จุกทะลุใจ “หนุ่ม กรรชัย” โพสต์เจ็บ คนทำดีเอาหน้า น่ากลัวกว่าคนชั่ว
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เตือนสติสังคมเกี่ยวกับคนที่ใช้ความดีสร้างภาพลักษณ์และยกย่องตัวเอง โดยระบุว่าคนลักษณะนี้น่ากลัวยิ่งกว่าคนที่ทำความชั่วมาโดยตลอด พร้อมยกคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุเกี่ยวกับการยึดติดในตัวตนหรืออัตตา
ข้อความช่วงต้นของโพสต์ระบุว่า “รู้ไหมว่าคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้… ไม่ใช่คนที่ทำความชั่วมาโดยตลอด แต่คือคนที่ทำความดี แล้วเอาความดีนั้นมาสร้างตัวตนให้ตนเองอีกชั้นหนึ่ง”
จากนั้น หนุ่ม กรรชัย ได้อ้างถึงคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุว่า มนุษย์ไม่ได้เหนือกว่าคนอื่นเพียงเพราะเรียนเก่งกว่า มีรูปร่างหน้าตาดีกว่า หรือแม้แต่เคยทำความดีมากกว่า เพราะเมื่อใดที่นำความดีและความสำเร็จมาเพิ่มความสำคัญให้ตัวเอง ความดีนั้นก็อาจกลายเป็นภาระจากการยึดติดในอัตตา
ก่อนทิ้งท้ายด้วยข้อความว่า “จงระวัง ‘ตัวกู’ ที่ซ่อนอยู่หลังความสำเร็จนั้น จงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า… เราไม่ได้สำคัญอย่างที่คิด โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเรา และไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริง”
ส่วน บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ถูกตำรวจตรวจสอบกรณีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี หลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินและการนำเงินบริจาคไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน หนุ่ม กรรชัย เข้าให้ปากคำกับตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมมอบหลักฐานการบริจาคเงิน 1 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคเหนือเมื่อเดือนกันยายน 2567
กระทั่งเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน ตำรวจ บก.ปอศ. นำหมายจับเข้าควบคุมตัวบุ๋มที่บ้านพักย่านนวมินทร์ กรุงเทพมหานคร ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ขณะที่ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี เดินทางเข้ามอบตัวที่กองปราบ ตามหมายจับในคดีร่วมกันฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม ในโพสต์ล่าสุด หนุ่ม กรรชัย ไม่ได้เอ่ยชื่อบุ๋ม ปนัดดา หรือระบุว่าข้อความที่เผยแพร่มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดโดยตรง
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