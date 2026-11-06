ต๊ะ นารากร เชื่อไม่ใช่เรื่องง่าย สบู่เบนเนท ปลดพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ตรงวันออกหมายจับ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:51 น.
ต๊ะ นารากร เชื่อไม่ใช่เรื่องง่าย สบู่เบนเนท ปลดพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ตรงวันออกหมายจับ

ต๊ะ นารากร คาดสาเหตุ สบู่เบนเนท สั่งปลดพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ตรงวันออกหมายจับ เชื่อ ‘เจ้าของแบรนด์’ ลำบากใจ เพราะความสัมพันธ์ดุจคนในครอบครัว

ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ CIB นำกำลังพร้อมหมายจับและหมายค้นไปอ่านให้กับ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนายเพชร ได้รับทราบข้อหาทั้งหมด ก่อนทำการตรวจค้นพยานหลักฐานในบ้านหรู ย่านบึงกุ่ม เพิ่มเติม เมื่อเวลา 06.28 น. ที่ผ่านมา

ล่าสุด ต๊ะ นารากร โพสต์ข้อความผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยพูดถึงการออกมาประกาศยุติบทบาท บุ๋ม ปนัดดา ออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ ของ สบู่เบนเนท ซึ่งเป็นการออกมาประกาศวันเดียวกันกับวันออกหมายจับ ระบุว่า

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“ทำไมเจ้าของสบู่เบนเนทถึงเลือกวันนี้ ในการประกาศปลด “บุ๋ม ปนัดดา” ออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์

ฉันเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับ “คุณชาย ปราบเล่ง” เพราะความสัมพันธ์ที่ยาวนานของทั้งคู่ไม่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจ

กว่า 20 ปีที่ทำงานร่วมกัน บุ๋มมีส่วนสำคัญในการสร้างชื่อเสียงให้สบู่เบนเนท จนบริษัทเติบโตมีรายได้เกือบ 2,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากค่าพรีเซนเตอร์แล้ว ในแต่ละปีคุณชายให้โบนัสบุ๋มหลายล้าน และยังให้เงินขวัญถุงเป็นล้านเมื่อบุ๋มคลอดลูกชายด้วย

คุณชาย ปราบเล่ง ยังเป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกิดให้บุ๋ม ซึ่งฉันเองก็เคยได้ไปร่วมงานนั้นด้วย สิ่งที่ฉันเห็นกับตาคือความสนิทสนมเหมือนพี่น้อง เหมือนคนในครอบครัว

ข่าวข้อกล่าวหาเรื่องเงินบริจาคของบุ๋มครึกโครมมาสิบกว่าวันแล้ว แต่เบนเนทก็ยังไม่ได้ประกาศอะไร จนกระทั่งวันนี้ (5 พ.ย.2569) วันที่ศาลออกหมายจับบุ๋ม บริษัทจึงประกาศยุติบทบาทพรีเซนเตอร์ และจะทยอยถอดโฆษณาทั้งหมด

ฉันคิดว่าคุณชายคงไม่ได้คิดเรื่องนี้ในวันนี้ แต่อาจใช้เวลาตรึกตรองมาหลายวันแล้ว และการออกหมายจับอาจเป็นจุดที่ทำให้ต้องตัดสินใจ แม้คดีจะยังไม่มีคำพิพากษา

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เราไม่รู้ว่าคุณชายรู้สึกอย่างไร แต่จากความสัมพันธ์อันยาวนานที่ฉันเคยเห็น เชื่อว่านี่คงเป็นการตัดสินใจที่ลำบากใจไม่น้อย บางครั้ง ความรักความผูกพันก็เป็นเรื่องหนึ่ง แต่ความรับผิดชอบต่อธุรกิจและคนอื่นอีกมากมายที่อยู่ข้างหลังก็เป็นเรื่องที่ทำให้ต้องตัดสินใจแบบนี้”

ต๊ะ นารากร เชื่อไม่ใช่เรื่องง่าย สบู่เบนเนท ปลดพรีเซนเตอร์ บุ๋ม ปนัดดา ตรงวันออกหมายจับ-1

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อ้างอิงจาก : FB นารากร ติยายน

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:51 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:51 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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