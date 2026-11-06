เอกภพ สายไหมต้องรอด ซัดแรง “เขาไม่ล้มหรอกครับ เขาได้ไปเกือบพันล้าน” ลั่นลบโพสต์บริจาคไม่ทันแล้ว
เอกภพ แซะแรง “เขาไม่ล้มหรอกครับ เขาได้ไปเกือบพันล้าน” พร้อมตั้งข้อสงสัยโพสต์รับบริจาคหาย หลังเฟซบุ๊กบุ๋ม ปนัดดา เข้าไม่ได้ชั่วคราว
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 นายเอกภพ เหลืองประเสริฐ ผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว แสดงความคิดเห็นถึงคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี และ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามี หลังตำรวจออกหมายจับทั้งคู่ โดยระบุว่า
“เขาไม่ล้มหรอกครับ เขาได้ไปเกือบพันล้าน ติดคุกออกมาเขาก็สุขสบาย มีแต่พวกเรานี่แหละครับที่โง่บริจาค แล้วก็ลำบากกันต่อไป”
ต่อมา เอกภพโพสต์ข้อความอีกครั้ง ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการลบโพสต์ขอรับบริจาค พร้อมกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเขียนว่า
“การลบโพสขอรับบริจาค = เจตนาทำลายพยานหลักฐาน #พี่นี่ลูกเล่นเยอะจนนาทีสุดท้ายจริงๆ แต่มันไม่ทันแล้วครับตำรวจเขาแคปไว้หมดแล้ว”
ประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากคืนวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บัญชีเฟซบุ๊กของบุ๋ม ปนัดดา ไม่สามารถเข้าถึงได้ชั่วคราว ก่อนจะกลับมาปรากฏอีกครั้ง ทำให้ผู้ใช้งานโซเชียลบางส่วนตั้งข้อสังเกตว่า โพสต์เชิญชวนรับบริจาคเงินที่เคยเผยแพร่ไว้ก่อนหน้านี้บางรายการหายไปจากหน้าเฟซบุ๊ก
อย่างไรก็ตาม ทีมทนายความของบุ๋มชี้แจงผ่านกลุ่มไลน์สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนว่า บุ๋มยืนยันว่าไม่ได้ลบบัญชีเฟซบุ๊ก ส่วนสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือค้นหาบัญชีได้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากการถูกรายงานบัญชี หรือมีสาเหตุอื่น ขณะที่ข้อสงสัยเรื่องโพสต์รับบริจาคที่หายไปยังไม่มีคำยืนยันว่าเป็นการลบโดยเจ้าของบัญชีหรือไม่
สำหรับคดีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี ก่อนหน้านี้ตำรวจสอบสวนกลางตรวจสอบเส้นทางการเงินและการใช้จ่ายเงินบริจาค หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลที่เกี่ยวข้อง กระทั่งวันที่ 5 พฤศจิกายน ศาลอาญาอนุมัติหมายจับบุ๋มและก๊อต โดยบุ๋มถูกกล่าวหาในคดีฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส่วนก๊อตถูกกล่าวหาว่าร่วมกันฟอกเงิน
ล่าสุด เช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 06.29 น. ตำรวจ บก.ปอศ. เข้าควบคุมตัวบุ๋มที่บ้านพักย่านนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร พร้อมตรวจค้นเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ขณะที่ตำรวจอีกชุดเข้าตรวจค้นบ้านพักของก๊อตในจังหวัดปทุมธานี
ทั้งนี้ ตัวเลขเงินเกือบพันล้านบาทที่เอกภพกล่าวถึงยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเป็นเงินที่บุ๋มหรือก๊อตได้รับไปใช้ส่วนตัว เช่นเดียวกับข้อกล่าวหาเรื่องการลบโพสต์เพื่อทำลายพยานหลักฐาน ซึ่งยังไม่มีคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
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