับโทษจำคุกตลอดชีวิตในบางคดีระหว่างอุทธรณ์ ก่อนอนุญาตให้รัมปาลได้รับการประกันตัวในคดีปลุกระดมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 หลังถูกคุมขังมานานกว่า 11 ปี โดยการได้รับประกันตัวไม่ได้หมายความว่าคำพิพากษาหรือคดีทั้งหมดถูกยกเลิก

แม้เคยถูกจำคุกและมีประวัติคดีความ รัมปาลยังคงได้รับความเคารพจากสาวกจำนวนมาก โดยภาพการเข้าแถวสัมผัสและจูบเท้าผ่านช่องกระจกที่เผยแพร่ล่าสุด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมทางศาสนาที่ทำให้ชื่อของผู้นำสัตโลค อาศรม กลับมาได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 10:22 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 10:22 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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