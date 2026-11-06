ด่วน! จับแล้ว ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา คุมตัวสอบสวน บช.ก. คดีฟอกเงิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:05 น.
จับแล้ว ก๊อต สามีบุ๋ม ปนัดดา

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับ “ก๊อต” สามีบุ๋ม ปนัดดา หลังบุกค้นบ้านที่ปทุมธานี ปมสอบสวนเส้นทางเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เวลา 08.20 น. มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว นายอธิป อนันทวรรณ หรือ ก๊อต สามีของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตามหมายจับศาลอาญาได้แล้ว ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ในคดีร่วมกันฟอกเงิน

การจับกุมเกิดขึ้นหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับนายอธิปและ น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 จากการสอบสวนข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยก๊อตถูกออกหมายจับในข้อหาร่วมกันฟอกเงิน ส่วนบุ๋มถูกออกหมายจับ 3 ข้อหา ได้แก่ ฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

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ช่วงเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 06.28 น. ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้าควบคุมตัวบุ๋มที่บ้านพักย่านนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ระหว่างที่เธอและทนายความเตรียมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ก่อนแสดงหมายจับและเข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน

ขณะเดียวกัน ตำรวจอีกชุดเข้าตรวจค้นบ้านพักของก๊อตบริเวณคลอง 9 อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พร้อมกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่คลอง 8 และคลอง 9 เพื่อติดตามตัวตามหมายจับ แต่ไม่พบตัวในช่วงแรก

สำหรับคดีนี้ ตำรวจกำลังตรวจสอบการรับและใช้จ่ายเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี รวมถึงธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดี โดยผู้ต้องหาทั้งสองยังมีสิทธิต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 09:01 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 09:05 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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