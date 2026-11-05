บิลลี่ ป่วยโรคด่างขาว เปิดใจครั้งแรก ส่งกำลังใจถึงคนที่เผชิญปัญหาเดียวกัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 17:40 น.
บิลลี่ เปิดใจป่วยโรคด่างขาว ส่งกำลังใจถึงคนที่เผชิญปัญหาเดียวกัน
Billbilly01

บิลลี่ แชร์ประสบการณ์โรคด่างขาว หลังถูกถามเรื่องสีผิว ย้ำคุณค่าของคนไม่ได้เปลี่ยนไปตามรูปร่างหน้าตา

บิลลี่ นักดนตรี สมาชิกวงร็อกชื่อดัง Tilly Birds ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการเป็นโรคด่างขาว (Vitiligo) หลังมีผู้ติดตามสอบถามถึงลักษณะสีผิวที่แตกต่างกันตามร่างกาย พร้อมเผยแพร่คลิปวิดีโออธิบายเรื่องโรคและการใช้ชีวิต เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน โดยยืนยันว่าคุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาหรือความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

บิลลี่เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย โดยปรากฏภาพขณะพูดคุยกับกล้อง พร้อมยกมือทั้งสองข้างให้เห็นรอยผิวหนังสีขาวที่แตกต่างจากสีผิวบริเวณอื่น รวมถึงบริเวณแขน ซึ่งเป็นลักษณะของโรคด่างขาวที่เจ้าตัวต้องเผชิญ

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พร้อมเขียนข้อความประกอบคลิปว่า

“ช่วงนี้มีคนถามเรื่องโรคด่างขาวของเราเข้ามาเยอะเหมือนกัน เลยอยากถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเอง เผื่อจะเป็นกำลังใจให้ใครที่กำลังเผชิญกับเรื่องเดียวกันอยู่”

นอกจากนี้ ยังฝากข้อความถึงผู้ที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายว่า

“เราอาจไม่ได้จำเป็นต้องรักทุกอย่างบนร่างกายตัวเองตลอดเวลา แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไง ก็อย่าลืมว่าคุณค่าของเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามรูปร่างหน้าตานะครับ”

สำหรับโรคด่างขาว หรือ Vitiligo เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากการสูญเสียเซลล์สร้างเม็ดสี ทำให้ผิวหนังบางบริเวณมีสีอ่อนลงหรือกลายเป็นสีขาว โดยอาจเกิดขึ้นบริเวณใบหน้า ลำคอ มือ แขน หรือส่วนอื่นของร่างกาย มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่เข้าทำลายเซลล์สร้างเม็ดสีของร่างกาย

ทั้งนี้ โรคด่างขาวไม่ใช่โรคติดต่อ จึงไม่สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนผ่านการสัมผัสหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้ และโดยทั่วไปไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยตรง แต่ผิวหนังบริเวณที่สูญเสียเม็ดสีจะไวต่อแสงแดดและเกิดอาการไหม้แดดได้ง่ายกว่าผิวหนังปกติ

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ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคด่างขาวให้หายขาดได้ในทุกกรณี แต่มีแนวทางรักษาที่ช่วยฟื้นฟูสีผิวหรือควบคุมการขยายตัวของรอยด่าง เช่น การใช้ยาทาและการฉายแสงภายใต้การดูแลของแพทย์ โดยผลการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสีผิวแล้ว ผู้ป่วยบางส่วนอาจเผชิญปัญหาด้านความมั่นใจและความรู้สึกที่มีต่อรูปลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นประเด็นที่บิลลี่หยิบยกมาพูดถึงผ่านข้อความให้กำลังใจ โดยไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนต้องรู้สึกดีกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองตลอดเวลา แต่ต้องการให้ตระหนักว่าคุณค่าของแต่ละคนไม่ได้ลดลงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย

บิลลี่ เปิดใจป่วยเป็นโรคด่างขาว
Billbilly01
บิลลี่ เปิดใจป่วยเป็นโรคด่างขาว โรคผิวหนัง
Billbilly01
บิลลี่ เปิดใจป่วยเป็นโรคด่างขาว โรคทางผิวหนัง
Billbilly01
บิลลี่ เปิดใจป่วยเป็นโรคด่างขาว-2
Billbilly01

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 พ.ย. 2569 17:15 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2569 17:40 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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