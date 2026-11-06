รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว ทีมก้าวหน้าคว้า 14 ที่นั่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:31 น.
รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้ว ทีมก้าวหน้าคว้า 14 ที่นั่ง

คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตน หรือ กกต.ประกันสังคม รับรองผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 หลังตรวจสอบคะแนนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ได้คะแนนสูงสุดครบทั้ง 7 อันดับในแต่ละฝ่าย รวม 14 ที่นั่งจากการเลือกตั้ง

สำนักงานประกันสังคมจะเผยแพร่ประกาศผลการเลือกตั้งทางเว็บไซต์ของสำนักงาน และที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขา โดยรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งทั้งสองฝ่ายเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้

ลำดับ ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน คะแนน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง คะแนน
1 ธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน (42) 906,319 ศราริน เรืองปัญญาวุฒิ (64) 8,942
2 นาริฐา โภไคยอนันต์ (43) 905,027 รัตนสิทธิ สุภาภรณ์ (65) 8,883
3 ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (44) 902,648 กฤษฎา อาทิตย์ จินตกานนท์ (63) 8,868
4 เริงฤทธิ์ ละออกิจ (41) 900,047 สุโขทัย หัตถะรัชต์ (67) 8,818
5 ปรารถนา โพธิ์ดี (46) 891,498 กฤตวิทย์ หริมเทพาธิป (66) 8,818
6 พรทิพย์ โม่งใหญ่ (47) 880,302 อดิศร เกิดมงคล (62) 8,799
7 ลักษมี สุวรรณภักดี (38) 851,533 ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทร์ดร (68) 8,638

ตัวเลขในวงเล็บคือหมายเลขผู้สมัคร ส่วนคะแนนที่แสดงเป็นยอดนับครบ 100% อย่างไม่เป็นทางการ ที่สำนักงานประกันสังคมแถลงเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2569 เนื่องจากประกาศรับรองผลเผยแพร่เฉพาะรายชื่อเรียงตามลำดับคะแนน ไม่ได้เผยแพร่คะแนนรายบุคคล ทั้งนี้ฝ่ายนายจ้างลำดับ 4 และ 5 ได้คะแนนเท่ากันที่ 8,818 คะแนน

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ผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไปใช้สิทธิแล้ว สามารถยื่นหนังสือคัดค้านบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อ กกต. ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันประกาศผล หรือภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 โดยยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

หากไม่มีคำคัดค้านภายในกำหนด สำนักงานประกันสังคมจะเสนอรายชื่อผู้ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ 7 คน ต่อ จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไป

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2569 มีผู้มาใช้สิทธิรวม 1,003,615 คน แบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คน และผู้ประกันตน 991,415 คน เทียบกับปี 2566 สัดส่วนการใช้สิทธิของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ขณะที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:31 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:31 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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