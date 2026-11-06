เปิดภาพนาที CIB จับ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เช้านี้ ค้นบ้านพัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 08:54 น.
เปิดภาพนาที CIB จับ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เช้านี้ ค้นบ้านพัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

ตำรวจ ปอศ. แสดงหมายจับ หมายค้นย่านนวมินทร์ ขณะบุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนาย เตรียมให้สัมภาษณ์สื่อ ก่อนคุมตัวเข้าค้นบ้านและเตรียมนำไปสอบปากคำ

เมื่อเวลาประมาณ 06.28 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้าจับกุม บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตามหมายจับศาลอาญา ในคดีเกี่ยวกับเงินบริจาคของ มูลนิธิองค์กรทำดี ที่บริเวณหมู่บ้านย่านนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

ขณะตำรวจเดินทางมาถึง บุ๋มพร้อมด้วย เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ หรือทนายเพชร กำลังเตรียมให้สัมภาษณ์สื่อบริเวณหน้าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่แสดงหมายจับและหมายค้น ก่อนพาบุ๋มกลับเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเพื่อรวบรวมหลักฐาน โดยเตรียมนำตัวไปสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังตรวจค้นเสร็จ

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การจับกุมมีขึ้นหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับบุ๋มและ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ในคดีที่ตำรวจตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีมูลนิธิฯ สำหรับบุ๋ม ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก่อนถูกจับ บุ๋มยืนยันว่าจะรอพบเจ้าหน้าที่ที่บ้านและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

ตำรวจวางแผนตรวจค้นรวม 4 จุดในปฏิบัติการเช้านี้ ทั้งบ้านพักของบุ๋ม ที่ตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับก๊อต โดยรายงานช่วงเช้าระบุว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่พบตัวก๊อตที่จุดตรวจค้นใน จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ คดียังอยู่ในชั้นสอบสวนและข้อกล่าวหายังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากศาล

เปิดภาพนาที CIB จับ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เช้านี้ ค้นบ้านพัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

ทั้งนี้มีคลิปปรากฎว่า ในระหว่างการตรวจค้น บุ๋ม ปนัดดา ยังยิ้มได้ และยืนดูเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ไม่ห่าง

เปิดภาพนาที CIB จับ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เช้านี้ ค้นบ้านพัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี

ภาพจาก: ตำรวจสอบสวนกลาง

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2569 08:42 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2569 08:54 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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