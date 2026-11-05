บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจหลังศาลออกหมายจับ คดีมูลนิธิฯ ลั่น อะไรผิดบุ๋มก็ว่าไปตามผิด
บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจ หลังศาลออกหมายจับพร้อมสามี ก๊อต อธิป คดีมูลนิธิองค์กรทำดี ยินดีเข้าสู่กระบวนการ กำลังใจยังดี เผย ฝากลูก ๆ ไว้กับคุณแม่แล้ว
ความคืบหน้ากรณีข่าวสะเทือนหัวใจคนไทยทั้งประเทศ ล่าสุดเมื่อเวลา 16.68 น. (5 พ.ย. 69) มีรายงานว่า ศาลอาญา อนุมัติออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป คดีมูลนิธิองค์กรทำดี ในความผิด 3 ข้อหา คือ ฉ้อโกงประชาชน, ฟอกเงิน และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ด่วน! ศาลอาญา อนุมัติออกหมายจับ บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป คดีมูลนิธิองค์กรทำดีโฆษณา
ล่าสุดทาง บุ๋ม ปนัดดา พร้อมด้วย ทนายเพชร ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวอยู่บริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านดาราพิธีกรดัง ย่านบึงกุ่ม
บุ๋ม ปนัดดา เปิดใจว่า “ความรู้สึกตอนนี้มันหลากหลายอารมณ์ แต่ก็พยายามเตรียมความพร้อมในเรื่องของใจของเรา และฝากลูกชายคนเล็ก 2 คน 4 ขวบและ 2 ขวบ เอาไว้กับคุณยาย เราก็เป็นเสาหลักของบ้านก็ต้องดูแล รวมถึงน้องอันดาที่ก็เป็นห่วงเขา
เราก็มีแค่คุณแม่อายุ 76 น้องอันดา แล้วก็ลูกเล็กอีก 2 คนจะอะไรยังไง ดูแลกันยังไงด้วยความเป็นห่วงแค่ตรงนี้ที่กังวลมากที่สุด ส่วนตัวเราก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรม
สิ่งที่อยากบอกกับสังคม คงไม่มีคำอื่น นอกจากคำว่าขอโทษ ขอโทษที่ทำให้ผิดหวัง ขอโทษที่ทำให้รู้สึกอะไรแย่หลาย ๆ อย่าง ขอโทษคณะกรรมการมูลนิธิ ขอโทษคนที่รักและเชื่อมั่น ไม่มีอะไรคำอื่นนอกจากคำว่าขอโทษจริง ๆ ค่ะ อะไรที่ผิดบุ๋มก็ต้องว่าไปตามผิด
ในมุมของกำลังใจที่ยังมีให้มา ความเข้าใจ แล้วก็หลาย ๆ คนที่ไม่ซ้ำเติมเป็นสิ่งที่อยากขอบคุณมาก ๆ แล้วก็ลูกสาวก็คอยให้กำลังใจตลอด เขาเข้มแข็งมกาค่ะ”
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ภาพจาก : FB ไทยรัฐนิวส์โชว์