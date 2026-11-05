บิลลี่ ป่วยโรคด่างขาว เปิดใจครั้งแรก ส่งกำลังใจถึงคนที่เผชิญปัญหาเดียวกัน
บิลลี่ แชร์ประสบการณ์โรคด่างขาว หลังถูกถามเรื่องสีผิว ย้ำคุณค่าของคนไม่ได้เปลี่ยนไปตามรูปร่างหน้าตา
บิลลี่ นักดนตรี สมาชิกวงร็อกชื่อดัง Tilly Birds ออกมาเปิดเผยประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการเป็นโรคด่างขาว (Vitiligo) หลังมีผู้ติดตามสอบถามถึงลักษณะสีผิวที่แตกต่างกันตามร่างกาย พร้อมเผยแพร่คลิปวิดีโออธิบายเรื่องโรคและการใช้ชีวิต เพื่อส่งกำลังใจให้ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกัน โดยยืนยันว่าคุณค่าของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาหรือความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย
บิลลี่เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดีย โดยปรากฏภาพขณะพูดคุยกับกล้อง พร้อมยกมือทั้งสองข้างให้เห็นรอยผิวหนังสีขาวที่แตกต่างจากสีผิวบริเวณอื่น รวมถึงบริเวณแขน ซึ่งเป็นลักษณะของโรคด่างขาวที่เจ้าตัวต้องเผชิญ
พร้อมเขียนข้อความประกอบคลิปว่า
“ช่วงนี้มีคนถามเรื่องโรคด่างขาวของเราเข้ามาเยอะเหมือนกัน เลยอยากถือโอกาสมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเอง เผื่อจะเป็นกำลังใจให้ใครที่กำลังเผชิญกับเรื่องเดียวกันอยู่”
นอกจากนี้ ยังฝากข้อความถึงผู้ที่กำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายว่า
“เราอาจไม่ได้จำเป็นต้องรักทุกอย่างบนร่างกายตัวเองตลอดเวลา แต่ไม่ว่าจะเป็นยังไง ก็อย่าลืมว่าคุณค่าของเราไม่ได้เปลี่ยนไปตามรูปร่างหน้าตานะครับ”
สำหรับโรคด่างขาว หรือ Vitiligo เป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากการสูญเสียเซลล์สร้างเม็ดสี ทำให้ผิวหนังบางบริเวณมีสีอ่อนลงหรือกลายเป็นสีขาว โดยอาจเกิดขึ้นบริเวณใบหน้า ลำคอ มือ แขน หรือส่วนอื่นของร่างกาย มีความเกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่เข้าทำลายเซลล์สร้างเม็ดสีของร่างกาย
ทั้งนี้ โรคด่างขาวไม่ใช่โรคติดต่อ จึงไม่สามารถแพร่จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนผ่านการสัมผัสหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้ และโดยทั่วไปไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพโดยตรง แต่ผิวหนังบริเวณที่สูญเสียเม็ดสีจะไวต่อแสงแดดและเกิดอาการไหม้แดดได้ง่ายกว่าผิวหนังปกติ
ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคด่างขาวให้หายขาดได้ในทุกกรณี แต่มีแนวทางรักษาที่ช่วยฟื้นฟูสีผิวหรือควบคุมการขยายตัวของรอยด่าง เช่น การใช้ยาทาและการฉายแสงภายใต้การดูแลของแพทย์ โดยผลการรักษาแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสีผิวแล้ว ผู้ป่วยบางส่วนอาจเผชิญปัญหาด้านความมั่นใจและความรู้สึกที่มีต่อรูปลักษณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นประเด็นที่บิลลี่หยิบยกมาพูดถึงผ่านข้อความให้กำลังใจ โดยไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนต้องรู้สึกดีกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองตลอดเวลา แต่ต้องการให้ตระหนักว่าคุณค่าของแต่ละคนไม่ได้ลดลงเพราะความแตกต่างทางร่างกาย
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