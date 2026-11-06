Dcash ยุติสัญญาพรีเซนเตอร์-ปลดโฆษณา บุ๋ม ปนัดดา มีผลทันที 5 พ.ย. 69
โดนอีก! ดีแคช (Dcash) ประกาศยุติสัญญาพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา เซ่นคดีฉาว เงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี มีผลทันที 5 พ.ย. 69 พร้อมปลดโฆษณาทุกช่องทาง
ภายหลังจากที่มีรายงานว่า ศาลอาญาออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมสามี ก๊อต อธิป เมื่อวานนี้ (5 พ.ย. 69) เวลา 16.28 น. ต่อมาทางด้าน สบู่เบนเนท ได้ออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ของ บุ๋ม ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ด่วน! สบู่เบนเนท ประกาศปลด บุ๋ม ปนัดดา หลุดพรีเซนเตอร์ เซ่นหมายจับคดีมูลนิธิฯโฆษณา
จากผลกระทบจากคดีความยังคงขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมชื่อดังอย่าง Dcash (ดีแคช) ได้ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นพรีเซ็นเตอร์ ของ บุ๋ม ปนัดดา เช่นเดียวกัน โดยแถลงการณ์ของบริษัทฯ ระบุว่า
“ประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย บริษัท โมเดิร์นคาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด ขอประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซ็นเตอร์ของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการถอดสื่อโฆษณาที่มีภาพของคุณบุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกจากทุกช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ
บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้บริโภคทุกท่านสำหรับความไว้วางใจและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดีแคชด้วยดีเสมอมา”
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อ้างอิงจาก : FB Dcash Thailand