รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว ทีมก้าวหน้าคว้า 14 ที่นั่ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน หรือ กกต.ประกันสังคม รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 หลังตรวจสอบคะแนนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ได้คะแนนสูงสุดครบทั้ง 7 อันดับในแต่ละฝ่าย รวม 14 ที่นั่งจากการเลือกตั้ง
สำนักงานประกันสังคมจะเผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา โดยรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งสองฝ่ายเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้
|ลำดับ
|ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน
|คะแนน
|ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง
|คะแนน
|1
|ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน (42)
|906,319
|ศราริน เรืองปัญญาวุฒิ (64)
|8,942
|2
|นาริฐา โภไคยอนันต์ (43)
|905,027
|รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ (65)
|8,883
|3
|ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (44)
|902,648
|กฤษฎา อาทิตย์ จินตกานนท์ (63)
|8,868
|4
|เริงฤทธิ์ ละออกิจ (41)
|900,047
|สุโขทัย หัตถะรัชต์ (67)
|8,818
|5
|ปรารถนา โพธิ์ดี (46)
|891,498
|กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป (66)
|8,818
|6
|พรทิพย์ โม่งใหญ่ (47)
|880,302
|อดิศร เกิดมงคล (62)
|8,799
|7
|ลักษมี สุวรรณภักดี (38)
|851,533
|ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทร์ดร (68)
|8,638
ตัวเลขในวงเล็บคือหมายเลขผู้สมัคร ส่วนคะแนนที่แสดงเป็นยอดนับครบ 100% อย่างไม่เป็นทางการ ที่สำนักงานประกันสังคมแถลงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 เนื่องจากประกาศรับรองผลเผยแพร่เฉพาะรายชื่อเรียงตามลำดับคะแนน ไม่ได้เผยแพร่คะแนนรายบุคคล ทั้งนี้ฝ่ายนายจ้างลำดับ 4 และ 5 ได้คะแนนเท่ากันที่ 8,818 คะแนน
ผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิแล้ว สามารถยื่นหนังสือคัดค้านบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อ กกต. ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศผล หรือภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 โดยยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หากไม่มีคำคัดค้านภายในกำหนด สำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ 7 คน ต่อ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไป
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 มีผู้มาใช้สิทธิรวม 1,003,615 คน แบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คน และผู้ประกันตน 991,415 คน เทียบกับปี 2566 สัดส่วนการใช้สิทธิของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ขณะที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
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