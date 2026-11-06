จุกทะลุใจ “หนุ่ม กรรชัย” โพสต์เจ็บ คนทำดีเอาหน้า น่ากลัวกว่าคนชั่ว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:40 น.
จุกทะลุใจ "หนุ่ม กรรชัย" โพสต์เจ็บ คนทำดีเอาหน้า น่ากลัวกว่าคนชั่ว

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนสติสังคมเกี่ยวกับคนที่ใช้ความดีสร้างภาพลักษณ์และยกย่องตัวเอง โดยระบุว่าคนลักษณะนี้น่ากลัวยิ่งกว่าคนที่ทำความชั่วมาโดยตลอด พร้อมยกคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุเกี่ยวกับการยึดติดในตัวตนหรืออัตตา

ข้อความช่วงต้นของโพสต์ระบุว่า “รู้ไหมว่าคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้… ไม่ใช่คนที่ทำความชั่วมาโดยตลอด แต่คือคนที่ทำความดี แล้วเอาความดีนั้นมาสร้างตัวตนให้ตนเองอีกชั้นหนึ่ง”

หนุ่ม กรรชัย โพสต์ สัจธรรมในโลกนี้
FB/หนุ่ม กรรชัย

จากนั้น หนุ่ม กรรชัย ได้อ้างถึงคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุว่า มนุษย์ไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นเพียงเพราะเรียนเก่งกว่า มีรูปร่างหน้าตาดีกว่า หรือแม้แต่เคยทำความดีมากกว่า เพราะเมื่อใดที่นำความดีและความสำเร็จมาเพิ่มความสำคัญให้ตัวเอง ความดีนั้นก็อาจกลายเป็นภาระจากการยึดติดในอัตตา

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ก่อนทิ้งท้ายด้วยข้อความว่า จงระวัง ‘ตัวกู’ ที่ซ่อนอยู่หลังความสำเร็จนั้น จงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า… เราไม่ได้สำคัญอย่างที่คิด โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเรา และไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริง”

หนุ่ม กรรชัย ลั่น คนชั่ว ไม่น่ากลัวเท่าคนเอาความดีบังหน้า
FB/หนุ่ม กรรชัย

ส่วน บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ถูกตำรวจตรวจสอบกรณีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี หลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน หนุ่ม กรรชัย เข้าให้ปากคำกับตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมมอบหลักฐานการบริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือเมื่อเดือนกันยายน 2567

กระทั่งเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน ตำรวจ บก.ปอศ. นำหมายจับเข้าควบคุมตัวบุ๋มที่บ้านพักย่านนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขณะที่ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี เดินทางเข้ามอบตัวที่กองปราบ ตามหมายจับในคดีร่วมกันฟอกเงิน

อย่างไรก็ตาม ในโพสต์ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้เอ่ยชื่อบุ๋ม ปนัดดา หรือระบุว่าข้อความที่เผยแพร่มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดโดยตรง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:40 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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