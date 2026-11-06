เปิดภาพนาที CIB จับ ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เช้านี้ ค้นบ้านพัก ปมเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี
ตำรวจ ปอศ. แสดงหมายจับ หมายค้นย่านนวมินทร์ ขณะบุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนาย เตรียมให้สัมภาษณ์สื่อ ก่อนคุมตัวเข้าค้นบ้านและเตรียมนำไปสอบปากคำ
เมื่อเวลาประมาณ 06.28 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้าจับกุม บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ตามหมายจับศาลอาญา ในคดีเกี่ยวกับเงินบริจาคของ มูลนิธิองค์กรทำดี ที่บริเวณหมู่บ้านย่านนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
ขณะตำรวจเดินทางมาถึง บุ๋มพร้อมด้วย เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ หรือทนายเพชร กำลังเตรียมให้สัมภาษณ์สื่อบริเวณหน้าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่แสดงหมายจับและหมายค้น ก่อนพาบุ๋มกลับเข้าไปตรวจค้นบ้านพักเพื่อรวบรวมหลักฐาน โดยเตรียมนำตัวไปสอบปากคำที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหลังตรวจค้นเสร็จ
การจับกุมมีขึ้นหลังศาลอาญาอนุมัติหมายจับบุ๋มและ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ในคดีที่ตำรวจตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีมูลนิธิฯ สำหรับบุ๋ม ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา ได้แก่ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ก่อนถูกจับ บุ๋มยืนยันว่าจะรอพบเจ้าหน้าที่ที่บ้านและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ตำรวจวางแผนตรวจค้นรวม 4 จุดในปฏิบัติการเช้านี้ ทั้งบ้านพักของบุ๋ม ที่ตั้งมูลนิธิองค์กรทำดี และสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับก๊อต โดยรายงานช่วงเช้าระบุว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่พบตัวก๊อตที่จุดตรวจค้นใน จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ คดียังอยู่ในชั้นสอบสวนและข้อกล่าวหายังไม่ได้รับการวินิจฉัยจากศาล
ทั้งนี้มีคลิปปรากฎว่า ในระหว่างการตรวจค้น บุ๋ม ปนัดดา ยังยิ้มได้ และยืนดูเจ้าหน้าที่ตำรวจ อยู่ไม่ห่าง
ภาพจาก: ตำรวจสอบสวนกลาง
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