ด่วน! จับแล้ว ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา คุมตัวสอบสวน บช.ก. คดีฟอกเงิน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับ “ก๊อต” สามีบุ๋ม ปนัดดา หลังบุกค้นบ้านที่ปทุมธานี ปมสอบสวนเส้นทางเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.20 น. มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นายอธิป อนันทวรรณ หรือ ก๊อต สามีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตามหมายจับศาลอาญาได้แล้ว ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ในคดีร่วมกันฟอกเงิน
การจับกุมเกิดขึ้นหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับนายอธิปและ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 จากการสอบสวนข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยก๊อตถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ส่วนบุ๋มถูกออกหมายจับ 3 ข้อหา ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ช่วงเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 06.28 น. ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้าควบคุมตัวบุ๋มที่บ้านพักย่านนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ระหว่างที่เธอและทนายความเตรียมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ก่อนแสดงหมายจับและเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
ขณะเดียวกัน ตำรวจอีกชุดเข้าตรวจค้นบ้านพักของก๊อตบริเวณคลอง 9 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พร้อมกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่คลอง 8 และคลอง 9 เพื่อติดตามตัวตามหมายจับ แต่ไม่พบตัวในช่วงแรก
สำหรับคดีนี้ ตำรวจกำลังตรวจสอบการรับและใช้จ่ายเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี รวมถึงธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดี โดยผู้ต้องหาทั้งสองยังมีสิทธิต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
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