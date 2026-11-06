สรปุก ถาม พี่พาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ไง หลัง บุ๋ม โดนหมายจับ ลั่นไม่เคยเสียใจขนาดนี้
สรปุก พ้อ ไม่เคยเสียใจขนาดนี้ ขอพักโซเชียล ยิ่งรู้ยิ่งจิตตก หลัง บุ๋ม ปนัดดา โดนหมายจับ ลั่น เหมือนตายทั้งเป็น
ความคืบหน้าหลังจากที่เมื่อวานนี้ (5 พ.ย. 69) เวลาประมาณ 16.38 น. ศาลอาญาได้อนุมัตออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป ในคดีมูลนิธิองค์กรทำดี
ล่าสุด 6 พ.ย. 69 เวลาประมาณ 06.28 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ CIB ได้เดินทางมาอ่านหมายจับและเข้าค้นบ้านพัก ย่านบึงกุ่ม ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงที่ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนายเพชร กำลังจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อที่บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านเป็นครั้งสุดท้าย
ในส่วนของ ก๊อต อธิป มีรายงานว่าเจ้าตัวได้เดินทางไปมอบตัวที่กองปราบฯ ด้วยตัวเอง เมื่อเวลาประมาณ 08.32 น. โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแต่อย่างใด
จากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ทางด้าน สรปุก อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง และอีกหนึ่งคนสนิทของ บุ๋ม ปนัดดา ที่ครั้งหนึ่งเคยเข้ามาช่วยเป็นอาสาสมัครองค์กรทำดี ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ภายหลังศาลอาญาอนุมัติออกหมายจับ บุ๋ม-ก๊อต ระบุว่า
“มีความในใจเป็นหมื่นบรรทัด พูดได้แค่พี่พาชีวิตตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ยังไง แล้วพี่โกหกทุกคน และทิ้งปัญหามากมายให้คนที่รักพี่จนหมดใจตามแก้เพื่ออะไร ไม่เคยเสียใจอะไรขนาดนี้ในชีวิต เหมือนวิญญาณออกจากร่าง”
ส่วนอีกโพสต์หนึ่ง สรปุก ประกาศขอพักจากโซเชียล เพราะยิ่งเห็นข่าว ก็ยิ่งจิตตก ตอนนี้รู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น “ขอ Social Detox สักพักนะคะ ไม่อยากโพสต์อะไร Toxic ไปกว่านี้ เกรงใจทุกคน ยิ่งเห็นข่าว ยิ่งจิตตก โทษแต่ตัวเอง มีอะไรสำคัญโทรมานะ ก็ได้แต่หวังว่าเวลาจะพารอยยิ้มกลับมา ตอนนี้รู้สึกเหมือนตายทั้งเป็น”
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อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud